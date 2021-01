"Seriefinal - Liverpool vinner mot Manchester United"

Seriefinalen! - 1. Liverpool - Manchester United Liverpool upp på samma poäng som United Det är en magisk match som ska spelas på Anfield Road denna söndag. Manchester United är för första gången på länge uppe i serieledning och ställs nu mot de regerande mästarna Liverpool som bara befinner sig tre poäng bakom. En seger här för Solskjaers grabbar och det skulle alltså bli ett litet hopp ner till The Reds. Detta kommer bli något utöver det vanliga. Liverpool har visat svag form mot slutet med två poäng på de tre senaste omgångarna av Premier League. Det lär dock vara ett utvilat hemmagäng som ställer upp här då den senaste matchen spelades för nio dagar sedan mot Aston Villas juniorlag i FA-cupen. En nyttig vila för Jürgen Klopps mannar som kunnat slicka såren och träna bra tillsammans. Skadeläget är dock fortfarande inte optimalt och mycket talar för att Klopp får förlita sig på Henderson och/eller Fabinho för att täcka upp i mittförsvaret. Framåt har The Reds desto fler alternativ. Trion Salah, Mané och Firmino må ha haft svårt att hitta nätet i de senaste seriematcherna men kapaciteten som finns där går inte att ifrågasätta. Dessutom är Thiago tillbaka från sin knäskada och det är en spelare som kan hitta fram med riktiga smörpassningar. Skulle det låsa sig kan Klopp slänga in Minamino, Origi eller Shaqiri. Ingen dålig uppställning. Manchester United får kortare vila efter att ha spelat mot Burnley tidigare i veckan på Turf Moor. Den matchen slutade 1-0 efter att Paul Pogba skjutit in matchens enda mål via en Burnley-spelare. Där hade fransmannen marginalerna på sin sida och det behövdes för i övrigt var det ingen större insats från Uniteds sida. Bailly startade bredvid Maguire i mittförsvaret då eftersom Nilsson Lindelöf har problem med sin rygg. Ivorianen såg stark ut och kan mycket väl få chansen här också. Liverpool är i praktiken omöjliga att besegra på Anfield Road. Här har värdarna inte torskat en seriematch sedan april 2017. Ett helt osannolikt facit. United har inte vunnit här på fem år och jag tror att Solskjaers besökare får svårt att hänga med när Liverpool skruvar på för fullt redan från start. Ettan känns bäst och stannar den runt 50 procent är det bara att spika på. Missar matchen Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Konstantinos Tsimikas, Liverpool (knäskada)

Phil Jones, Manchester United (knäskada) Osäker till spel Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (ljumskskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (ryggskada)

Nemanja Matic, Manchester United (ljumskskada)

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

Anthony Martial, Manchester United (knäseneskada)

Toppmötet! - 4. Inter - Juventus Svår uppgift för skadedrabbat Juventus Juventus hade svårt att komma ur startblocken efter att Pirlo kom till klubben och hamnade efter i Serie A. En serie bra resultat har gjort att de svartvita nu bara är sju poäng bakom Milan med en match mindre spelad. Fyra poäng före “Den gamla damen” hittas Inter som också har en match mindre spelad. Skulle Juve förlora här blir avståndet upp med andra ord lite väl stort. De svartvita har dock vissa problem i truppen med skada på Dybala och ett par spelare isolerade på grund av corona. I veckans cupmatch mot Genoa fick flera truppspelare chansen och en av dem, Dejan Kulusevski, visade att han är redo att spela en större roll i klubben. Svensken noterades för både mål och assist när Juve gick vidare efter förlängning. I övrigt var det en ytterst medioker insats från Juventus sida. Inter har bara plockat en poäng på sina två senaste ligamatcher och hade även de problem i sin Coppa Italia-fajt. Fiorentina bjöd på hårt motstånd och det var inte förrän i förlängning som belgaren Lukaku kunde skicka de blåsvarta vidare. Just Lukaku står för en strålande säsong med tolv ligamål så långt. Duellen mellan honom och Cristiano Ronaldo blir härlig att skåda. Antonio Conte har inga större skadebekymmer i sin trupp vilket gör att han i praktiken kan ställa sin starkaste elva på benen. Det bör innebära Lukaku och Martínez på topp med Brozovic och Vidal bakom. Dessutom är Achraf Hakimi värd att nämna. Högerspringaren verkar ha hur stora lungor som helst och är ständigt ett hot i djupled. Där får Frabotta (om han nu startar till vänster i Juves backlinje) något att jobba med. Juventus har fem segrar och två oavgjorda på lagens sju senaste inbördes möten och här har de egentligen inte råd att tappa poäng. Med tanke på avbräcken Pirlo har att hantera känns det dock som att Inter kommer att stå upp väldigt bra hemma på San Siro. Värdet ser ut att hamna till vänster och då är det 1X som är av högsta prioritet. Helst plockar jag dock med alla tecken när plånboken flexas. Missar matchen Andrea Pinamonti, Inter (muskelskada)

