"Skrälläge när en av ligans bästa lag spelar"

Det är andradivisionernas dag när VM tar ett litet kortare uppehåll inför semifinalerna. The Championship, Segunda och Serie B står för hela konfekten på Europatipset och här finns ett antal favoriter som blir alldeles för högt streckade. Faller ett par av dessa blir utdelningen strålande och för att jobba in storkovan tillsammans med mig är det länken här nedan som gäller.

Överstreckningen! - 1. Watford - Hull

Watford övervärderas grovt

Inför omstarten av The Championship passade Watford på att spela en träningsmatch mot Arsenal. The Gunners B-lag (de flesta ordinarie är i Qatar) ledde då med 2-1 innan Arteta bytte in tio juniorer i paus. Då kunde The Hornets vända på steken. Watford har en av andradivisionens allra bästa trupper på pappret och ligger fyra inför omstarten, men spelet har inte varit fläckfritt under hösten.

28 gjorda mål på 21 omgångar är helt okej, men med tanke på att här finns offensiva pjäser som Joao Pedro, Ken Sema, Keinan Davis och Ismaïla Sarr är det ändå lite klent. Den sistnämnde har varit i Qatar och spelat VM med sitt Senegal och frågan är om han är redo för att spela ligafotboll igen bara en vecka efter uttåget mot England. Fysiskt finns det inga hinder, men mentalt skulle Sarr kanske behöva lite vila.

Hull har som väntat haft en tuff höst och är med i striden kring nedflyttningsstrecket. Här får de dessutom klara sig utan viktige anfallaren Óscar Estupinán som avtjänar sin tredje och sista match på sin avstängning. Det finns offensiva hot hos Tigrarna ändå. Dimitrios Pelkas kom från Fenerbahce under sommaren och kommer bara bli bättre och bättre ju längre säsongen lider.

Han kommer troligen starta tillsammans med Regan Slater och Greg Docherty strax bakom Ryan Longman och det är en kvartett som kan såra Watford. I övrigt är Jean Michaël Seri, Tobias Figueiredo och Ozan Tufan, som lirade en handfull matcher för Watford i fjol, meriterade spelare som definitivt inte räds motstånd av denna kaliber. Uppehållet har också varit nyttigt för gästerna som fått tillbaka en del spelare från rehabrummet.

Watford ska såklart gälla som favoriter på hemmaplan mot ett bottenlag som Hull, men här har streckningen spårat ur rejält. Ettan ser ut att hamna kring 80 procent och så högt ska inget lag streckas i denna mycket jämna serie. Jag väljer därför att plocka med alla tecken redan från start där högersidan rensar magiskt.

Missar matchen

Daniel Bachmann, Watford (hälseneskada)

Imran Louza, Watford (benbrott)

Jeremy Ngakia, Watford (knäseneskada)

Tom Cleverley, Watford (knäseneskada)

Rey Manaj, Watford (benskada)

Óscar Etsupinán, Hull (avstängd)

Vaughn Covil, Hull (knäskada)

Allahyar Sayyadmanesh, Hull (knäseneskada)

Osäker till spel

Harvey Vale, Hull (ljumskskada)

Benjamin Tetteh, Hull (knäseneskada)

Spiken! - 2. Granada - Burgos

Granada visar klassen

Granada har verkligen inte haft någon lycka med sig i sina bortamatcher under hösten. Innan torsdagens miniderby mot Málaga hade de bara gjort två ynka mål på nio bussresor. Det är inte konstigt att supportrarna befarade det värsta när Granada då hamnade i underläge mot Málaga, men Callejón kunde trycka in kvitteringen och efter det var det faktiskt de rödvita som låg närmast segern.

Nu är det match på Estadio Nuevo Los Cármenes igen och där är värdarna helt omutliga. Sju segrar och två kryss på nio ligamatcher på denna arena är facit under hösten och truppen ser riktigt vass ut. Nyss nämnda Callejón lär starta tillsammans med Uzuni och Molina på topp och det är en av seriens starkaste uppställningar. Med Petrovic på mittfältet och Miquel i försvaret är detta ett komplett lag.

