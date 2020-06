Skrällen - AIK får en tuff start

Spiken! - 5. Hammarby - Östersund

Hammarby spottar in mål i år igen

Det finns verkligen ingen vinnarkultur i Hammarby som trots sin långa historia och sitt enorma publikintresse bara vunnit SM-guld en enda gång. Kanske är det på väg att ändras nu. Den grönvita truppen ser sylvass ut och skulle delägaren Zlatan Ibrahimovic ansluta efter sommaren är frågan vilka som ska kunna stoppa söders bröder.

I fjol snittade Bajen exakt två och ett halvt mål per ligamatch. Ett helt otroligt facit. Sedan dess har Nikola Djurdjic försvunnit, men å andra sidan har Paulinho och Abbe Khalili tillkommit, två spelare som verkligen kan bidra. Dessutom har islänningen Aron Jóhannsson fått mer tid med sina lagkamrater. Det är en spelare som har potential för att bli skyttekung om allt stämmer.

Förutom dessa intressanta nyförvärv finns Tankovic, Kacaniklic och Bojanic kvar från i fjol, en trio som tillsammans stod för 54 poäng under 2019. Frågetecknet sätts, precis som 2019, för försvarsspelet. Under fjolårssäsongen släppte de grönvita in 38 mål i serien vilket var över dubbelt så många som serietvåan Malmö FF. Kan Magyar och Fenger täppa till i år? Då kommer det bära långt.

Östersund har tappat Dino Islamovic och Tom Pettersson och kommer få kämpa i botten av tabellen, precis som i fjol. Som alla vet är ekonomin extremt ansträngd och jämtarna var faktiskt nära att inte få elitlicensen beviljad. Det lär således inte komma massa nyförvärv som spetsar till truppen. Stort tryck vilar på tonåringen Jordan Attah Kadiris axlar, en nigerian som är väldigt lovande.

På det stora hela är dock gästernas trupp rent ut sagt svag och de lär inte plocka många poäng på bortaplan. I fjol fick de stryk mot Hammarby på Tele2 med 0-4 och det kommer bli mycket försvarsspel även denna söndag. Visst är det en speciell situation att spela utan publik, inte minst för Hammarby som alltid drar mycket folk, men detta kan bara sluta på ett sätt. Den överstreckade ettan spikas.

Derbyt! - 6. IFK Göteborg - Elfsborg

Blåvitt får en pangstart

Det skiljer bara cirka sex mil mellan Göteborg och Borås vilket gjort att det finns ganska stor rivalitet mellan klubbarna och deras supporterskaror. Nu är det såklart inga supportrar på plats men räkna ändå med mycket kamp och två lag som vill väldigt mycket i detta “El Västico”. I fjol slutade Blåvitt sjua och Elfsborg åtta, placeringar som båda lagen satsar på att förbättra nu.

Inför förra säsongen var IFK Göteborg lågt rankade och vissa experter tippade att det skulle bli nedflyttning för de blåvita. Under våren spelade dock göteborgarna storartad fotboll och med försäljningarna av Starfelt och Nygren säkrades också ekonomin. Nu är det andra förutsättningar för Poya Asbaghi och Ferran Sibila som har något stort på gång.

Truppen är väldigt tunn vilket kan bli problematiskt när spelschemat kommer vara komprimerat. Bland annat finns bara två friska renodlade mittbackar (Calisir och Da Graca), även om Erlingmark också kan spela där. Samtidigt finns det en enorm spets i spelare som Aiesh, Sana, Lagemyr (tillbaka från skada), Söder och Kharaishvili. Dessutom är Alexander Farnerud ett intressant nyförvärv, för att inte tala om Jakob Johansson som dock inte är spelklar än.

Elfsborg känns något mer uddlösa. Spelare som Ishizaki, Lundevall och Levi har försvunnit från klubben och inte riktigt ersatts. Känslan är att Jesper Karlsson och Simon Olsson måste fortsätta utvecklas om det ska bli någon framskjuten placering för de gulsvarta västgötarna. På plussidan finns åtminstone Johan Larsson som kommer hem efter sitt utlandsäventyr. Han kommer bli otroligt viktig.

Det ska bli en spännande premiär att bevittna för det känns högst oklart vart dessa två klubbar står i dagsläget. Det vi däremot vet är att Elfsborg inte kan spela på naturgräset i Göteborg. Boråsarna har inte bortabesegrat IFK Göteborg i Allsvenskan på 17 år! Motsvarande möte i fjol, som då spelades på stora Ullevi, slutade med en solklar 3-0-seger för hemmalaget. Jämnare nu, men visst bör Blåvitt dra det längsta strået.

Missar matchen

Jakob Johansson, IFK Göteborg (ej spelklar)

Rasmus Wikström, IFK Göteborg (knäskada)

Rami Kaib, Elfsborg (fotskada)

Sivert Nilsen, Elfsborg (benskada)

Osäker till spel

Emil Holm, IFK Göteborg (knäskada)

Patrik Karlsson-Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Robert Gojani, Elfsborg (fotskada)

Alexander Bernhardsson, Elfsborg (knäskada)

Skrällen! - 7. Örebro - AIK

Tuff start för Gnaget

AIK är ett oerhört stabilt topplag i Sverige. Gnaget har faktiskt slutat topp 4 nio år i följd, en fantastisk bedrift i en så jämn serie som Allsvenskan. Nu finns det dock en del frågetecken kring AIK när vi kliver in i 2020. Det finns inte längre någon Obasi eller Elyounoussi så frågan är vem som ska göra målen för Norlings manskap.

Henok Goitom var fantastisk i höstas och slutade på elva ligamål i fjol. Goitom kommer få bära ett tungt lass denna säsong också, men han blir knappast yngre. Anfallaren fyller 36 senare i år. Ylätupa och Asani är två intressanta pjäser och visst kan Nabil Bahoui fortfarande prestera konstnummer av den högre skolan. Bahoui är dock skadad och missar premiären.

Bakåt ser det betydligt bättre ut och Norling är som bekant en försiktig herre, även om det kommunicerats att AIK ska spela offensiv fotboll denna säsong. Ynglingen Robin Tihi kan säkerligen få en del minuter i mittförsvaret med mer rutinerade Karol Mets och Per Karlsson vid sin sida. Framför finns Sebastian Larsson och Ebenezer Ofori som får hållas som seriens bästa defensiva mittfält.

Örebro har inte alls samma förväntningar på sig och även här är frågan vem som ska göra målen. Fjolårets bästa målskyttar, Carlos Strandberg och Filip Rogic (man till Eskilstunas Felicia Rogic), har båda lämnat klubben. Jake Larsson är dock kvar och det är en otroligt intressant spelare. Dessutom har Erik Björndahl tillkommit från Degerfors och han vann skytteligan i Superettan förra säsongen.

Örebro är ett lag som är svåra att placera. Får de allt att stämma kan det bli en placering på den övre halvan. Kuggar som Gerzic, Mårtensson och Almebäck finns kvar och dessutom är jokern Agon Mehmeti en spelare som kan överraska. ÖSK vann motsvarande möte mot AIK i fjol och kryssade året dessförinnan. Här ser Gnaget ut att bli för stora favoriter och då väljer jag att gå emot. Spännande etta att utgå från.

Missar matchen

Tom Strannegård, AIK (knäskada)

Nabil Bahoui, AIK (knäskada)

Osäker till spel

Robin Book, Örebro SK (oklart)

Per Karlsson, AIK (oklart)