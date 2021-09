"Skrällchans - svår match för europamästarna"

Storfavoriten! - 1. Belgien - Tjeckien

Häftigt möte i Bryssel

Belgien rankas fortfarande som etta i världen av FIFA, men den där riktiga fullträffen har de inte fått till. Det blev uttåg ur EM i kvartsfinal och i VM för tre år sedan fick den gyllene generationen nöja sig med brons. Kvalspelet brukar dock inte vara några som helst problem, belgarna har 26 segrar, två oavgjorda och noll förluster på sina 28 senaste kvalmatcher mot EM eller VM. Ett ruggigt fint facit.

Ett av poängtappen kom dock i våras borta mot Tjeckien i en match där Martínez mannar ska vara mycket nöjda med att de lyckades lösa oavgjort. Tjeckerna var det bättre laget då. Belgien var däremot det klart bättre laget mot Estland i torsdags och vann till sist med 5-2. Lukaku var som vanligt ostoppbar på topp och bildade en intressant trio längst fram med Hazard (Eden) och Trossard. Bakåt såg det dock lite slapphänt ut, två insläppta mot Estland imponerar föga.

Tjeckien kommer i sin tur från en 1-0-viktoria mot Belarus. Kvartsfinalisten från EM var fullständigt överlägsna i den bataljen, men saknade spets där framme. Inte så konstigt då Patrik Schick var avstängd efter det röda kortet mot Wales tidigare under året, en avstängning som även sträcker sig över den här matchen. Mot Belarus fick Martin Dolezal från Jablonec chansen på topp och det är såklart en rejäl sänkning i kvalité.

Längre bak i banan ser det desto mer intressant ut. Tomás Soucek har etablerat sig som en av Premier Leagues allra bästa mittfältare och han fungerade bra tillsammans med Alex Král som nyligen värvats till Souceks West Ham. Framför dessa herrar startade Barák (som blev målskytt), Jankto och supertalangen Hlozek. Det är ett starkt mittfält som förbundskapten Silhavý kan ställa på benen.

Belgien ska såklart vara favoriter, precis som de är mot nästan vilket europeiskt motstånd som helst, men en streckning runt 85 procent köper jag inte alls. Tjeckien har visat att de kan stå upp bra mot belgarna tidigare och under sommarens EM-slutspel besegrade de bland annat Nederländerna. Det säger en del om klassen på truppen. Krysset hängs på tidigt och på andelssystemet kan mycket väl tvåan åka med också.

Missar matchen

Patrik Schick, Tjeckien (avstängd)

Skrällchansen! - 2. Schweiz - Italien

Svår match för Italien

Europamästarna Italien är såklart skyhöga favoriter till att plocka hem Grupp C, men under torsdagen gjorde de livet lite svårare för sig. Efter tre raka kvalvinster fick Gli Azzurri nöja sig med 1-1 hemma mot Bulgarien. En rejäl missräkning för de blåklädda som trots en enorm press hade märkligt svårt att få in bollen. Immobile, Insigne och Chiesa brände alla chanser även om det ska sägas att det var den sistnämnda som också hittade nätet.

Det mesta var sig annars likt från i somras, Jorginho, Verratti och Barella bildade ett kortväxt men extremt spelskickligt mittfält. Bakåt startade Acerbi i mittförsvaret bredvid Bonucci medan Chiellini satt på bänken och även om han på intet sätt gjorde bort sig är frågan om inte Chiellini kliver in från start nu. Framåt bör samma trio inleda även om Berardi, som också gjorde ett starkt Europamästerskap, gärna tar en av de platserna.

Schweiz spelade träningsmatch mot Grekland i torsdags och mönstrade då långt ifrån ett ordinarie lag. Murat Yakin, som har tagit över som förbundskapten efter Vladimir Petkovic (som numer coachar Bordeaux), vilade stora delar av det lag som ska ta sig an Italien under söndagen. Bland annat startade Remo Freuler mot Grekland och då han är avstängd efter sitt röda kort mot Spanien i EM är det definitivt en spelare som inte finns med här.

