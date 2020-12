"Säsongsavgörande match för Real Madrid"

Eibar svek på måndagens Topptips men i övrigt var jag rätt ute på det mesta. Storformen är i antågande när jag nu tittar till veckans Europatips där åtta matcher från Champions League och fem fajter från The Championship ska analyseras. I mästarturneringen är det den sista omgången av gruppspelet som gäller och där kan motivation spela en stor roll. Köp en andel via länken här nedan så jobbar vi 13 rätt tillsammans!

Höjdaren! - 1. Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

Stekhet match i Madrid

Real Madrid är som bekant mesta mästare i Europa men nu har de vitklädda giganterna satt sig i en riktig rävsax. Inför den sista omgången av gruppspelet är Real inte bättre än trea då de bland annat förlorat båda mötena med Shakhtar Donetsk. Seger här och avancemanget är ändå säkrat vilket gör att vi bör få se en fullt fokuserad hemmaelva som springer ut på gräset.

Zinedine Zidane har dock märkligt svårt att få sitt Real att spinna på alla cylindrar. I helgen plockade visserligen huvudstadslaget en skön bortaseger mot Sevilla, men insatsen var återigen inget att skriva hem om. Det känns som att det behövs nytt blod i laget, kärnan med Modric, Kroos, Ramos och Benzema börjar bli lite ålderstigen. Samtidigt vet vi vad de spelarna kan när de har sin dag.

Borussia Mönchengladbach har imponerat stort i gruppspelet och ligger på förstaplatsen inför avslutningen. En poäng räcker för att säkra vidare spel i Champions League medan förlust gör att Shakhtar samtidigt måste kryssa mot Inter för att tyskarna ska få spela vidare i turneringen. Något som knappast lär hända. När Borussia spelade hemma mot Real tidigare under hösten slutade det 2-2 efter att tyskarna släppt in två mål under matchens sista fem minuter.

Marcus Thuram stod för båda målen i den fajten och bildar en grym anfallsduo med Alassane Pléa, som assisterade till båda baljorna mot Los Blancos. Embolo vet också vart målet är beläget och med Stindl och Neuhaus på mittfältet lär de offensiva pjäserna få den service de behöver. I backlinjen lär Oscar Wendt återigen ta plats då Bensebaini har haft corona. En härlig utmaning för den svenska ytterbacken.

Borussia Mönchengladbach har visat under hösten att de aldrig ska räknas bort men visst är Real Madrid klara favoriter. De vitklädda brukar ändå krångla sig vidare i Champions League och det är fortfarande en skicklig samling spelare Zidane har till sitt förfogande. Skulle Inter ta ledningen mot Shakhtar räcker det dock med kryss här för att både Real och Borussia ska ta sig vidare till nästa steg. Skulle italienarna ha ett stort övertag finns det stor chans att det blir väldigt avvaktande i Madrid. Krysset kompletterar ettan omgående.

Missar matchen

Eden Hazard, Real Madrid (knäskada)

Federico Valverde, Real Madrid (muskelskada)

Ramy Bensebaini, Borussia Mönchengladbach (corona)

Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach (muskelskada)

Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach (knäseneskada)

Osäker till spel

Dani Carvajal, Real Madrid (muskelskada)

Mariano Díaz, Real Madrid (oklart)

Tony Jantschke, Borussia Mönchengladbach (oklart)

Gaffeln! - 2. Ajax - Atalanta

Full fart framåt i Amsterdam

Det bör bli en underhållande match vi ska bevittna i Amsterdam under onsdagen. Två av Europas frejdigaste lag drabbar nämligen samman i en direkt avgörande match om vilket lag som följer med Liverpool till åttondelsfinalen. Inför tillställningen är det knapp fördel Atalanta som ligger en pinne före Ajax. Holländarna måste således gå för seger.

Det är något Ajax misslyckades med i helgens ligamatch mot Twente. Efter 1-2-förlusten var tränare Ten Hag rasande på sitt lag som han tyckte stod för en oacceptabel insats. Räkna med att de har fått sig en skrapa och kommer ut med en annan intensitet nu. Offensivt ser de rödvita skrämmande bra ut. Promes, Anthony, Tadic och Huntelaar är alla målskyttar medan Klaassen och Gravenberch hjälper till från mittfältet. Frågetecken sätts dock kring brassen Neres och Lassina Traoré från Burkina Faso.

