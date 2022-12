Skrällchans - Man United kan åka på en ordentlig smäll

Europatipset bjuder på en hel hög av olika turneringar i denna upplaga, inte minst från de brittiska öarna där både ligaspel och tre olika turneringar finns på tapeten. Ligacupen, EFL Trophy och FA Trophy har alla med matcher på bongen. Det har även Ligacupen i Portugal, Copa del Rey från Spanien samt den belgiska cupen. Mycket att se fram emot och med en hel hög av skevt streckade matcher kan det smälla bra. Givetvis jobbar vi 13 tillsammans i mitt andelssystem. Köp era andelar dit via länken här nedan!

Skrällchansen! - 1. Manchester United - Burnley

United överstreckas

Manchester United har spelat två träningsmatcher under uppehållet och fått stryk av både Cádiz och Real Betis. Då det har varit en byteskarusell utan dess like och minst sagt reservbetonade lag som spelat de matcherna är det inte mycket att lägga vikt vid. Däremot är det värt att notera att Erik ten Hag satte press på sin egen styrelse efter de matcherna med uttalandet om att det behövs förstärkning i de främre leden.

Det är enkelt att förstå varför, Martial är skadedrabbad, Ronaldo har lämnat och Rashford är egentligen bäst när han utgår från vänsterkanten. Dessutom har Sancho tvingats träna på egen hand då Ten Hag inte varit nöjd med hans fysiska status. I övrigt finns det en del frågetecken i United inför denna match. Dalot är skadad och lirare som Maguire, Fred, Fernandes, Antony, Casemiro och Shaw gick alla till kvartsfinal i VM och hur deras fysiska och mentala status är känns oklart. Varane och Lisandro Martínez lär inte delta då de som bekant möttes i finalen så sent som i söndags.

Burnley är däremot igång för fullt och har startat lika bra efter uppehållet som de presterade innan. The Clarets, som på rekordsnabb tid har gått från Sean Dyches dödgrävarboll till Vincent Kompanys tiki-taka, har sedan omstarten tagit sex poäng och nätat sex gånger på de två matcherna mot QPR och Middlesbrough. Detta trots att Anass Zaroury saknats på grund av Marockos VM-äventyr. Han är ytterst tveksam till spel här också.

Connor Roberts åkte ut i helgens 3-1-seger över Boro för att ha tagit med hand på mållinjen, något som visade sig vara direkt felaktigt. Han ska egentligen vara avstängd här, men vi kan nog räkna med att Burnley kommer överklaga det beslutet. I skrivande stund är det dock tveksamt om den walesiske VM-spelaren finns med på Old Trafford. Lirare som Gudmundsson, Benson, Brownhill och Rodriguez startar däremot troligen.

Ett Manchester United med alla sina stjärnor tillgängliga och uppe i varv vinner detta möte, men då det är den första tävlingsmatchen efter uppehållet och flera spelare har lirat VM är jag inte lika säker på den saken. Burnley är fullpumpade av självförtroende och skulle kunna lösa en skräll. Jag väljer därför att plocka med alla tecken redan från start där högersidan rensar fint.

Missar matchen

Diogo Dalot, Manchester United (knäseneskada)

Jadon Sancho, Manchester United (ej i matchform)

Brandon Williams, Manchester United (muskelskada)

Raåhaël Varane, Manchester United (landslagsuppdrag)

Lisandro Martínez, Manchester United (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Casemiro, Manchester United (landslagsuppdrag)

Fred, Manchester United (landslagsuppdrag)

Bruno Fernandes, Manchester United (landslagsuppdrag)

Antony, Manchester United (landslagsuppdrag)

Harry Maguire, Manchester United (landslagsuppdrag)

Luke Shaw, Manchester United (landslagsuppdrag)

Connor Roberts, Burnley (avstängd)

Spiken! - 2. Blackburn - Nottingham

Forest spänner musklerna

Blackburn har sprungit oerhört bra under hösten och ligger trea i The Championship fast prestationerna allt som oftast inte alls har motsvarat den placeringen. Sett till xPTS borde Rovers faktiskt snarare husera i bottenstriden. Insatsen senast borta mot Norwich var dock en av de bättre som de blåvita har stått för under en lång tid. 2-0 slutade den matchen till Alan Shearers gamla klubb.

Ben Brereton Díaz, Bradley Dack och Sam Gallagher startade alla i helgen och är en trio med hög kapacitet. De ska även kunna hota Nottinghams Premier League-försvar. Däremot är jag inte alls lika imponerad av värdarnas försvar och känslan är att trion Hyam, Pickering och Ayala kommer få jobba hårt denna onsdag framför Kaminski mellan stolparna. Jag har svårt att se att hemmalaget håller nollan.

