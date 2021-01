"Skrällchans - Juventus tappar i titeljakten"

Det finns inga Premier League-lag på söndagens Europatips men likväl tre matcher från FA-cupen. I övrigt är det ligamatcher för hela slanten som plockas från Italien, Spanien och Tyskland. Främst hittas de stora skrällchanserna på stöveln där lag som Sassuolo och Udinese ska ses med större chans till poäng än vad streckningen antyder. Häng med i mitt Spela Tillsammans-lag via länken här nedan så jobbar vi 13 ihop, med 5 miljoner kronor i jackpot kan det vara lukrativt.

Höjdaren! - 1. Juventus - Sassuolo

Juventus överstreckas

Juventus höll liv i ligasäsongen genom att besegra Milan på San Siro med 3-1 tidigare i veckan. Därmed har Juve bara sju pinnar upp till Milan i topp av Serie A med en match mindre spelad inför helgens omgång. De regerande mästarna är på jakt och då truppen är i det närmaste skadefri är det nog de svartvita som ska vara favoriter till titeln trots det poängmässiga handikappet.

Mot Milan glänste Federico Chiesa med två fullträffar, båda gångerna assisterad av Paulo Dybala. Det känns som Pirlo har hittat sin offensiva uppställning med den duon bredvid självskrivna Cristiano Ronaldo. Dejan Kulusevski stod dock för ett fint inhopp och spelade fram Weston McKennie till det tredje målet. McKennie och Ramsey är en löpstark duo på mittfältet som skapar fina ytor åt sina medspelare.

Ett starkt Juventus alltså, men söndagens motståndare är inga duvungar. Sassuolo lyckades lösa tre poäng mot svårspelade Genoa efter att den egna produkten Raspadori avgjort med sitt första mål för säsongen. Det var en perfekt placerad nick av 20-åringen efter inlägg från Jeremie Boga. Ivorianen blev dessutom målskytt och behöver ta extra mycket ansvar efter att Berardi skadade sig mot Genoa.

Med Caputo och Djuricic som anfallare och Locatelli bakom finns det helt klart eldkraft hos de grönsvarta även fast Berardi saknas. Inför helgens omgång ligger Sassuolo på en sensationell femteplats med endast en ynka poäng upp till Juve även om gästerna har spelat en match mer. De Zerbis mannar skräms inte heller av att vara ute på vägarna. Sassuolo har faktiskt tagit fler borta än hemma. Då kommer deras omställningsspel till rätta.

Det har varit väldigt underhållande möten mellan dessa två lag på senare år. 2-2 och 3-3 är resultaten från de två senaste fajterna mellan gängen. Ett Juve på titeljakt ska givetvis hållas högre men här ser ettan ut att streckas ohälsosamt högt. Sassuolo ska absolut inte underskattas. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där högersidan rensar magiskt.

Missar matchen

Álvaro Morata, Juventus (lårskada)

Juan Cuadrado, Juventus (corona)

Alex Sandro, Juventus (corona)

Filippo Romagna, Sassuolo (knäskada)

Domenico Berardi, Sassuolo (knäseneskada)

Osäker till spel

Federico Ricci, Sassuolo (oklart)

Skrällen! - 2. Udinese - Napoli

Napoli får det inte att stämma

Napoli tappade allt hemma mot Spezia i onsdags. Trots att de ljusblåa ledde med 1-0 och kontrollerade händelserna fullständigt efter en timme slutade det med en 1-2-förlust. Ännu konstigare blir det när man betänker det faktum att Napoli faktiskt spelade med en man mer när det avgörande målet föll. Gattuso var inte alls nöjd med sitt lag efteråt och det är inte svårt att förstå varför.

Förlusten innebär att Napoli bara har vunnit en av sina fem senaste i ligaspelet vilket såklart inte är bra nog för ett lag som siktar mot Champions League. Med både Dries Mertens och Victor Osimhen på skadelistan saknas det offensiv kraft. Även om Andrea Petagna nätade mot Spezia är han och Matteo Politano inte på den nivån som krävs i ett lag som Napoli.

Udinese har fem raka utan seger men tog en moralhöjande pinne mot Bologna efter att Mattias Svanberg visats ut för motståndarna. Tysken Tolgay Arslan, ny från Fenerbahce, satte dit 2-2 på övertid. Offensivt har Udinese definitivt kapacitet att skapa chanser mot vilket lag som helst. I förra helgens 1-4-förlust mot Juventus hade Udinese bland annat två bollar i virket och fick dessutom ett mål underkänt för hands efter en långvarig VAR-granskning.

