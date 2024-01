"Skrälläge - Liverpool övervärderas"

Höjdaren! - 1. Bournemouth - Liverpool

Liverpool övervärderas i Dorset - till Europatipset

Den 21:a omgången i Premier League är utspridd över en herrans massa dagar. Väntan är nästan olidlig i Fantasy Premier League och för flera av lagen i det engelska finrummet har det gått långt över en vecka sedan de senast var i farten. Bournemouth är ett av herrskapen som fått lång vila sedan 3-2-segern borta mot Queens Park Rangers i FA-cupen.

The Cherries vände då 0-2 till 3-2 och det vore en underdrift att påstå att Andoni Iraola inte har fått fart på sitt manskap. Baskens energiska spelsätt med hög press och vertikalt anfallsspel har satt sig i ryggraden på Bournemouth som är att räkna med oavsett motståndare på andra sidan. Det visade de rödsvarta inte minst borta mot Tottenham där 1-3 i nacken inte motsvarade matchbilden.

Solanke och dennes kamrater brände mängder av högkaratiga målchanser, men har anfallaren siktet bättre inställt denna söndag tror jag att Liverpool kan få problem. Jürgen Klopps defensiv har visat upp brister under säsongens gång vilket ett kontringsstarkt lag som Bournemouth bör kunna utnyttja. En annan faktor som gör att jag hissar skrällflagg i Dorset är Liverpools truppläge.

Szoboszlai sägs ha chans att komma till spel men när avbräckslistan innehåller namn som Salah, Alexander-Arnold, Endo, Robertson och Thiago går det inte att lämna tvåan allena. Framför allt inte till en bra bit över 70 procent. Hade högertecknet funnits till runt 60 prollar hade det varit en annan femma. Bournemouth är i sin tur utan Semenyo, Senesi, Kerkez och Kelly, men jag gillar ändå de hemmahörandes chans till poäng.

Liverpool har en viktig returmatch i Ligacup-semin mot Fulham att ta hänsyn till och jag utesluter inte att den sitter i bakhuvudet denna söndag. Bournemouth kan däremot gå all in och lite till på denna uppgift. Till väldigt högervridna streck ser jag ingen annan utväg än att välkomna så många tecken som möjligt på Vitality Stadium. Hela spannet och skrälljobb blir mitt val.

Notabla avbräck

Antoine Semenyo, Bournemouth (landslagsuppdrag)

Dango Ouattara, Bournemouth (landslagsuppdrag)

Marcos Senesi, Bournemouth (avstängd)

Milos Kerkez, Bournemouth (fotskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (knäseneskada)

Tyler Adams, Bournemouth (knäseneskada)

Mohamed Salah, Liverpool (landslagsuppdrag)

Wataru Endo, Liverpool (landslagsuppdrag)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Andy Robertson, Liverpool (axelskada)

Kostas Tsimikas, Liverpool (axelskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Osäker till spel

Dominik Szboszlai, Liverpool (knäseneskada)

Bomben! - 2. Sheffield United - West Ham

Jag drar en riktig rövare i stålstaden - till Europatipset

Jag har varit kritisk till West Ham i merparten av texterna som skrivits om David Moyes och company under säsongens gång. Skottens fotboll är bakåtsträvande där alldeles för stort hopp sätts till den individuella kvaliteten hos spelare som Paquetá, Bowen och Kudus. Trion saknades i FA-cupreturen mot Bristol City – där jag för övrigt spikade West Ham – där Londonlaget föll med 0-1.

Uttåget togs inte emot väl av supportrarna och jag skulle faktiskt inte bli förvånad om West Ham genomgår ett tränarskifte innan säsongen är till ända. Detta trots att gästerna parkerar som tabellsexa i Premier League. Vid det här laget bör vi dock ha klart för oss att en tabell inte alltid förtäljer hela sanningen. West Ham har överpresterat Expected Points med råge och jag förväntar mig ett ras när The Hammers börjar dubbelspela i Europa League.

Faktum är att raset till och med kan inledas redan denna söndag. Sheffield United är en motståndare som West Ham normalt ska besegra utan större problem, men just problem är något som Moyes och company badar i denna helg. Benrahma är avstängd och Bowen, Antonio samt Paquetá dras med skador som sägs hålla trion borta från trippen till Bramall Lane.

