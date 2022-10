Seriefinal - Djurgården vinner mot Häcken

Höjdaren! - 1. Arsenal - Liverpool Fördel Arsenal på Emirates Nu går det inte längre att säga att Arsenal bara lyckats vinna mot sämre lag, som om det skulle vara en enkel sak att segra i sex av sju omgångar av världens tuffaste liga. Förra helgen krossade nämligen The Gunners sina ärkerivaler Tottenham i omgång åtta. En fantastisk insats från de rödvita som spelar riktigt fin fotboll. Den prestationen följdes i veckan upp av enkla 3-0 mot Bodö/Glimt, men då var det ett minst sagt reservbetonat Arsenal som ställde upp. Thomas Partey prickade in ett mål mot Spurs och är otroligt viktig för detta lag med sitt lugn och sin förmåga att alltid vara på rätt plats. Ghananens framgångar har gjort att Granit Xhaka kunnat operera högre upp i banan och även schweizaren noterades för en balja mot Tottenham. I uppspelsfasen har Arsenal fått en helt ny dimension sedan Zinchenko värvats in. Ukrainaren kliver ofta in centralt när Londonklubben har bollen medan Xhaka då kliver ut mer till vänster. Dessutom går det alltid att hitta Gabriel Jesus som kan vända bort vilken försvarare som helst. Mycket platsbyten vilket gör det svårt att hänga med i Arsenals spel. Liverpool var på väg att göra en mäktig vändning hemma mot Brighton när de förvandlade 0-2 till 3-2 i lördags. Tyvärr för Klopps mannar satte Trossard dit sitt tredje mål för dagen lite senare och det slutade därmed oavgjort. The Reds har bara vunnit två av sju omgångar så långt och är redan elva poäng bakom Arsenal. Det är inget enkelt avstånd att äta in när söndagens kombattanter tappar så få poäng. Liverpool börjar åtminstone bli lite mer ordinarie när skadeläget har lättnat betänkligt. Thiago, Henderson och Fabinho bör ta plats på det centrala mittfältet och den trion är både passningsskicklig och ettrig. På topp finns det gott om alternativ, men troligen startar Díaz, Salah och Firmino. Skulle spelet gå i stå kan Klopp skicka in Jota eller Núnez som verkligen har fysiken för att bråka med Saliba och Gabriel i Arsenals backlinje. Liverpools stora svaghet i denna match är ytterbackarna. Trent Alexander-Arnold må ha en magisk högerfot, men i försvarsspelet har den nyblivna 24-åringen (fyllde år i fredags) sett direkt loj ut. Martinelli kommer ha lekstuga med Trent om han inte höjer sig. På den andra kanten är Robertson skadad och det innebär att Tsimikas ska försöka stoppa Saka. Jag tror inte Liverpools försvarare löser den uppgiften och därmed är det fördel Arsenal. Börja med ettan, men på större system bör det garderas med åtminstone krysset. Missar matchen Emile Smith Rowe, Arsenal (ljumskskada)

Mohamed Elneney, Arsenal (mjukdelsskada)

Andy Robertson, Liverpool (muskelskada)

Curtis Jones, Liverpool (skenbensskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäseneskada)

