"Skrällchans mot Manchester United"

Helgarderingen! - 1. Manchester United - Brighton

Bra skrällchans för Brighton

Manchester United fick se Anthony Martial gå sönder under landslagsuppehållet vilket gör att de inte har speciellt många offensiva pjäser tillgängliga. Fransmannen är nämligen tveksam till spel här och det är även Greenwood och Rashford. Kan ingen av dem delta blir det Cavani på topp med James och Fernandes som understöd. Inga dåliga spelare det heller såklart.

Bakåt är Nilsson Lindelöf, som lämnade det svenska landslaget innan matchen mot Estland med ryggproblem, ytterst tveksam till spel. Bailly ska dock vara återställd och ivorianen passar bra tillsammans med Maguire i det centrala försvaret. På det stora hela är det ett starkt hemmalag vi kommer få se här, men Solkskjaers gäng har bara vunnit tre av sina åtta senaste tävlingsmatcher. De är inte omöjliga att rubba.

Brighton har under hela säsongen spelat riktigt fin fotboll och under de sista matcherna innan uppehållet fick The Seagulls äntligen betalt för sitt slit. 2-1 borta mot Southampton och 3-0 hemma mot Newcastle var sköna poäng in på kontot. Därmed skiljer det sex pinnar ner till Fulham under strecket och då ska det sägas att Graham Potters mannar har en match mindre spelad.

Mot Newcastle fick den offensiva trion Trossard, Welbeck (tidigare i United) och Maupay alla näta. Mycket viktigt för framtiden då Brightons stora problem har varit ineffektiviteten. De blåvita har kommit till mängder av lägen men haft svårt att sätta dit bollen. Vi lär få se samma trio längst fram igen med Lallana och Bissouma bakom. En mycket spelskicklig kvintett som kommer skapa lägen även på United.

Sett till expected points är Brighton det lag som haft överlägset mest “oflyt” under säsongen. I den tabellen står United på 49,48 poäng medan Brighton faktiskt endast är 0,61 pinnar bakom. Det säger såklart inte hela sanningen, men vi kan nog slå fast att det inte borde skilja 25 poäng mellan lagen, som det i dagsläget gör.

När lagen möttes i höstas vann United mycket turligt med 3-2 efter ett straffmål efter att matchen egentligen var slut. Jag tror verkligen inte det blir någon överkörning nu heller. Ettan streckas löjligt högt och då väljer jag att plocka med alla tecken från start där högersidan rensar mycket fint!

Missar matchen

Tariq Lamptey, Brighton (knäseneskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

Adam Webster, Brighton (knäskada)

Osäker till spel

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (ryggskada)

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Mason Greenwood, Manchester United (mjukdelsskada)

Marcus Rashford, Manchester United (muskelskada)

Juan Mata, Manchester United (muskelskada)

Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Aaron Connolly, Brighton (vadskada)

Höjdaren! - 6. Sevilla - Atlético Madrid

Sevilla är starka hemma

Det är ett riktigt prestigemöte vi ska titta till i Spanien när Atlético Madrid besöker Sevilla. Atlético leder som bekant La Liga men försprånget ner till jagande Barcelona och Real Madrid har minskat efter att de rödvitas spel hackat en del mot slutet. Innan uppehållet besegrades nästjumbon Alavés med 1-0, men då ska det sägas att Joselu missade straff med fem minuter kvar att spela.

Eller jag ska kanske säga att Jan Oblak räddade. Slovenen visade att han är en av världens bästa målvakter och han kommer få jobba hårt även under söndagen. Framåt var det som vanligt Luis Suárez som stod för målet, denna gång efter ett perfekt inspel från Kieran Trippier som är tillbaka efter sin långvariga avstängning. Simeone får hoppas den duon kan kombinera igen, för offensivt saknas viktiga kuggar som Félix, Dembélé och Carrasco.

Sevilla ligger fyra i tabellen med tio pinnar ner till jagande Real Sociedad. Visst ska Lopeteguis mannar kunna hålla undan och ta en Champions League-plats. Hemma på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán är de vitklädda oerhört starka. Tio av 14 ligamatcher på det egna gräset har slutat med seger. Med skadelistan i stort sett helt tömd kommer värdarna kunna ställa en grymt slagkraftig elva på benen här.