Atalanta löste bara en pinne i hemmamatchen mot MIdtjylland förra veckan men en poäng eller tre spelade mindre roll för ställningen i gruppen. I båda fallen behövde italienarna minst en poäng från den här matchen medan en förlust hade inneburit utslagning för fjolårets kvartsfinalister. Sedan dess har faktiskt Gasperini fått njuta av lite välbehövlig vila då Atalantas seriematch mot Udinese regnade bort.

Atalanta har en del skavanker i truppen och visar ingen vidare form alls. Två segrar på de nio senaste i alla tävlingar är uselt när man betänker vilken högstanivå laget besitter. Miranchuk saknas på grund av corona medan Mojica och Pasalic är tveksamma till spel på grund av skadekänning. Gómez, Zapata, Muriel och Ilicic finns i alla fall tillgängliga och det bör vara tillräckligt för att åtminstone hitta målet framåt.

Ajax måste som tidigare nämnts vinna matchen och kommer sätta full fart från början. Det innebär att Atalanta kommer få fina kontringsytor, något som passar gästerna ganska bra. Jag tror vi får se en väldigt underhållande match där det smäller i näten flera gånger om. Då passar en gaffel (etta-tvåa) perfekt.

Missar matchen

Mohammed Kudus, Ajax (knäskada)

Aleksey Miranchuk, Atalanta (corona)

Mattia Caldara, Atalanta (oklart)

Osäker till spel

David Neres, Ajax (vristskada)

Noussair Mazraoui, Ajax (oklart)

Lassina Traoré, Ajax (oklart)

Nicolás Tagliafico, Ajax (oklart)

Robin Gosens, Atalanta (corona)

Mario Pasalic, Atalanta (oklart)

Johan Mojica, Atalanta (oklat)

Spiken! - 3. Inter - Shakhtar Donetsk

Inter kör över Shakhtar

Fem poäng efter fem spelade omgångar gör att Inter ligger riktigt illa till i Champions League. Seger är ett absolut måste för Contes mannar och samtidigt får inte Real Madrid och Borussia Mönchengladbach spela oavgjort. Blir det kryss i Madrid spelar det nämligen ingen roll vad Inter gör i Milano, då är de blåsvarta utslagna för den här gången.

Inter har åtminstone spelat upp sig mot slutet och vunnit fyra av sina fem senaste tävlingsmatcher. Enda plumpen i protokollet var hemma mot Real Madrid där chilenaren Vidal skämde ut sig fullständigt. 13 mål framåt på dessa fajter imponerar och med en formstark Lukaku längst fram får Shakhtar-försvaret jobba hårt. Belgaren lär hitta nätet tillsammans med Martínez och Sánchez.

Shakhtar Donetsk har verkligen varit ojämna under Champions League-hösten. Ukrainarna inledde med att besegra Real Madrid på bortaplan trots att de spelade med ett rent reservlag på grund av corona. Shakhtar har även vunnit hemma mot Real och dessutom kryssat mot Inter i Ukraina. Mot Mönchengladbach blev det däremot stryk två gånger om med den pinsamma totala målskillnaden 0-10.

I förra veckans match mot Real Madrid var Taison fruktansvärt bra. Det är en spelare som gästerna lutar sig tungt mot igen. Dentinho kom in när Moraes skadade sig och noterades för ett mål. Tyvärr för Dentinho har han också skadat sig och är ett tveksamt kort. Kan varken han eller Moraes spela saknar bortalaget en riktigt vass striker som kan hota Inters försvar.

Det är nu eller aldrig för Inter och jag är inne på att de sätter press på Shakhtar redan från start. Truppen är för stark för att inte vinna hemma mot ett ukrainskt lag, speciellt när det krävs för att chansen ska finnas till avancemang. Ettan kommer streckas hårt men det spelar mindre roll, här väljer jag att spika för att spara garderingar till andra matcher.

Missar matchen

Arturo Vidal, Inter (muskelskada)

Radja Nainggolan, Inter (muskelskada)

Matias Vecino, Inter (knäskada)

Ismaily, Shakhtar Donetsk (knäskada)

Júnior Moraes, Shakhtar Donetsk (lårskada)

Maksym Malyshev, Shakhtar Donetsk (knäskada)

Osäker till spel

Aleksandar Kolarov, Inter (oklart)

Fernando, Shakhtar Donetsk (oklart)

Dentinho, Shakhtar Donetsk (oklart)

Davit Khocholava, Shakhtar Donetsk (oklart)

Sergey Kryvtsov, Shakhtar Donetsk (oklart)

Evgen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk (ej i matcform)