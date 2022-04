"Seriefinal - City vinner mot Liverpool"

Det är en riktig supersöndag vi har framför oss med ett Europatips som fullkomligt dryper av värde. Fyra allsvenska matcher ska analyseras och samsas om utrymmet med ligamatcher från Spanien, Italien, Tyskland och England. På de brittiska öarna ska vi bland annat titta till en ren seriefinal mellan Manchester City och Liverpool som har alla förutsättningar att bli något alldeles extra. 4 miljoner kronor i jackpot förgyller dagen ännu mer och den skattkistan jobbar vi in tillsammans via länken här nedan. Nu kör vi!

Seriefinalen! - 1. Manchester City - Liverpool City kopplar greppet Liverpool har vunnit tio raka ligamatcher och därmed jagat ikapp avståndet upp till Manchester City. Nu skiljer det bara en enda pinne mellan lagen och vid seger här kliver alltså Klopps mannar upp överst på tronen. De rödklädda har ett finger med i alla turneringar. De vann Ligacupen, är kvar i FA-cupen (där just Manchester City väntar i semin nästa helg) och står med ena benet i semifinalen av Champions League. Med ett så pressat spelschema krävs det en bred trupp och det förfogar verkligen Klopp över, speciellt nu när Liverpool har tömt sjukstugan helt och hållet. Han kan med andra ord starta med sitt starkaste lag och då lär vi få se Robertson och Alexander-Arnold bomba fram på kanterna, Van Dijk styra försvaret, Thiago, Henderson och Fabinho ta hand om mittfältet och den dödliga trion Díaz, Salah och Mané starta på topp. Den förstnämnde var ruggigt bra i veckans 3-1-seger mot Benfica och har varit en injektion sedan han kom i vintras. Det känns som att Manchester City inte riktigt har tuggat igång för fullt den senaste tiden och då ska det ändå sägas att de ljusblåa bara har förlorat en av sina 22 senaste tävlingsmatcher. Det är inga dåliga krav som sätts på Pep Guardiolas skapelse. I hemmamötet mot Atlético Madrid kontrollerade City händelserna fullständigt utan att för den delen vara sprudlande framåt. Atlético Madrid hade faktiskt 0,00 i xG vilket är otroliga siffror i en kvartsfinal av Champions League. Manchester City nådde inte själva upp till 1,00 i den statistiken, men de var metodiska och sökte öppningar i Atléticos försvarsmur. Till sist hittade de läget och Kevin de Bruyne kunde sätta dit matchens enda mål. Detta efter att laget fått en injektion av att byta in Gabriel Jesus, Jack Grealish och Phil Foden. Speciellt Foden utmärkte sig och lär finnas med från start nu. Dessutom är Kyle Walker tillgänglig (avstängd mot Atlético) och han tillför snabbhet både offensivt och defensivt. Detta är två av världens allra bästa lag och då de är på olika halvor av Champions League skulle jag inte bli det minsta förvånad om de ställs mot varandra i finalen av den turneringen i maj. Jag tycker dock Manchester City har något högre högstanivå och de har också två segrar och två oavgjorda på sina fyra senaste möten med Liverpool. Då matchen dessutom spelas på Etihad lutar jag mest åt att Guardiola får jubla. Stannar ettan runt 40 procent är det läge att ta fram hammaren och spika på. Missar matchen Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Cole Palmer, Manchester City (fotskada)

