"Skrällchans - slitet Hammarby kan få problem"

Vi ska titta till en hel del svensk fotboll på veckans avslutande Europatips. Sex matcher från Allsvenskan och två från Superettan tar plats. I övrigt är det tillställningar från Skottland, Danmark och Israel som ska analyseras. Det är en rad med mycket värde och en jackpot på två miljoner kronor gör inte saken sämre direkt. Det blev 11 rätt för mitt lag på veckans Europatips. Lite marginaler emot, men formen finns där.