Danilo D’Ambrosio, Inter (knäskada)

Matteo Darmian, Inter (ryggskada)

Paulo Dybala, Juventus (knäskada)

Matthijs de Ligt, Juventus (corona)

Alex Sandro, Juventus (corona)

Juan Cuadrado, Juventus (corona) Osäker till spel Matías Vecino, Inter (knäskada)

Weston McKennie, Juventus (muskelskada)

Federico Chiesa, Juventus (vristskada)

Spiken! - 12. Ajax - Feyenoord Ajax befäster serieledningen Ajax skapade mängder av chanser mot Twente i veckan men brände det mesta. Quincy Promes hade verkligen inte ställt in siktet. Nyförvärvet Sébastien Haller satte dit 1-0 i den sjunde minuten men med tio minuter kvar att spela kvitterade Twente. Då var Erik ten Hags gäng lite illa ute. Den hårfagre tränaren vände sig mot bänken och slängde in veteranen Klaas-Jan Huntelaar i den 89:e minuten. Två minuter senare hade han gjort två mål och avgjort fajten. En viktig seger för Ajax i den mycket jämna holländska tabellen. Inför den 17:e omgången är det fyra lag som befinner sig inom fyra poängs marginal. Ajax saknar alltjämt den offensiva trion Brobbey, Traoré och Neres vilket gör att huvudstadsklubben troligen startar med Anthony, Tadic och Haller som offensiv trio igen. Det är klass rakt igenom och skulle det krisa går det alltid att slänga in Huntelaar. Feyenoord leds av Dick Advocaat och den meriterade tränaren har satt försvarsspelet i första rum. Det har gett utdelning. Tolv insläppta är bäst av samtliga lag efter 16 omgångar. Senesi och Spajic bildar ett stabilt mittbackspar medan Nick Marsman tar det mesta som kommer i hans väg i målet. Nu kommer den trion verkligen få jobba mot ett framtungt Ajax. Feyenoord har också offensiva kvalitéer där Berghuis, Linssen och Pratto sticker ut. Den sistnämnda är ny från River Plate och gör sin tredje match för klubben här. I onsdagens match mot Zwolle var det dock den unge colombianen Luis Sinisterra som stod för matchens enda mål. Spelmässigt var det inte den bästa insatsen Feyenoord gjort och mot slutet tryckte Zwolle på ganska bra. Detta är ett riktigt klassikermöte mellan de bästa lagen från de två största städerna i Nederländerna. Ajax har som bekant varit det bättre gänget i flera år och vi får gå så långt tillbaka som till 2005 för att hitta senaste gången gästerna från Rotterdam tog en vinst i huvudstaden. Jag har svårt att se den sviten brytas nu. Ajax är bättre och vinner detta klart. Stark etta! Missar matchen David Neres, Ajax (vadskada)

Brian Brobbey, Ajax (oklart)

Lassina Traoré, Ajax (lårskada)

Orkun Kökcü, Feyenoord (oklart)

Justin Bijlow, Feyenoord (benskada)

Joao Carlos Teixeira, Feyenoord (benskada) Osäker till spel Robert Bozenik, Feyenoord (vristskada)