Yakin har också åkt på en del tunga återbud till denna samling på grund av skador. Breel Embolo, Xherdan Shaqiri och Mario Gavranovic saknas alla, en tung offensiv trio. Haris Seferovic lär få ta extra stort ansvar framåt även om det ska sägas att både Fassnacht och Vargas är skickliga anfallare. I övrigt lär det mesta vara sig likt från i somras och troligen startar Akanji, Rodriguez och Elvedi i en trebackslinje med jordfräsen Granit Xhaka framför sig.

Xhaka är inte speciellt populär i Arsenal-kretsar, hans senaste hjärnsläpp kom förra helgen mot Manchester City, men i landslaget är mittfältaren alltid oerhört bra. Tillsammans med Zakaria kommer han se till att inte Jorginho och company får en lugn stund. I EM möttes dessa två lag i en match som de blåklädda vann med 3-0, men efter det spelade alpnationen oavgjort mot både Spanien och Frankrike. Schweiz har en hög högstanivå och hemma i Basel ska de inte räknas bort. Alla tecken behövs där ettan rensar fint.

Missar matchen

Remo Freuler, Schweiz (avstängd)

Rivalmötet! - 7. Brasilien - Argentina

Fördel Brasilien i Recife

Brasilien har gått fram som en slåttermaskin i det sydamerikanska kvalet. Sju omgångar har gett sju segrar och med tanke på att det räckte med 27 pinnar för att nå en fjärdeplats i det senaste VM-kvalet kan brassarna mer eller mindre säkra platsen i Qatar innan halva kvalet ens har spelats. Natten mot fredag hade de femfaldiga världsmästarna rätt stora bekymmer med Chile på bortaplan men kunde ändå vinna med 1-0 efter att Everton hoppat in och satt dit matchens enda mål.

Det är inte så konstigt att brassarna inte gjorde sin bästa match för kvalet då Ederson, Alisson, Fabinho, Firmino, Gabriel Jesus, Fred, Richarlison, Raphinha och Thiago Silva alla stoppats av sina engelska klubbar från att åka till samlingen. Trots de avbräcken mönstrade Tite en stark elva med namn som Marquinhos, Casemiro, Paquetá, Neymar, Gabriel Barbosa och Vinícius Júnior. Inga dussinlirare direkt.

Argentina fick däremot med sina “engelska” spelare och både Martínez och Lo Celso startade i bortamötet med Venezuela. De blåvita vann den matchen med 3-1, men det ska sägas att de blev hjälpta av en utvisning när bara en halvtimme hade spelats. Efter den incidenten var det mer eller mindre spel mot ett mål. Lionel Messi gick för ovanlighetens skull poänglös av plan vilket kanske inte är så konstigt då superstjärnan knappt har spelat någon fotboll sedan Copa América.

Lautaro Martínez låg istället bakom det mesta i offensiv väg och noterades för både mål och assist. Joaquín Correa och hans namne Ángel hoppade in i den andra halvleken och satte dit varsin balja. Spelare som knackar på dörren till startelvan. Ángel har fått en magnifik start på säsongen i Atlético där han har stått för tre mål och en assist av lagets totalt fem fullträffar. Det är dock inte lätt att peta Martínez eller Messi.

På tal om Lionel så fick han äntligen lyfta en buckla med sitt Argentina i somras då nationen tog hem Copa América. Det går inte att säga annat än att PSG-spelaren var en vital del i titeln, han vann skytteligan, assistligan och var stundtals fullständigt överlägsen. Då var det Brasilien som stod för motståndet i finalen. Räkna med att värdarna väldigt gärna vill ha revansch för det nederlaget. Detta är ett av världens mest intensiva rivalmöten, det är ettan mot tvåan i kvalgruppen och det är Neymar mot Lionel Messi. Vilken match vi har att vänta! Jag tror inte Argentina löser en vinst på fiendemark igen och med 1X känns det helgarderat.