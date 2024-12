"Skrällen - Isaks Newcastle stoppar Liverpool"

Manchester United har fått luft under vingarna sedan Rúben Amorim tog över skutan. Under onsdagen väntar dock en tuff uppgift mot Arsenal där jag tror att formtåget styr in i en vägg. The Gunners är min bästa spik när storkovan ska jagas. Utöver Premier League tar även diverse cuper och Premiership samt League One plats på Europatipset. Ni hänger väl med?