Som om inte det vore nog är firma Aguerd/Kudus iväg på Afrikanska Mästerskapen. Skulle samtliga nämnda lirare saknas, vilket är fullt möjligt, ger jag inte mycket för de tillresta. Liam Manning och dennes Bristol City manövrerade ut West Ham och jag blir inte förvånad om Chris Wilders Sheffield United lyckas med samma bedrift. The Blades truppläge är bättre och på sin hemmabana har de rödvita bjudit upp till dans mot starkare motstånd än West Ham.

Målskyttet har varit en permanent bristvara hos grabbarna från stålstaden, men när Brereton Díaz lånats in från Villarreal har anfallslinjen fått ett lyft. Chilenaren vräkte in mål för Blackburn i The Championship och kommer att trivas med bollarna som dimper ner i anslutningen till den väldige dansken Osula. Jag är väldigt förtjust i Sheffield Uniteds förmodade matchbild där West Hams skrala offensiv ska kunna hållas på halster. Lyckas de med detta sticker ettan ut som en riktigt fräck rövarspik. Jag är all in i västerled!

Notabla avbräck

Yasser Larouci, Sheffield United (landslagsuppdrag)

Anis Slimane, Sheffield United (landslagsuppdrag)

Chris Basham, Sheffield United (benskada)

John Egan, Sheffield United (benskada)

Saïd Benrahma, West Ham (avstängd)

Mohammed Kudus, West Ham (landslagsuppdrag)

Nayef Aguerd, West Ham (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Max Lowe, Sheffield United (muskelskada)

Tom Davies, Sheffield United (lårskada)

Jarrod Bowen, West Ham (ankelskada)

Lucas Paquetá, West Ham (vadskada)

Michail Antonio, West Ham (knäskada)

Skrällen! - 10. Marocko - DR Kongo

Marocko streckas alldeles för hårt - till Europatipset

Det spelar knappt någon roll vilka länder som beträder det gröna schackbrädet i Afrikanska Mästerskapen. Underhållningsvärdet är extremt högt i samtliga matcher där vi hittills fått se drömmål varvas med hårresande misstag. Ett mål som kvalade in högt bland mina personliga favoriter stod huvudfavoriten Marocko för i sin premiärmatch mot Tanzania.

Vid spel i numerärt överläge drev den tekniske mittfältaren Ounahi upp bollen på Tanzanias högerkant. Ett par smidiga finter och ett par väggpass senare passade Ounahi distinkt in bollen i nät fram till 2-0. Marocko gick sedan ifrån till 3-0 och succélaget från VM i Qatar kunde således inte bett om en bättre start i AFCON. Regragui förfogar över turneringens kanske starkaste trupp som mycket väl kan gå hela vägen.

Ounahi, Ezzalzouli, Ziyech och Hakimi kan alla bryta mönster var som helst på banan medan Saïss, Aguerd och Amrabat bildar en svårforcerad defensiv trio. En-Nesyri är dessutom en väldigt passande spjutspets för Marockos spelstil då anfallarens ständiga djupledslöpande öppnar upp ytor för den förstnämnda kvartetten. Med det sagt var Tanzania ingen ordentlig värdemätare.

Jag vågar ta gift på att DR Kongo blir en tuffare uppgift som kommer att sätta Bono på prov mellan stolparna. “Leoparderna” fick i sin tur nöja sig med 1-1 mot Zambia, men hade matchen spelats om hade DR Kongo vunnit vid merparten av tillfällena. Wissa, Bakambu och Bongonda avlossade mängder av skott som med bättre precision hade inneburit tre poäng till Desabres gäng.

Jag håller den Demokratiska republiken som en outsider mot alla lag i en enskild match i denna turnering och blir inte alls förvånad om Marocko ställs inför problem under söndagen. Förutom tidigare nämnda lirare kan även Primeira Ligas skyttekung, Banza, påverka från bänken och jag tycker att DR Kongo förtjänar större förtroende från det svenska folket. Så länge Marocko värderas över 80 procent råder garderingstvång. Jag helgarderar.

Osäker till spel

Noussair Mazraoui, Marocko (muskelskada)