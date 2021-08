"Skrällchans - bra läge för Hammarby"

Skrällchansen! - 1. Basel - Hammarby Bra läge för Bajen Hammarby krossade Cukaricki hemma på Tele2 och är nu bara ett steg från ett lukrativt gruppspel. Uppladdningen kunde varit bättre då de grönvita fick stryk med 0-2 av Elfsborg i helgens allsvenska batalj, men det ska sägas att Hammarby roterade en del i den matchen. Nu kommer Milojevic ställa sin allra starkaste elva på benen och då har stockholmarna ett lag som förtjänar respekt. Selmani, Amoo och Ludwigson bör starta på topp och det är en trio som löper sönder motståndarförsvaren. Bojanic kliver in på mittfältet bredvid Jeppe Andersen och har han en bra dag känns det som att hela Hammarby också har det. David Accam saknades mot Elfsborg och är ett osäkert kort här också. Annars är det en perfekt joker att kunna slänga in för att vända på en matchbild. Basel har som väntat inte haft några som helst bekymmer med att avfärda Partizani från Albanien eller Újpest från Ungern. Även om Basels storhetstid är över är det fortfarande ett lag som ska gälla som ganska klara favoriter mot svenskt motstånd, speciellt på hemmaplan. Arthur, Males och Stocker heter topptrion och det är tre spelare som troligen hade gått rakt in i vilken allsvensk startelva som helst. Den mest namnkunniga lagdelen är annars det centrala mittfältet. Mot Újpest startade Pajtim Kasami, tidigare i Fulham och Olympiakos, här bredvid spanjoren Quintilla. Då finns också Taulant Xhaka att tillgå, lillebror till Arsenal-stjärnan Granit och under många år given i det albanska landslaget. Där får Andersen och Bojanic något att bita i. Backlinjen med Comert och Frei känns dock inte omöjlig att rå på. Svenska Spel ger Basel ungefär 70 procents chans att vinna matchen och det tycker jag ändå är lite väl överdrivet. Hammarby har bevisat att de i sina bästa stunder kan stå upp mot europeiskt motstånd. Dessutom ser ettan ut att streckas kring närmare 80 prollar vilket sänker värdet på det tecknet ännu mer. Jag väljer därför att plocka med alla tecken och håller alla tummar och tår för en svensk superknall. Kan Bajen få med sig något från Schweiz rensar det mycket fint bland kuponghögarna. Missar matchen Andrea Padula, Basel (knäskada)

Nasser Djiga, Basel (oklart)

Paulinho, Hammarby (lårskada)

Richard Magyar, Hammarby (lårskada) Osäker till spel David Accam, Hammarby (oklart)