Rúben Dias, Manchester City (knäseneskada) Spiken! - 10. AIK - IFK Norrköping Norling förlorar mot sin gamla klubb AIK stod för ett riktigt magplask i sin premiär på Hisingen där Häcken körde över de svartgula totalt. 4-2 slutade den matchen till slut och det var smickrande siffror för AIK. Mikael Lustig hade verkligen ingen lustig kväll och var direkt svag som mittback. Han och flera andra spelare i detta AIK såg ut att ha problem med konstgräset och de är nog glada över att få vända hem till Friends gräsmatta. En annan spelare som hade stora problem mot Häcken var Erick Otieno som orsakade en straff och inte alls klarade av att hantera Oscar Uddenäs. Kenyanen lär dock komma tillbaka och med sin snabbhet är han väldigt viktig för hemmalaget. Det finns även mer att kräma ur från spelare som Sebastian Larsson och Nicolás Stefanelli. Ett stort frågetecken som jag hade på solnaiterna inför säsongen var vem som skulle göra målen och nu har de åtminstone svarat på den frågan fram till sommaren då Jordan Larsson värvats in från Spartak Moskva. Han är spelklar och kan göra debut redan här mot sin gamla klubb. IFK Norrköping hade en mardrömsstart på säsongen när de torskade hemma mot Varberg med 0-1 och jag ställer mig ytterst frågande till om Norling verkligen är rätt man att föra detta lag vidare. Nu ställs han mot sin gamla klubb och det är såklart alltid något extra. Det ska bli väldigt intressant att se om han skruvar på något för att anpassa sig till motståndaren eller om han kör på i samma hjulspår som i premiären. Då startade Levi och Skúlason på varsin sida om Nyman och stundtals såg det ganska intressant ut, även om de inte lyckades hitta nätet. Just Nyman måste vara skarp om Peking ska ha någonting med toppstriden att göra i år. Mittfältet med Abdulrazak och Ortmark är stabilt och i backlinjen startade Ekpolo, Wahlqvist och Dagerstål mot Varberg. Den sistnämnde fick en smäll mot huvudet och byttes ut, men ska enligt de senaste rapporterna vara redo för spel. AIK har varit på ett träningsläger på Öland sedan förlusten mot Häcken för att svetsa samman truppen ytterligare och få bra träningar på gräs. De kommer få ett mäktigt publikstöd i sin hemmapremiär och jag tror de kommer komma ut med en häftig intensitet för att revanschera sig för torsken på Hisingen. Då tror jag att IFK Norrköping får svårt att stå emot. Ettan streckas egentligen för hårt för min smak, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Spika på! Missar matchen Bilal Hussein, AIK (oklart) Osäker till spel Amar Abdirahman Ahmed, AIK (oklart)

Västkustderbyt! - 11. Helsingborg - IFK Göteborg Blåvitt överstreckas IFK Göteborg hade en häftig premiär mot nykomlingen Värnamo där Gamla Ullevi var utsåld och Joel Alme sjöng sin redan klassiska hymn live. Det värmde mer än vad spelet gjorde för precis som i fjol hade Stahres gäng oerhört svårt att spela sig till farliga målchanser. Det var mycket slänga ut bollen på Hosam Aiesh och se om han kan dribbla av halva laget. Det håller inte i längden. Göteborgarna stod dock för en riktig delikatess när Simon Thern satte dit 1-0 mot sin gamla klubb där hans farsa satt på tränarbänken. Avslutet var väldigt vackert, men det var främst Marcus Bergs klackframspelning som tåls att se många gånger om. En assist som inte många spelare i den här serien klarar av att göra. Berg satte sedan dit avgörande 2-1 och Blåvitt är väldigt beroende av att den före detta landslagsstrikern fortsätter spela på en hög nivå. Det finns däremot mycket mer att önska av spelare som Sana, Jallow och Wendt i det offensiva spelet. Helsingborg kämpade tappert på Tele2 i sin premiär men föll med 1-2 mot Hammarby. Det var inte mycket att säga om, tränaren Jörgen Lennartsson sa i en intervju efter matchen att det bästa laget vann. Lennartsson som för övrigt har tränat IFK Göteborg innan han chockartat nog sparkades av Mats Gren. Räkna med att Helsingborgs-coachen är väldigt sugen på att ta revansch mot Kamraterna. Mittfältet ser ytterst intressant ut sedan Armin Gigovic kommit tillbaka till klubben och startade tillsammans med nyförvärven Albert Ejupi och Lucas Lingman mot Hammarby. En trio som kommer göra mycket nytta även i denna match. Annars är det störst fokus på Anthony van den Hurk som öst in mål under sina två år i Skåne. Holländaren är stor och stark och riktigt bra i luftrummet. Något som passar gästerna ganska illa. Trots att IFK:s mittbackar Mattias Bjärsmyr och Calle Johansson är ståtliga herrar har Blåvitt nämligen väldigt svårt att försvara sig mot inlägg. Det visade sig igen mot Värnamo då smålänningarna nätade efter en luftpastej från kanten som försvararna borde kunnat få bort. Besökarna överstreckas en hel del och jag är inte alls säker på att de städar av ännu en nykomling. Värdet sitter klockrent till vänster och då är 1X första tecken att rita ned. Missar matchen Sumar Almadjed, Helsingborg (knäskada)

Anders Lindegaard, Helsingborg (knäskada)

Brandur Hendriksson Olsen, Helsingborg (knäskada)

Wilhelm Loeper, Helsingborg (fotskada)

Victor Blixt, Helsingborg (fotskada)

Andreas Landgren, Helsingborg (knäskada)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (hälseneskada)

Lucas Kåhed, IFK Göteborg (oklart)

Alfons Nygaard, IFK Göteborg (oklart) Osäker till spel Kevin Yakob, IFK Göteborg (oklart)

Gustav Lillienberg, IFK Göteborg (oklart)