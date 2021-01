"Skrälläge - Ronaldos Juventus tappar poäng"

1. Att tänka på

Fiorentina har åtta segrar och fyra oavgjorda på sina tolv senaste möten med Bologna.

Granada föll i båda mötena med Eibar i fjol och får nu klara sig utan de avstängda duon Foulquier och Duarte.

Atlético Madrid har tio raka möten mot Alavés utan förlust. Här får de dessutom en dags mer vila till matchen.

Osasuna är seriens näst sämsta bortalag med fem inspelade poäng på sju försök.

Wolfsburg har inte gjort mål på sina sju senaste möten mot Borussia Dortmund.

2. Övriga spikförslag

Lazio - Lazio hamnade i tidigt 0-2-underläge mot Milan men kom tillbaka in i matchen tack vare mål av stjärnduon Alberto och Immobile. Örnarna från huvudstaden var därefter väl så bra som Rossoneri men föll efter ett insläppt mål på hörna. Blytungt för Lazio som har en bit upp till Europaplatserna. Prestationen var dock bra och fler sådana insatser från Lazios sida kommer göra att de klättrar i tabellen under våren. Genoa ligger under strecket och en en trupp som pekar mot att det blir bottenstrid hela vägen in i kaklet. Mot Lazio får de slå ur underläge. Trolig tvåa.

Torino - Torino är allra sist i Serie A inför omstarten och har tre poäng upp till Spezia över strecket. Med klasspelare som Belotti, Verdi, Zaza, Izzo, Bremer och Rincón finns det dock alla möjligheter för Tjurarna att avancera i tabellen. Innan julvilan plockade Torino en stark poäng borta mot Napoli. Det säger det mesta om kapaciteten som finns i laget. Parma ligger fyra poäng före Torino och kommer närmast från en förlust mot nykomlingarna Crotone. Karamoh, Kucka, Kurtic och Inglese är skickliga lirare men truppen är inte speciellt bred. Dessutom ser försvaret mer än lovligt skakigt ut. Torino ska hållas högre och stannar tvåan under 40 procent tycker jag det är en strålande spik.

3. Avstängningar på tipset

Theo Hernández (Milan)

Juan Cuadrado (Juventus)

Rodrigo Becao (Udinese)

Keita Baldé (Sampdoria)

Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Claudio Terzi (Spezia)

Dimitri Foulquier (Granada)

Domingos Duarte (Granada)

Tomás Pina (Alavés)

Oier Sanjurjo (Osasuna)

Rubén Iván Martínez (Osasuna)

Stefan Savic (Atlético Madrid)