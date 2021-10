"Skrällen - Brasilien tappar sina första poäng"

Finalen! - 1. Spanien - Frankrike

Les Bleus lyfter pokalen

Spanien stod för en storstilad insats mot Italien och blev första nation att besegra Gli Azzurri på italiensk mark i en tävlingsmatch sedan Danmark gjorde den bedriften 1999! Det var med andra ord en historisk prestation av Luis Enriques mannar. Visst fick La Furia Roja hjälp av den tidiga utvisningen på Bonucci, men redan innan mittbacken fick syna det röda kortet var Spanien det bättre laget och ledde matchen med 1-0.

Det slutade till sist 2-1 efter att Ferran Torres stått för båda målen. Torres har inte fått speciellt mycket speltid av Guardiola i klubblaget Manchester City under hösten, men här glänste han tillsammans med Mikel Oyarzabal. Det är främst de två som ska göra det igen när Olmo, Moreno och Morata alla saknas i truppen. I övrigt är det värt att notera att 17-årige Gavi blev den yngsta landslagsspelaren för Spanien någonsin och att 18-årige Yeremi Pino var strålande i sitt inhopp. Återväxten ser verkligen bra ut hos spanjorerna.

Här och nu kommer de dock få stora problem att hänga med ett Frankrike som stod för en fantastisk andra halvlek i sin semifinal mot Belgien. Det började illa för Les Bleus som låg under med 0-2 efter 45 spelade minuter. Två mål som inte såg otagbara ut för Hugo Lloris mellan stolparna. I den andra halvleken tog fransmännen över fullständigt och trion Mbappé, Griezmann och Benzema firade stora triumfer.

Det blev en dramatisk avslutning på matchen. Vid ställningen 2-2 kontrade Belgien in 3-2 på ett mycket vackert sätt, men det blev bortdömt efter granskning för en hårfin offside. På övertid kunde istället Theo Hernández avgöra med ett distinkt vänsterskott. Han spelade hela matchen som vänster wingback när Deschamps testade en trebackslinje. Bakom sig hade Theo sin brorsa Lucas Hernández. Ett stort ögonblick för den familjen.

Spanien är i vanlig ordning väldigt spelskickliga, men mot Italien såg de dessutom mer direkta ut än under EM då spanjorerna mest passade runt bollen utan att försöka anfalla. Visst kan de vinna kampen om mittfältet när inte Kanté finns med, men jag har svårt att se hur Pau Torres och Aymeric Laporte ska lyckas stoppa den fantastiska franska topptrion. Spanien har framtiden för sig, men här och nu blir det stryk. Trolig tvåa på neutral mark i Italien.

Helgarderingen! - 3. Argentina - Uruguay

Svår uppgift för Argentina

Argentina har gått bra det senaste året. De vann sommarens Copa América och dessutom är de blåvita obesegrade i VM-kvalet. Med sju poäng ner till sexan Paraguay (och en match mindre spelad) ska det inte vara några problem för Lionel Messi och company att ta sig till VM i Qatar. Natten till fredag lyckades Argentina dock inte få hål på Paraguay utan fick nöja sig med ett 0-0-resultat.

Scaloni valde då att starta med Correa bredvid Messi på topp med Di María och Lo Celso på kanterna. Nu kan Correa mycket väl starta på bänken till förmån för sin lagkamrat i Inter, Lautaro Martínez, som saknades mot Paraguay på grund av en mindre skadekänning. Alario, Gómez och River Plates 21-åring Julián Álvarez är tre andra alternativ om Scaloni vill skruva lite på anfallsspelet.

Uruguay spelade ett stundtals strålande anfallsspel mot Colombia och var det bättre laget i den matchen, även om det slutade 0-0 där också. Luis Suárez fick ett mål bortdömt för en knapp offside och Atlético-strikern brände dessutom ett jätteläge i den första halvleken. I den andra halvleken bytte han av Edinson Cavani och frågan är om det inte är läge att starta med båda stjärnanfallarna nu.

I försvaret såg Giménez och Godín stabila ut och där finns även Barcelonas slugger Araújo att tillgå. Mellan stolparna står Fernando Muslera alltjämt stark och keepern stod för en fantastisk räddning på ett närskott av Zapata som räddade poängen åt de blåklädda. På mittfältet får Tabárez klara sig utan Bentancur, men Pereiro och Torreira är två fullgoda alternativ på mittfältet.

Argentina har såklart en bredare trupp och det finns ingen Messi i Uruguay. Här tycker jag dock att gästerna underskattas. De har sex raka kvalmatcher utan förlust och möter ett Argentina som har kryssat hemma mot både Chile och Paraguay under denna kampanj. Har Suárez och Cavani en bra dag kan de springa sönder vilket försvar som helst. Plocka med alla tecken och jobba in bortaskrällen för kupongrens.

Missar matchen

Rodrigo Bentancur, Uruguay (avstängd)

Osäker till spel

Lautaro Martínez, Argentina (oklart)

Skrällen! - 4. Colombia - Brasilien

Brasilien tappar sina första poäng

Brasilien har vunnit samtliga nio kvalmatcher så långt och leder därmed gruppen solklart. I den senaste upplagan av det sydamerikanska kvalet räckte det med 27 poäng för att ta sig till VM och därmed är brassarna redan mer eller mindre klara. En fantastisk prestation. Lika fantastisk var inte prestationen natten till fredag när de besökte tabelljumbon Venezuela. Då låg de gulklädda under efter den första halvleken.

Brasilien kunde till sist vända på steken och vinna med 3-1, men då ska det sägas att tvåan kom på straff i den 85:e minuten och trean kontrade Antony in djupt in på övertiden. Raphinha, som varit så framstående i Leeds under hösten, hoppade in i paus och gjorde därmed sin första landskamp. Den vänsterfotade yttern stod för två assist och var helt vital i vändningen. Han bör få mer speltid nu, men samtidigt ska en viss Neymar plockas in också då han är tillbaka från sin avstängning.

Colombia hade stundtals svårt att hänga med i Uruguays tempo för några dagar sedan, men skapade chanser själva också. Den bästa hade Atalanta-strikern Zapata som fick ett inspel från kanten och bara skulle stöta in bollen. Muslera gjorde dock en jätteräddning och matchen slutade 0-0. Nu är Juan Cuadrado avstängd efter sitt gula kort (en ganska ful armbåge som lika gärna kunde ha renderat i direkt rött). Quintero och Sinisterra är två tänkbara ersättare och det är skickliga spelare.

På topp valde förbundskapten Reinaldo Rueda att starta med Radamel Falcao och Rafael Borré. De gjorde ett okej jobb, men nu måste bara Duván Zapata kliva in från start. Med yrvädret Luis Díaz på kanten bör Colombia kunna skapa chanser även mot Brasilien hemma i Barranquilla. Visst blir det tufft att stoppa Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Neymar och Raphina, men Mojica, Medina, Mina och Cuesta är en stark försvarslinje. Davinson Sánchez finns dessutom redo på bänken.

Colombia är ett fysiskt lag där mittfältet med Uribe och Barrios inte kommer ge brassarna en lugn stund. Dessutom kan en spelare som Yerry Mina i allra högsta grad mäta sig med Marquinhos och Thiago Silva i luftrummet. Brasilien besegrade Colombia med 2-1 i sommarens Copa América, men det var en märklig match som brassarna avgjorde i den 100:e (!) minuten. På colombiansk mark har inte Brasilien vunnit på 18 år och det är mycket värt för utdelningen om de inte gör det nu heller. Chansa borta tvåan och spela 1X!

Missar matchen

Juan Cuadrado, Colombia (avstängd)