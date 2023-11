Skrälläge efter Frankrikes historiska seger

Att tänka på

Kupongen går i mål natten mot onsdagen.

Match 3 är en gruppfinal i Grupp I där jag håller Schweiz högre än Rumänien. X2 räcker för grön bock.

Irland är inte ett landslag jag vill hålla i handen till kryddad procent. Nya Zeeland är ett skrällbud i Dublin.

Ett troligen roterat Polen är inte mycket att lita på. Krysset åker med när Lettland står på andra sidan i en vänskapslandskamp.

Ecuador dras med mängder av avbräck som gör ettan till en favorit i fara mot Chile.

Övriga spikförslag

Wales - Wales har skött sitt EM-kval på godkänt vis och har fortfarande chans att nå mästerskapet i Tyskland nästa sommar. För att det ska bli verklighet behövs tre poäng mot Turkiet samtidigt som Kroatien får med sig max en pinne mot Armenien. Jag dubbar uppgiften som svår men inte omöjlig, framför allt inte på hemmaplan där Pages gäng har ett enormt publiktryck i ryggen. Turkiet har visat upp strålande resultat sedan Montella tog över som förbundskapten, men här anser jag att motivation och spelplats är tunga faktorer emot turkarna. Stannar ettan under 45 procent spikar jag Wales.

Leyton Orient - Lördagens minimala omgång i League One såg Lincoln resa till Hertfordshire för att ta sig an Stevenage på bortaplan. The Imps vann bollinnehavet mot nykomlingarna men hade förtvivlat svårt att förvandla det spelmässiga övertaget till klara målchanser. 0-1 i nacken var en tung förlust och med kort vila i benen tror jag även att mötet med Leyton Orient blir en jobbig historia. Värdarna var nämligen spellediga i helgen och fördelen av längre återhämtning ser jag som vital när matcherna duggar tätt på de brittiska öarna. Sotiriou är en spelare som kan avgöra detta på egen hand och till vettig procent ger jag Leyton Orient fullt förtroende. Spikad etta.

Avstängningar på tipset

Dimitrios Kourbelis (Grekland)

Petros Mantalos (Grekland)

Chris Mepham (Wales)

Valentin Mihaila (Rumänien)

Jordan Brown (Leyton Orient)

Piero Hincapié (Ecuador)

José Cifuentes (Ecuador)

Gary Medel (Chile)

Víctor Felipe Méndez (Chile)

Robert Rojas (Paraguay)

Davinson Sánchez (Colombia)

Luis Advíncula (Peru)

José Martínez (Venezuela)

Manuel Ugarte (Uruguay)

Mathias Olivera (Uruguay)

Henry Vaca (Bolivia)