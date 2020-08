"Skrällchansen - Kalmar trivs mot Hammarby"

För att gå med i mitt lag är det bara att trycka på länken här nedan. Tänk på att köpa en andel direkt när du går med i laget, inaktiva medlemmar kommer rensas bort. Nu jobbar vi in 13 rätt!

Skrällchansen! - 4. Hammarby - Kalmar FF

Kalmar trivs mot Hammarby

Hammarby fick en enkel resa i torsdagens Europa League-kval mot ett corona-härjat Puskás Akadémia. 3-0 slutade matchen till slut och glädjande för alla grönvita var att nyförvärvet Mohanad Jeahze fick göra sin första start för klubben. Nu lär ytterbacken få gott om speltid igen då både Tom Söderström och Dennis Widgren är avstängda.

Det var överhuvudtaget många positiva besked för Billborn i veckan. Tankovic gjorde sin första start sedan han skrev på nytt kontrakt med Hammarby och spelade ungefär en timme. Dessutom kunde Kacaniklic hoppa in. Bajens trupp är nu i det närmaste skadefri och då finns det både bredd och spets. Här blir dock stockholmarna rejält övervärderade.

Kalmar FF föll tungt med 1-4 mot Mjällby och fick Sebastian Ring utvisad i den matchen. Han är nu avstängd. Förlusten innebär att KFF är nästjumbo i tabellen, men det ska sägas att spelmässigt var det en helt jämn tillställning. Viktor Elm saknades då med en knäskada och den så viktiga mittbacken är ett frågetecken här också. Skulle kaptenen kunna delta hade det såklart varit en rejäl boost.

En annan boost är att Mayron George har lånats in från Midtjylland. Det är en anfallare som vet vart målet är beläget, precis vad smålänningarna behöver när Herrem och Fröling dras med skador. Med George på topp kan den svenska U21-spelaren Ingelsson flytta ner på mittfältet igen där han bildar en vass trio med Romarinho och Israelsson.

Hammarby vann årets första möte mellan lagen med 2-1 på Guldfågeln Arena, men det satt hårt inne då. Det var faktiskt blott den andra segern för Bajen på de 17 senaste inbördes mötena. Med den sviten i åtanke är det svårt att svälja en etta som är uppe och snurrar på 80 procent. Kalmar har fått längre vila och kan mycket väl ställa till med problem här. Plocka med alla tecken.

Missar matchen

Tim Söderström, Hammarby (avstängd)

Dennis Widgren, Hammarby (avstängd)

Sebastian Ring, Kalmar FF (avstängd)

Nils Fröling, Kalmar FF (knäskada)

Henrik Löfkvist, Kalmar FF (knäskada)

Osäker till spel

Kalle Björklund, Hammarby (oklart)

Junio, Hammarby (oklart)

Geir André Herrem, Kalmar FF (lårskada)

Emin Nouri, Kalmar FF (lårskada)

Viktor Elm, Kalmar FF (knäskada)

Seriefinalen! - 5. Malmö FF - Elfsborg

Underhållande match att vänta på Eleda Stadion

Malmö FF har stuckit iväg i toppen av Allsvenskan och står på 38 poäng efter 17 spelade omgångar. Närmast jagande lag är Elfsborg som befinner sig sju pinnar bakom. En hemmavinst här skulle således skapa ett rejält försprång inför den avslutande tredjedelen av serien. Tipparna verkar tro att det bara är för Malmö att ställa ut skorna, men så enkelt är det inte.

De himmelsblå spelade match under torsdagen när Cracovia från Polen avfärdades med 2-0. Siffrorna kunde blivit större även om polackerna under en period visade att de också kan spela fotboll. Berget gjorde mål igen och Rieks stod för både mål och assist. Den duon känns mer och mer som Tomassons förstaval på kanterna när alla är friska.