Höjdaren! - 2. Feyenoord - Elfsborg Övermäktigt motstånd för Elfsborg Elfsborg visar strålande form för tillfället och är efter 2-0-segern mot Hammarby bara fyra poäng från serieledning. Boråsarna har vunnit sex av sina sju senaste seriematcher och har under den perioden dessutom krossat Milsami och Velez Mostar i kvalet mot Europa Conference League. Spelare som Per Frick, Rasmus Alm och Jeppe Okkels spelar som i trans för tillfället och skapar mängder av chanser. Mot Bajen satte Alm dit ettan innan han byttes ut till förmån för Bernhardsson. Då drog inhopparen in tvåan. Jimmy Thelin kan inte göra fel nu helt enkelt. Offensivt kan Elfsborg störa även Feyenoord, men bakåt blir det väldigt tufft att hålla tätt. Maudo Jarjué tvingades bytas ut redan efter en kvart i helgens ligamatch efter att ha slagit i huvudet. Förhoppningsvis är det inte så allvarligt för McVey håller inte riktigt samma klass. Även om Jarjué startar här med Väisänen blir det dock tufft för de gulsvarta. Feyenoord har nämligen visat prov på en mäktig offensiv i början av sin säsong. Visst hade de rödvita problem mot lilla Drita i sin första kvalomgång, men därefter krossade de Luzern med totalt 6-0. Det följdes upp av 4-0 mot Willem II i helgens ligapremiär. Sinisterra, Linssen och Toornstra startade på topp då med Guus Til strax bakom. En dödlig kvartett som svenskarna inte kommer kunna stoppa. Mot Willem II saknades Alireza Jahanbakhsh på grund av skada, men han har tränat med laget under veckan och ska vara tillgänglig till den här bataljen. Den före detta Brighton-spelaren nätade tre gånger om i dubbelmötet mot Luzern och är ännu en spelare Elfsborg behöver hålla koll på. Räkna med att hemmalaget kommer sätta plattan i mattan redan från start och försöka avgöra dubbelmötet redan under torsdagen. Elfsborg kommer sättas under en rejäl press och boråsarna måste försöka rida ut stormen och sticka iväg på snabba omställningar på Okkels och Alm. Dessutom är gästerna starka på fasta situationer där Johan Larsson oftast försöker pricka Fricks huvud. Jag har dock svårt att se hur Thelins mannar ska få med sig något på mäktiga De Kuip. Troligen får Elfsborg fokusera på att hålla nere siffrorna och istället försöka stå för ett mirakel i returen på Borås Arena. Ettan spikas trots hård streckning. Missar matchen Mark Diemers, Feyenoord (oklart) Osäker till spel Maudo Jarjué, Elfsborg (huvudskada)

Storfavoriten! - 3. Pacos de Ferreira - Tottenham Häftigt möte i Portugal Tottenham slutade sjua i Premier League i fjol och får därmed kvala mot nystartade Europa Conference League. Frågan är om det är något som Spurs egentligen vill eller om det bara kommer ta fokus från ligaspelet. Det är ingen större prestige för klubbar av Tottenhams dignitet att spela i den här turneringen. I Premier League finns det desto mer prestige och där fick de vitklädda från London en perfekt start på säsongen när de regerande mästarna Manchester City besegrades med 1-0. Harry Kane, som verkar vara på väg till just City, var inte med i truppen då. Istället var det Heung-Min Son som satte dit matchens enda mål. Sydkoreanen är härlig att skåda, men frågan är om han inte får vila här. Redan på söndag väntar nämligen ligamatch mot nye tränaren Espírito Santos gamla klubb Wolverhampton. Spelare som Gil, Davies, Lo Celso, Doherty, Winks och Romero får säkerligen rejält med speltid i denna match. Inga dåliga spelare direkt, men heller inte samma klass som förstaelvan. Pacos de Ferreira åkte på en riktig stjärnsmäll mot Boavista i måndagens ligamatch. 0-3 är inget Bävrarna kan vara nöjda med. Samtidigt var det ganska rejält missvisande siffror sett till underliggande statistik, det mesta trillade in bakom målvakten med det ytterst passande namnet Ferreira. Hemma på Estádio da Capital do Móvel har det gått bättre för Pacos, 4-0 mot Larne och 2-0 mot Famalicao är de två senaste hemmaresultaten. Pacos har värvat spännande under sommaren där Denilson från Al Dhafra och Juan Delgado från Necaxa är spelare som gör skillnad i offensiven. Förra årets bästa målskytt Douglas Tanque finns också kvar och även om han har sett ganska ringrostig ut under starten är det en lirare som vet vart nätet är beläget. Värdarna slutade femma i Primeira Liga i fjol och så dålig är inte den serien. Tottenham är såklart en betydligt större klubb och skulle Espírito Santo lira sin absolut starkaste elva kommer det bli tufft för värdarna. Jag tror dock att Spurs kommer rotera rejält och en förlust här skulle heller inte vara hela världen då det går att vända på steken i returen. Med det i åtanke känns inte tvåan runt 80 procent speciellt rolig. Gardera tidigt med rensarettan. Missar matchen Ryan Sessegnon, Tottenham (muskelskada) Osäker till spel Harry Kane, Tottenham (ryktas bort)

Tanguy Ndombélé, Tottenham (oklart)