I mål bör Bono ta plats och han blev stor hjälte i mötet med Valladolid innan uppehållet. Den marockanska målvakten kvitterade nämligen till 1-1 på övertid efter att ha tryckt in en hörna. Framför sig kommer han som vanligt ha Carlos och Koundé. På mittfältet finns alternativ som Fernando, Jordan, Gudelj och Rakitic medan De Jong, Ocampos, En-Nesyri, El Haddadi, Suso och Gómez alla vill ta plats i topptrion. Ett mycket kompetent lag.

Atlético Madrid har bara vunnit en av sina fem senaste matcher på den här arenan, men streckas ändå högt nu. Det känns inte helt korrekt, speciellt inte med tanke på de offensiva avbräcken som Simeone brottas med. Sevilla är starka hemma och stannar ettan under 30 procent blir det fint värde på värdarna. Tänkbar hemmaspik, även om jag möjligen tar med krysset också på mitt andelssystem.

Missar matchen

Yannick Carrasco, Atlético Madrid (avstängd)

Joao Félix, Atlético Madrid (vristskada)

Moussa Dembélé, Atlético Madrid (oklart)

Aleix Vidal, Sevilla (knäseneskada)

Derbyt! - 8. Union Berlin - Hertha Berlin

Häftigt Berlin-derby

Det smäller rejält i den tyska huvudstaden under söndagen när stadens två stora lag, Union och Hertha, gör upp. Det är två lag som verkligen har allt att spela för i tabellen utöver prestigen som alltid råder i ett derby. Union Berlin är i allra högsta grad med i kampen om Europaplatserna och då de endast spelat två internationella tävlingsmatcher tidigare, mot Haka och Litex för 20 år sedan, hade det varit en stor milstolpe i klubbens historia.

Närmast kommer hemmalaget från en 2-5-smäll mot starka Eintracht Frankfurt. Då släppte Andreas Luthe i målet in samtliga skott han fick på sig. Loris Karius finns tillgänglig om Fischer skulle vilja göra ett skifte mellan stolparna. Framåt var det Max Kruse som dunkade in båda målen och med fyra baljor på de fyra senaste omgångarna visar han fin form. Kruse har haft tandvärk, men det ska inte stoppa honom från spel i derbyt.

Hertha Berlin får klara sig utan sin viktiga tjeck på mittfältet, Darida, sedan han visats ut i förlustmatchen mot Borussia Dortmund. Mot Bayer Leverkusen tog Guendouzi och Tousart hand om det centrala mittfältet med Cunha framför sig och det lyckades riktigt bra. Hertha vann den matchen med 3-0 efter sin kanske allra bästa insats för säsongen. Det säger visserligen inte så mycket.

Gästerna har nämligen stått för en urusel säsong och riskerar i allra högsta grad att trilla ur det tyska finrummet. Skadorna har hopat sig under säsongen och även om Plattenhardt, Torunarigha och Boyata alla är skadefria igen, den sistnämnda spelade till och med en halvlek med Belgiens landslag i veckan, är deras fysiska status oklar. Frågan är om de klarar 90 minuter i ett stenhårt derby. Tränarens son, 19-årige Márton Dárdai, kan mycket väl få chansen i mittförsvaret ännu en gång.

Union Berlin har tagit poäng i tolv av 13 matcher på Stadion An der Alten Försterei och vann även förra säsongens derby på den här arenan. Hertha har ett mer namnkunnigt lag på pappret, men Unions elva sitter ihop på ett annat sätt. Jag håller hemmalaget som knappa favoriter och börjar strecka från vänster, även om ettan helst inte ska lämnas ensam.

Missar matchen

Taiwo Awoniyi, Union Berlin (lårskada)

Sheraldo Becker, Union Berlin (vristskada)

Petar Musa, Union Berlin (muskelskada)

Niko Giebelmann, Union Berlin (axelskada)

Anthony Ujah, Union Berlin (knäskada)

Vladimir Darida, Hertha Berlin (avstängd)

Luca Netz, Hertha Berlin (vristskada)

Eduard Löwen, Hertha Berlin (mjukdelsskada)

Osäker till spel

Sami Khedira, Hertha Berlin (vadskada)