Skrällchansen! - 2. Everton - Manchester United Manchester United övervärderas Manchester United åkte på en riktig kölhalning av stadsrivalen City förra helgen där slutsiffrorna skrevs till 3-6. Siffror som var i underkant. Ten Hag valde sedan att spela en stark elva i torsdagens Europa League-match mot Omonia Nicosia, men hade stora problem med cyprioterna. Det var först när Marcus Rashford kom in som det blev ordning på torpet. Den kvicke anfallaren noterades för två mål och en assist i 3-2-segern. Ten Hag valde då att endast rotera på tre positioner från start, att jämföra med Arsenal som bytte på åtta positioner och inte lät någon ordinarie spela 90 minuter. Därmed bör vi ha en del trötta ben här. Malacia och Dalot är skickliga ytterbackar, men de senaste matcherna har de inte fått någon hjälp alls av Sancho och Antony som varit direkt lata i försvarsspelet. Något för Everton att utnyttja. Värdarna lyckades vända underläge till seger borta mot Southampton förra helgen och har faktiskt tagit poäng i sex raka omgångar. Skadeläget är fortfarande prekärt och The Toffees får klara sig utan försvararna Godfrey, Mina och Holgate. Nyförvärven Coady och Tarkowski har dock klivit fram stort och den förstnämnde blev dessutom målskytt mot Southampton. Två fysiska spelare som kommer vara viktiga på fasta situationer. På mittfältet har nygamla Gueye kommit in på ett bra sätt och han är otroligt viktig med sina bollvinnaregenskaper. Ihop med Onana, som även han värvades in under sommaren, kommer han se till att Uniteds lirare inte får en lugn stund. Längst fram ser det lite tunt ut när Calvert-Lewin fortfarande dras med en skada och är tveksam till spel, men trion McNeil, Maupay och Gray kommer i alla fall göra sitt bästa för att löpa sönder motståndarnas backlinje. Manchester United har haft svårt att imponera på resande tass under hösten och har släppt in totalt tio mål mot Manchester City och Brentford. De två segrarna som tagits på främmande gräs har varit 1-0-triumfer mot Leicester och Southampton där de rödklädda knappast har övertygat. I fjol fick gästerna stryk på Goodison Park och detta är en svår uppgift igen. Finns det resurser i plånboken ska alla tecken plockas med, men visst håller vi en extra tumme för ettan som rensar fint. Missar matchen Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Mason Holgate, Everton (knäskada)

Benjamin Godfrey, Everton (vristskada)

Yerry Mina, Everton (vristskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada)

Raphaël Varane, Manchester United (vristskada)

Harry Maguire, Manchester United (knäseneskada) Osäker till spel Dominic Calvert-Lewin, Everton (knäskada)

Donny van de Beek, Manchester United (mjukdelsskada)

Seriefinalen! - 7. Djurgården - Häcken Djurgården är starkast i huvudstaden Djurgården och Häcken har snubblat en del mot slutet, men inget annat lag har lyckats utnyttja poängtappen och därmed toppar de Allsvenskan med sex omgångar kvar att spela. Häcken kommer närmast från fyra raka oavgjorda matcher där 1-1 borta mot Varberg var det senaste i raden av kryss. Där är dock de gulsvarta något förlåtna då de hade hela fyra spelare på botbänken, bland annat mäktige Alexander Jeremejeff. Han är tillbaka nu och det betyder såklart massor för Getingarna. Samtidigt har han två raka framträdanden utan att näta. Målskyttet har annars inte varit något problem för göteborgarna utan det är det läckande försvaret som varit den stora svagheten. Inget lag på den övre halvan har släppt in fler mål än Häcken och gästerna har svårt att hålla nollan. Hovland, Totland och de andra i Häckens försvar kommer få svårt att hålla tätt på Tele2 också. Djurgården kliver in i denna match med påfyllt självförtroende efter 1-0-segern borta mot Gent. Sköna pengar för Blåränderna som dessutom har en utmärkt chans att gå avancera från sitt första Europagruppspel någonsin. Det var Marcus Danielson som satte dit matchens enda mål i Belgien och det var säkerligen en skön revansch för mittbacken efter det minst sagt dråpliga självmålet borta mot Degerfors. På Stora Valla torskade Järnkaminerna med 0-3 och kom inte alls upp i nivå, men de brukar prestera betydligt bättre hemma på sitt konstgräs. 10-1-0 på elva hemmamatcher talar sitt tydliga språk och bortaderbyt mot Hammarby, som ju också spelas på Tele2 Arena, slutade 0-0. Det finns en oerhört trygg och stabil centrallinje i laget med Danielson och Ekdal i mittförsvaret samt Schüller, Finndell och Eriksson på mittfältet. På topp är Edvardsen och Asoro kvicka lirare som blir svåra att hantera för gästernas försvar. Jag håller Djurgården som det något bättre laget och på hemmaplan ska de gälla som favoriter mot vilket lag som helst i den här serien. Att DIF har fyra hemmamatcher kvar på de sex återstående omgångarna kan mycket väl vara det som skjuter guldet till Stockholm. Viss risk för överstreckning finns, men jag väljer att spika ettan hela vägen upp till 60 procent. Missar matchen Elias Andersson, Djurgården (avstängd)

Elliot Käck, Djurgården (knäskada)

Tobias Sana, Häcken (knäskada)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Bénie Adama Traoré, Häcken (benbrott)