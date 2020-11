"Skrällchans - Manchester United överstreckas"

Jag var helt vilse på helgens Spela Tillsammans-lag och resultatet blev uselt. Så är det ibland, det är bara att hoppa upp på hästen igen och försöka göra det bättre nästa gång. Varför inte nu när Europatipset bjuder på matcher från Champions League och engelska The Championship. Det är en rad med flera väldigt högt streckade favoriter i mästarturneringen. Kan någon av dessa falla? Köp andel via länken nedan och jobba in 13 tillsammans med mig!