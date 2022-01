"Skrällchans - Manés Senegal överskattas"

Derbyt! - 3. Kanada - USA Häftigt möte i Hamilton Kanada har deltagit i ett enda världsmästerskap i historien. Det var 1986 och Lönnlöven fick åka hem med svansen mellan benen efter tre raka nederlag och 0-5 i målskillnad. Nu är det dock nära att hockeynationen får åka till Qatar. Med fem omgångar kvar att spela toppar Kanada gruppen med fem poäng ner till fyran Panama. Med fyra raka segrar i bagaget är dessutom självförtroendet på topp. Närmast kommer de från en sämre insats borta mot Honduras, men matchen vanns med 2-0 och det är allt som räknas. Jonathan David stod för en av fulträffarna och han leder skytteligan i kvalet ihop med sin landsman Cyle Larin. Den duon lär starta igen och med Hoilett, Osorio och Cavallini som tre andra offensiva alternativ är detta ett svårstoppat gäng. Kul också att se Sam Adekugbe, med förflutet i IFK Göteborg, på vänsterkanten. USA missade VM 2018, men var innan dess med i sju raka mästerskap och då de ligger tvåa i gruppen inför denna batalj är det inte långt ifrån att Staterna kan boka sina biljetter till Qatar. Höjden i truppen är grym med stjärnor som Dest (Barcelona), Adams (RB Leipzig), Musah (Valencia), McKennie (Juventus), Weah (Lille) och inte minst kapten Christian Pulisic från Chelsea. Det är dock en ganska ojämn trupp där en stor del av spelarna hämtas från MLS. För några dagar sedan slog de tillbaka El Salvador, men 1-0 hemma mot ett av kvalets allra sämsta manskap är inget som skrämmer. Unge Ferreira, från FC Dallas, fick chansen på topp då och hade en tuff match. Columbus Zardes och Salzburgs Aaronson är andra alternativ på den positionen. Det är givetvis enorm fördel USA historiskt sett mellan dessa två nationer, men Kanada börjar komma ikapp. Höstens kvalmöte mellan länderna slutade 1-1 i Nashville och även fast USA hade väldigt mycket boll i den matchen var det en ganska jämn historia. Det kommer bli tajt igen och då båda lagen kan vara ganska nöjda med en pinne vardera känns krysset klart bäst. Börja i mitten och gardera efter storleken på plånboken.

Höjdaren! - 4. Egypten - Marocko Marocko till semi! Egypten inledde sin turnering med att mer eller mindre bli utspelade av Nigeria i gruppspelet. 0-1 slutade siffrorna vid den gången, men det var ingen stark insats av Faraonerna. Sedan dess har Egypten sakta men säkert spelat upp sig och tagit sig till denna kvartsfinal via 1-0 mot Guinea-Bissau, 1-0 mot Sudan och en straffseger mot Elfenbenskusten (0-0 efter full tid) i åttondelsfinalen. Som siffrorna visar har försvarsspelet varit den stora framgångsfaktorn. Ett insläppt mål på 390 minuters fotboll är inte så illa. Hegazy har varit en jätte i mittförsvaret och kommer spela en nyckelroll igen. Målvakten El Shenawy tvingades gå av skadad mot Elfenbenskusten, men ersättaren Gabaski såg stabil ut och blev hjälte i straffläggningen. Offensivt finns det däremot väldigt mycket mer att önska. Spelet sitter inte ihop utan det blir mest lycka till-bollar till Salah. Visst är det en av världens bästa spelare, men utan vettiga bollar att arbeta med är det svårt att göra något. Marocko ser mer spännande ut, speciellt sedan Youssef En-Nesyri har börjat trumma igång. Sevillas striker nätade i åttondelsfinalen mot Malawi och det var viktigt för hans självförtroende. Med El Kaabi (Hatayspor), Boufal (Angers), Louza (Watford) och El Haddadi (Sevilla) som offensiva alternativ har Marocko de nycklar som krävs för att låsa upp Egyptens betongförsvar. Totalt har det blivit sju mål för Marocko i sina matcher mot Ghana, Komorerna, Gabon och Malawi och med det har nordafrikanerna nätat näst flest gånger av samtliga lag i turneringen. Bakåt ser det också stabilt ut med Wolverhamptons Saïss som chef i mittförsvaret bredvid Rennes Aguerd. Dessutom är Hakimi och Masina turneringens kanske allra bästa ytterbackspar. Marocko har imponerat mer på mig än Egypten hittills i turneringen och jag ser en matchbild framför mig där det är de rödklädda som trycker på medan Egypten försöker hitta Salah på snabba omställningar. Den taktiken fungerar inte denna gång. Visst finns det viss risk för 0-0, men jag tycker tvåan känns klart bäst och väljer att spika Marocko om den hamnar runt 40 procent.

Skrällchansen! - 5. Senegal - Ekvatorialguinea Senegal överskattas Senegal har den kanske starkaste truppen av samtliga lag i de afrikanska mästerskapen, men de har haft väldigt svårt att få spelet att stämma. I gruppspelet noterades Terangas Lejon för en enda fullträff och det var en övertidsstraff som Sadio Mané satte dit mot svaga Zimbabwe. Matcherna mot Malawi och Guinea slutade båda 0-0 och Senegal hade bara totalt fem skott på mål i dessa fajter. Samma visa var det i åttondelsfinalen då Senegal hade extremt svårt att skapa chanser mot Kap Verde under den första halvleken, detta trots att Andrade visades ut efter 20 minuter. I den andra akten åkte sedan Kap Verde på sin andra utvisning efter att målvakten Vozinha sänkt Sadio Mané och först då kunde Senegal börja skapa chanser. 2-0 slutade matchen till sist, men det var återigen utan att imponera. Ekvatorialguinea gör det samtidigt extremt bra efter sina resurser och framförallt har de tagit sig hela vägen till kvartsfinal tack vare ett tätt och välorganiserat försvarsspel. De har bara släppt in ett enda mål i hela turneringen och det var i första gruppspelsmatchen mot Elfenbenskusten. 1-0 mot de regerande mästarna Algeriet och samma siffror mot Sierra Leone tog nationen vidare från gruppen. I åttondelsfinalen ställdes de mot Mali och var stora underdogs i den matchen. Ekvatorialguinea lyckades dock hålla tätt och ta matchen till straffar där de var kyligast. Mali hade faktiskt bara ett enda skott på mål på 120 minuters fotboll vilket säger en del om hur svåra Carlos Akapo och hans lagkamrater är att bryta ner. Akapo spelar till vardags i Cádiz och får sägas vara den största stjärnan. Annars består truppen till stor del av spelare från lägre spanska divisioner. Senegal må ha varit trubbiga framåt, men de har ännu inte släppt in ett enda mål i turneringen. Mendy är AFCON:s bästa målvakt och med Koulibaly och Diallo framför sig är det inte enkelt att penetrera detta gäng. Ekvatorialguinea har samtidigt bara släppt in ett mål på 390 minuters fotboll och kommer definitivt inte ge sig utan en fajt. Det luktar 0-0 lång väg, men jag väljer att plocka med alla tecken där X2 rensar fint.