Nottingham har stått för en sällan skådad värvningsbonanza under året för att etablera sig i Premier League, men det har inte hjälpt speciellt mycket. De rödklädda ligger på nedflyttningsplats i det engelska finrummet. De avslutade dock snyggt innan uppehållet med poäng i fyra av fem matcher samt avancemang i den här cupen efter seger mot storlaget Tottenham.

Gästerna har en ganska välfylld skadelista och bakåt får de klara sig utan flera tunga pjäser. Biancone, Richards, Niakhaté och Kouyaté missar alla denna match. Det ser även Neco Williams ut att göra. Worrall, Mangala, Lodi och Cook får då dra ett tungt lass framför Henderson. Framåt finns det frågetecken kring Gibbs-White medverkan, men Nottingham står inte och faller med honom. Awoniyi, Lingard, Johnson och Dennis är alla redo att göra skillnad.

Nackdelen med att köpa så många spelare som Nottingham har gjort är att det tar tid att spela ihop laget. Fördelen är dock att truppen är väldigt bred så när en del lirare återfinns i rehabrummet kan Cooper ändå mönstra en på pappret stark elva. Trots bortaplan ska gästerna hållas högre i detta möte och om tvåan stannar kring 40 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Callum Brittain, Blackburn (knäskada)

Jack Vale, Blackburn (vadskada)

Sam Barnes, Blackburn (knäskada)

Cheikhou Kouyaté, Nottingham (knäseneskada)

Giulian Biancone, Nottingham (knäskada)

Moussa Niakhaté, Nottingham (ljumskskada)

Omar Richards, Nottingham (benskada)

Osäker till spel

Neco Williams, Nottingham (hjärnskakning)

Morgan Gibbs-White, Nottingham (mjukdelsskada)

Jack Colback, Nottingham (mjukdelsskada)

Stormötet! - 8. Genk - Anderlecht

Toppmöte i Cofidis Cup

Genk har haft en helt galen höst i Belgien. De föll borta mot Club Brugge i premiären av den belgiska ligan och har sedan dess 16 segrar och ett kryss i alla tävlingar. Givetvis leder de blåklädda tabellen i Jupiler League klart och självförtroendet är givetvis på topp. Offensivt ser Genk bättre ut än någonsin med Paul Onuachu på topp. Nigerianen, med förflutet i Midtjylland, har gjort 54 ligamål de två senaste säsongerna och står noterad för 13 baljor nu.

Han får god hjälp i det offensiva spelet av Joseph Paintsil och Bryan Heynen som tillsammans noterats för elva baljor. Bakåt ser det också stabilt ut där Ecuadors VM-spelare Preicado och Arteaga, som lirade VM för Mexiko, huserar. Ett totalt sett mycket stabilt lag, men nu är det första tävlingsmatchen som gäller efter ett längre uppehåll och motståndet är inte det lättaste.

Anderlecht föll faktiskt mot just Genk i den avslutande ligamatchen innan uppehållet med 0-2 hemma i Bryssel. En match där Genk var något vassare, men spelmässigt var det en helt jämn historia. Det finns ett par offensiva kanoner även i Anderlecht som blir spännande att se. Verschaeren och Refaelov vet vart målet är beläget och Fábio Silva har sett riktigt fin ut sedan han lånades in från Wolverhampton.

I Jupiler League har Anderlecht inte riktigt kommit loss och de befinner sig i mitten av tabellen, men det finns helt klart tillräckligt med kapacitet för att vara med och slåss om Europaplatserna. Här har de absolut inget ansvar i att ta hand om bollinnehavet utan Anderlecht kan lägga sig lite lägre med sin försvarslinje och kontraslå på Genk. I det spelet kommer Fábio Silva vara oerhört nyttig.

Med tanke på hur fantastiska Genk har varit under hela hösten är såklart ettan troligast och blir första tecken att rita ned. I en cupmatch direkt efter ett uppehåll lockas jag däremot inte speciellt mycket av en streckning kring 60 procent. Jag väljer därför att gardera tidigt och finns det kräm i börsen åker alla tecken med.

Missar matchen

Luca Oyen, Genk (knäskada)

Julien Duranville, Anderlecht (knäseneskada)

Marco Kana, Anderlecht (höftskada)

Osäker till spel

Adnane Abid, Genk (knäskada)

Kelvin John, Genk (oklart)

Killian Sardella, Anderlecht (oklart)

