"Skrällchans i Madrid"

Veckans första Europatips visade att Nations League verkligen inte är någon lätt-tippad turnering. De flesta spelarna är fortfarande inne i sin försäsong och visst syntes det lite ringrost här och var. Här ska vi ta en titta på ännu en kupong som helt och hållet består av matcher från Nations League och här finns det gott om värde att plocka. Som vanligt jobbar jag in 13 rätt tillsammans med er, köp andel via länken här nedan. Let’s go!