På det centrala mittfältet finns det däremot en del att fundera på. Fouad Bachirou har sålts till Nottingham och utan honom i laget är Christiansen och Lewicki givna på mitten. De skulle må bra av att ha en Bonke Innocent bredvid sig som tar ett stort defensivt ansvar men har har varit skadad och är tveksam till spel här. Mot Cracovia fick Rakip starta och gjorde det helt okej, men det är ingen spelare med defensiven som sin styrka.

Elfsborg föll tungt hemma mot Östersund efter att Rami Kaib fått syna det röda kortet tidigt i den andra halvleken. Hans avstängning kommer dock inte ge Thelin något huvudbry då Kaib bara var en ersättare till Simon Strand ändå. Här är både Strand och Per Frick tillbaka från avstängning. Malmö får se upp med boråsarnas topptrio Frick, Alm och Karlsson som tillhör seriens allra bästa.

Ola Toivonen och Johan Dahlin har saknats ett par matcher för MFF på grund av skador och det är tveksamt om någon av dem kan delta här. I Dahlins frånvaro har Marko Johansson klivit in och även om han var bra mot Cracovia är det en målvakt som har misstag i sig. Elfsborg vann mötet på Borås Arena med 1-0 och har fått längre vila till denna fajt. Helst ska alla tecken ta plats även nere i Malmö.

Missar matchen

Rami Kaib, Elfsborg (avstängd)

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (knäskada)

Osäker till spel

Ola Toivonen, Malmö FF (oklart)

Johan Dahlin, Malmö FF (oklart)

Bonke Innocent, Malmö FF (oklart)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Finalen! - 13. Wolfsburg - Lyon

Lyon tar femte raka

Det är damfotbollens två giganter som möts i finalen av Champions League. Wolfsburg tog hem turneringen säsongen 2015/16 och har sedan dess blivit utslagna av just Lyon fyra år i rad. Samtliga dessa gånger har det franska storlaget gått hela vägen i turneringen. Nu siktar Lyon alltså mot femte raka inteckningen medan Wolfsburg vill bryta fransyskornas dominans.

Wolfsburg tog sig hit via 1-0 mot Barcelona och glädjande nog var det en svensk som stod för matchens enda mål. Fridolina Rolfö har kommit in bra i klubben sedan hon kom från Bayern München och stod för sitt hittills viktigaste mål för Vargarna när hon tryckte in bollen mot Barca. Tillsammans med Ewa Pajor och danska superstjärnan Pernille Harder bildar Rolfö en fruktad anfallslinje.

Uppbackade av Popp och Engen skapar de grönvita alltid mycket chanser. Mot Barcelona såg det dock riktigt darrigt ut i försvaret. Katalanerna skapade mängder av hundraprocentiga chanser och Wolfsburg hade en rejäl skopa tur som kunde hålla nollan. Det krävs bättring om tyskorna ska kunna hålla den franska maskinen stången.

Lyon slog ut landsrivalen PSG i sin semifinal med 1-0 efter ett vackert nickmål av den väldige Wendie Renard på en perfekt slagen frispark av Majri. Just Renard, som har vunnit över 30 titlar i sin karriär, är en garanti för framgång. Mittfältet med Kumagai, Marozsan och Gunnarsdóttir är extremt spelskickligt och överhuvudtaget har fransyskorna ett komplett lag. Dock saknas viktiga Nikita Parris efter sitt onödiga röda kort i semin.

De gör att det finns vissa frågetecken kring hur anfallsspelet ska organiseras hos Lyon. Le Sommer, Cayman, Taylor och Van de Sanden satt alla på bänken mot PSG och skulle inte göra bort sig på topp. Le Sommer är såklart det hetaste alternativet, men hon trivs egentligen bäst precis bakom en nia. Där har tränare Vasseur något att tänka på. Oavsett vem som tar platsen längst fram ska OL vara favoriter. Les Fenottes har faktiskt inte förlorat en enda match sedan maj 2018 i någon tävling! På denna luriga kupong väljer jag att spika tvåan.

Missar matchen

Nikita Parris, Lyon (avstängd)

Ada Hegerberg, Lyon (knäskada)

Osäker till spel

Amandine Henry, Lyon (oklart)