Burgos ligger några placeringar och några poäng före Granada i tabellen och det kan de främst tacka sitt betongförsvar för. Nio insläppta mål på 19 omgångar är otroliga siffror. För otroliga om vi ska titta till xGA där det syns klart och tydligt att gästerna har haft marginalerna på sin sida. Enligt expected points borde Burgos faktiskt knappt ens ligga på den övre halvan och då får det sägas vara starkt jobbat att vara serietvåa inför helgens matcher.

Det börjar dock synas allt fler sprickor i försvaret. Burgos har nu släppt in mål i tre raka matcher och kommer närmast från en 1-2-förlust hemma mot Eibar. En tillställning där Eibar vände sent och det var helt i sin ordning då baskerna dominerade kraftigt. Burgos fick då dessutom se Álex Bermejo gå sönder och tvingas byta redan i den första halvleken. En viktig pjäs som troligen saknas här.

Granada har ett betydligt starkare spelarmaterial än sina motståndare denna söndag och på hemmaplan har de varit helt omöjliga att rå på under hösten. Jag tror vi kommer få se ett fokuserat hemmalag som dominerar denna batalj fullständigt från start till mål. Det dröjer inte länge innan dessa lag byter plats i tabellen och vändningen börjar omgående. Ettan singlas.

Missar matchen

Antonio Puertas, Granada (revbensskada)

Osäker till spel

Álex Bermejo, Burgos (oklart)

Javi Pérez, Burgos (oklart)

André Ferreira, Granada (oklart)

Uppflyttningsjakten! - 8. Ascoli - Genoa

Genoa tar andra raka segern

Genoa har tveklöst en av Serie B:s allra bästa trupper, men de har haft svårt att få ut allt kunnande på planen. De blåröda kom med fem raka omgångar utan seger till den svåra hemmamatchen mot Südtirol för några dagar sedan. Då stod Genoa för en rakt igenom stark insats och vann med 2-0 efter att inhopparen George Puscas inlett målskyttet. Han, Coda och Gudmundsson har så mycket mer att ge än vad de har visat de senaste veckorna.

Mittfältet är tveklöst ett av de mest meriterade i den här serien då både Strootman och Ilsanker har många säsonger på hög nivå bakom sig. Den sistnämnde har främst agerat inhoppare mot slutet, men österrikaren visade under många år i RB Leipzig och Eintracht Frankfurt hur bra han kan vara. Ett rakt igenom starkt lag som ska vara med och slåss om uppflyttning hela vägen in i kaklet.

Det lär knappast Ascoli göra. De har visserligen nätat fler gånger än Genoa under hösten, men de har också släppt in ganska mycket mer mål än söndagens kombattanter. Torsdagens omgång slutade med förlust borta mot Pisa och det var faktiskt den femte raka matchen utan seger för Hackspettarna, som Ascoli kallas för. Det blir svårt att bryta den sviten mot starka Genoa.

Ascoli har dessutom stora problem i sin trupp. Simic, Büchel och Dionisi ser alla ut att saknas på grund av olika skador och då den sistnämnde veteranen är lagets bäste målskytt är det ett rejält tapp. Som om inte det vore nog fick försvararen Giuseppe Bellusci syna ett gult kort som gör att han är avstängd. Det är med andra ord långt ifrån det starkaste Ascoli som kan ställa upp här.

Det är något som Genoa ska kunna utnyttja och jag har svårt att se något annat än att det blir gästerna som för denna match. De har, som tidigare nämnts, haft problem med målskyttet, men de dubbla baljorna mot Südtirol kan har varit det som kickstartar produktionen för de rödblåa. Genoa vinner detta och tvåan är en vettig spik även om den skulle sticka iväg lite procentmässigt. Det finns bättre skrällar på annat håll.

Missar matchen

Giuseppe Bellusci, Ascoli (avstängd)

Lorenco Simic, Ascoli (oklart)

Marcel Büchel, Ascoli (oklart)

Federico Dionisi, Ascoli (muskelskada)

Marko Pajac, Genoa (knäskada)

Osäker till spel

Noam Baumann, Ascoli (oklart)

Eddy Gnahore, Ascoli (oklart)

Nicola Leali, Ascoli (handledsskada)

Petar Brlek, Ascoli (muskelskada)