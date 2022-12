"Skrällen - Kulusevskis Spurs får det svårt"

Det finns 3 miljoner i jackpot på nyårsdagens Europatips. Om inte det var en tillräcklig anledning till att boka upp tv-soffan är kupongens utformning en annan. Premier League, The Championship och League One står för underhållningen från England medan en maffig seriefinal stundar i Ligue 1. Jag har gjort grovjobbet och via nedanstående länk tar ni plats i mitt andelslag. Nu tar vi sats mot miljonerna!