Pussetto är skadad och mot Bologna gick även Forestieri sönder. Pereyra, De Paul, Lasagna och Zeegelaar ser dock spännande ut och och är en kvartett Napoli får se upp med. Udinese spelar alltid en positiv fotboll och kommer göra så här också. Frågan är om försvaret håller. Udinese släpper in drygt ett och ett halvt mål per match i snitt hittills under ligasäsongen och det är såklart för mycket.

Napoli har vunnit åtta av de nio senaste inbördes mötena mot Udinese och streckas upp till solklara favoriter nu också. Jag tror dock att gästerna kan få stora problem mot ett frejdigt hemmalag. Förlusten mot Spezia satte fingret på hur ojämna Napoli är och med det i åtanke har jag svårt att svälja procenten på tvåan. Gå istället för pengarna och börja med 1X. Tvåan åker med på större kuponger.

Missar matchen

Sebastian Prödl, Udinese (oklart)

Stefano Okaka, Udinese (lårskada)

Ignacio Pussetto, Udinese (knäskada)

Mato Jajalo, Udinese (knäskada)

Bram Nuytinck, Udinese (vadskada)

Dries Mertens, Napoli (vristskada)

Diego Demme, Napoli (ryggskada)

Victor Osimhen, Napoli (corona)

Osäker till spel

Gerard Deulofeu, Udinese (fotskada)

Gaffeln! - 3. Parma - Lazio

Vi får en vinnare på Ennio Tardini

Parma visar hemsk form i Italien. Fyra raka förluster och 1-12 i målskillnad på dessa fajter gör att de blågula nu ligger under nedflyttningsstrecket. Det skiljer dock bara målskillnad upp till Torino på säker mark inför den 17:e omgången så visst finns det möjligheter att ta sig upp. Då måste dock något hända för mot Atalanta (0-3) i veckan såg Parma mer eller mindre uppgivna ut. Det ledde också till att tränaren Fabio Liverani fick sparken. Han ersätts av Roberto D’Aversa.

I den matchen tvingades dessutom både Karamoh och svenskitalienaren Gagliolo lämna planen redan i den första halvleken med skador. Sedan tidigare återfinns både Kucka och Gervinho på skadelistan. Trots de avbräcken finns det kvalité i detta lag. Inglese och Cornelius är skickliga anfallare, Kurtic, Hernani och Cyprien är duktiga mittfältare medan Alves är en duglig försvarare.

Lazio besegrade Fiorentina med 2-1 i sin veckomatch och tog därmed första trepoängaren för 2021. Som vanligt blev Immobile målskytt och det är en spelare som alltid är hungrig i boxen. Insatsen var dock inget att yvas över, Fiorentina var väl så bra spelmässigt och det hade inte varit orättvist om Viola hade fått med sig något från matchen. De ljusblå Örnarna har haft svårt att imponera under säsongen och ligger först på en åttondeplats i tabellen.

Mot slutet har bortaspelet varit problematiskt. 2-3 mot Milan där det avgörande målet föll på övertid må vara hänt, men oavgjorda fajter mot både Genoa och Benevento imponerar föga. Känslan är att Lazio kan få problem på resande tass igen. Inzaghis gäng spelar en underhållande fotboll men läcker bakåt. Gästerna har bara hållit nollan i en av sina elva senaste tävlingsmatcher.

Lazio har vunnit de åtta senaste inbördes och när Parma har Gervinho på skadelistan blir deras anfallsspel mer lättläst. Tvåan ska hållas som troligast och blir första tecken att rita ner. Samtidigt har Lazio som tidigare nämnts haft svårt att få till det på bortaplan och med tanke på att Parma får en ny röst i omklädningsrummet efter Liveranis avgång skulle de kunna tända till. På större system väljer jag därför att komplettera med den lågt streckade ettan.

Missar matchen

Silvio Proto, Lazio (armskada)

Mohamed Fares, Lazio (muskelskada)

Joaquín Correa, Lazio (vadskada)

Gervinho, Parma (oklart)

Alberto Grassi, Parma (oklart)

Juraj Kucka, Parma (oklart)

Simone Iacoponi, Parma (muskelskada)

Hans Nicolussi, Parma (knäskada)

Osäker till spel

Senad Lulic, Lazio (oklart)

Riccardo Gagliolo, Parma (oklart)

Yann Karamoh, Parma (muskelskada)

Yordan Osorio, Parma (muskelskada9