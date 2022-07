Sju raka för Djurgården - lurig match väntar

Kvalet mot Europa Conference League står i fokus under torsdagen och samtliga 13 matcher på Europatipset hämtas därifrån. Bland annat ska Djurgården försöka göra en lika fin insats mot Rijeka som förra veckan. 2 miljoner kronor i jackpott och flera skevt streckade matcher gör saker och ting ännu bättre och jag jagar 13 rätt på mitt andelssystem. Länken dit hittas här nedanför.

Höjdaren! - 1. Djurgården - Rijeka

Djurgården överstreckas grovt

Djurgården har verkligen imponerat under sommaren och står på sju raka segrar i alla tävlingar. I helgen lyckades Järnkaminerna vända och vinna mot Häcken på bortaplan. Ett toppmöte i Allsvenskan och stockholmarna vann trots att de roterade en del för att hålla spelarna pigga till detta möte. Två av lirarna som fick chansen, Banda och Elias Andersson, blev målskyttar på Hisingen.

Trots sina fina insatser lär de bytas ut mot Pierre Bengtsson och Magnus Eriksson som har välbehövlig rutin. Joel Asoro lär också kliva in på topp och då han enligt egen utsago blev rasistiskt utsatt i Kroatien lär det vara en spelare som är minst sagt sugen på att sänka Rijeka. I övrigt ska formstarka Victor Edvardsen fortsätta leverera poäng på topp. Det är dock inget enkelt motstånd de ställs mot.

Rijeka var väl så bra nere i Kroatien och Haris Vuckic, som var en av lagets bästa spelare förra säsongen, stod för målet framåt. Det är en spelare som Djurgården behöver hålla ögonen på om det ska bli avancemang till nästa kvalomgång. Han får troligen sällskap av Jorge Obregón på topp igen och colombianen har visat klassen under sommaren med mål i lagets enda ligamatch så långt.

För att ges bästa möjliga förutsättningar till att avancera i kvalet mot Europa Conference League har Rijeka varit spellediga i helgen och kommer således till den svenska huvudstaden med friska ben. Det är något som talar för gästerna. Samtidigt ska det sägas att de hade problem på bortaplan i fjol med poängtapp i hälften av sina 18 ligamatcher på främmande gräs. Nu kommer de ha publiken mot sig.

Jag tyckte Djurgården var det bättre laget i det första mötet och håller svenskarna något högre. Runt 50 procent hade varit rimligt på ettan, men när den streckas upp mot 80 prollar har det spårat ur. Speciellt då Blåränderna inte ens behöver vinna matchen, kryss räcker som bekant också. Jag väljer därför att plocka med alla tecken från start. Ur svensk synvinkel vore ettan fantastisk, men rent tippningsmässigt är det läge att hålla tummarna för en kroatisk skräll.

Missar matchen

Elliot Käck, Djurgården (knäskada)

Skrällchansen! - 2. Bröndby - Pogon Szczecin

Polska rensartecken måste plockas med

Bröndby gjorde en mycket stark bortamatch förra veckan och var ytterst nära att få med sig en 1-0-vinst efter mål av Riveros i den första halvleken. De hade dock färre avslut, färre hörnor och ett mindre bollinnehav än Pogon och till sist kom kvitteringen med bara några minuter kvar att spela. Knapp fördel Bröndby ändå inför returen, men räkna med en tät och oviss match ännu en gång.

Bröndbys genrep var verkligen inte det bästa. I helgen åkte de blågula danskarna på stryk av Nordsjälland med 1-3 trots hemmaplan. Radosevic stod för målet i den matchen. Nu behöver de offensiva pjäserna Divkovic och Simon Hedlund kliva fram och hitta nätet. Svenske Hedlund har dock haft det kämpigt med målskyttet under en längre period. I fjol nätade han endast fyra gånger på 29 ligamatcher.

Pogon Szczecin fick inte heller något positivt resultat med sig inför denna resa. Deras ligamatch borta mot Slask Wroclaw slutade i söndags med en 1-2-förlust. Prestationen var dock inte så illa och kan polackerna bara komma upp i den nivån även i Danmark ska de absolut ses med chans att ta sig vidare till nästa kvalrunda. Truppen håller i grunden ungefär samma nivå som Bröndbys.

Den stora stjärnan får sägas vara Kamil Grosicki som har en lång landslagskarriär bakom sig samt spel i klubbar som Hull, West Bromwich och Rennes. En spelare med potential att dominera mittfältet fullständigt. I övrigt kommer spelare som Jean Carlos från Brasilien samt slovenen Luka Zahovic, som nätade i förra veckans möte mot Bröndby, spela viktiga roller. Zahovic är för övrigt son till den legendariska storspelaren Zlatko Zahovic.

Bröndby får enormt förtroende av tipparna i denna match, men som jag redan skrivit håller jag dessa trupper som helt jämna. Visst spelar hemmaplan lite fördel, men inte så stor som tipparna vill få det till. Värdet ligger utan tvekan i X2 och då är det mina första tecken att rita ned. Först på större system väljer jag att säkra upp genom att även plocka med ettan.

Missar matchen

Frederik Alves, Bröndby (vristskada)

Kevin Mensah, Bröndby (knäskada)

Osäker till spel

Carl Björk, Bröndby (oklart)

Spiken! - 3. Viking - Sparta Prag

Sparta Prag avancerar

Sparta Prag har inte inlett sitt ligaspel än och därför var förra veckans match mot Viking lagets första tävlingsfajt för säsongen. Trots det dominerade tjeckerna fullständigt och hade bland annat 13 hörnor och 28 avslut. Skärpan fanns dock inte där och Sparta Prag fick nöja sig med 0-0. Att Adam Hlozek har flyttat till Bayer Leverkusen lär ha påverkat det offensiva spelet, men det finns målskyttar kvar i klubben.

Jan Kuchta har lånats in från Lokomotiv Moskva och det var en spelare som vräkte in mål för Slavia Prag innan han flyttade till Ryssland. Dessutom finns den målfarlige mittfältaren Lukás Haraslín, som är given i det tjeckiska landslaget, i truppen. Spelare som är på en annan nivå än de som finns i hemmatruppen. Trots bortaplan ska de kunna ta tag i taktpinnen redan från start medan Viking får slå ifrån sig.

Viking torskade helgens ligamatch mot Vålerenga och har bara två vinster på de nio senaste i den norska ligan. Nu har dessutom lagets klart bästa spelare, Veton Berisha som var skadad i första mötet, gått till Hammarby. Frågan är vem som ska göra målen istället. Mot Vålerenga stod Markus Solbakken, son till den norske landslagstränaren Ståle Solbakken, för ett av målen, men det är ingen stor målskytt.

Kevin Kabran får ta ett större ansvar och den forne jättetalangen har kapacitet. Jag tror dock knappast han hade tagit plats i Sparta Prag. Viking har bara vunnit tre av åtta bortamatcher i Eliteserien trots att de är ett topplag i den norska ligan och har släppt in 17 mål på dessa tillställningar. Det är med andra ord inte bara i de främre leden som det finns osäkerhet.

Jag håller Sparta Prag betydligt högre än Viking och kommer besökarna bara upp i samma nivå som senast får norrmännen extremt svårt att hålla nollan igen. Kuchta avgör detta och Sparta Prag tar sig vidare till nästa runda. Upp till 50 procent är tvåan en utmärkt spik att bygga systemet kring.