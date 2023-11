"Skrällen - oväntad förlust för Real Madrid"

Mitt systemförslag till premiären av Europamästaren stannade på tio rätt. Starten var således godkänd och under onsdagen är det dags för omgång två när Champions League, The Championship och La Liga tar plats på kupongen. Här nedanför finner ni länken till andelssystemet samt ett nytt tipsförslag på 64 rader. Nu kör vi!

Skrällen! - 1. Real Madrid - Napoli

Real Madrid går inte säkra (till Europatipset)

Det går inte att klaga på säsongsinledningen om man sympatiserar med Real Madrid. Bara en förlust efter 14 omgångar har lett till absolut tätkänning i La Liga medan fyra segrar på lika många försök bäddat för redan säkrat avancemang i Champions League. Med fem poäng ner till Napoli har Carlo Ancelotti och dennes adepter givit sig själva möjligheten att spara på krafterna under de två avslutande omgångarna.

Jag blir inte förvånad om italienaren ställer en något roterad startelva på benen när Napoli gästar Santiago Bernabéu under onsdagen. Camavinga, Courtois, Militao, Tchouaméni och Vinícius Júnior är alla definitivt borta från spel medan Modric dras med frågetecken. Bellingham spelar dessutom med något slags axelskydd som ska hämma engelsmannens smärta.

Att undvika onödiga skador blir således prioriterat för Los Blancos som enligt mig blir väl betrodda av tipparna. Detta är förvisso Real Madrids turnering, men mot ett motiverat Napoli är jag inte förtjust i att ettan dansar runt 60 procent. Gästerna från Neapel har bara fyra poäng ned till Braga och har således lite mer press på sig inför drabbningen i den spanska huvudstaden.

Självförtroendet är dock boostat efter 2-1 borta mot Atalanta. Nygamle tränaren Mazzarri fick inleda med en seger i sin debut och extra glädjande var dessutom att Osimhen var tillbaka från skada. Anfallaren låg bakom Elmas avgörande 2-1-mål och när Osimhen har sin dag kan han sänka vilken motståndare som helst på eget manér. Även på Champions League-nivå.

Napoli var minst lika bra som Real Madrid i det vändande mötet – 3-2 till spanjorerna – och även om de vitklädda ska gälla som favoriter i Madrid vill jag ta höjd för rådande förutsättningar. Några duvungar är gästerna inte och när streckningen lutar väl mycket åt vänster tar jag hjälp av hela spannet redan på mindre system. “Gubben” (etta-tvåa) på Europamästaren, alla tecken på andelssystemet.

Notabla avbräck

Eduardo Camavinga, Real Madrid (knäskada)

Thibaut Courtois, Real Madrid (knäskada)

Eder Militao, Real Madrid (knäskada)

Vinícius Júnior, Real Madrid (knäseneskada)

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid (fotskada)

Jesper Lindström, Napoli (ankelskada)

Mathías Olivera, Napoli (knäskada)

Osäker till spel

Luka Modric, Real Madrid (muskelskada)

Kepa Arrizabalaga, Real Madrid (ljumskskada)

Mário Rui, Napoli (ljumskskada)

Spiken! - 2. Arsenal - Lens

Arsenal säkrar förstaplatsen (till Europatipset)

Betydelsen av derbysegern mot Brentford gick inte att ta miste på för Mikel Arteta och dennes Arsenal. Spanjoren pumpade en knytnäve genom luften efter vinsten som förkunnade att The Gunners tog över ligaledningen i Premier League. Sett till de rödvitas försvarsspel är förstaplatsen rättvis men i offensiven finns det fortfarande förbättringsområden för de hemmahörande.

“One-Nil to the Arsenal” var en ramsa som etablerades när Arsenal leddes med järnhand av George Graham och med tanke på vilken riktning The Gunners tagit under Artetas ledning är det inte konstigt att ramsan återigen börjat eka bland supportrarna. Engelsmännens defensiv är bäst i Premier League både vad gäller insläppta mål samt all form av underliggande statistik.

Arsenals xG-siffror är dock förhållandevis låga jämfört med andra topplag och jag tycker främst att det beror på två anledningar. För det första saknas Xhaka i sin nummer åtta-roll som schweizaren bemästrade innan flytten till Leverkusen. Ingen i dagens trupp har fyllt den luckan och för det andra är dynamiken mellan Ödegaard och Saka inte densamma som under fjolårssäsongen.

Det kanske bara är en tidsfråga innan Arteta får ordning på den sistnämnda duon, men som det är just nu trampar storstjärnorna varandra på tårna i anfallsspelet. Med det sagt finns det tillräckligt med kvalitet i Arsenal för att trycka ner Lens i skosulorna. Fransmännen vann det vändande mötet med 2-1 efter att ha legat under med 0-1, men på Emirates Stadium lär det bli andra bullar.

I London har de rödgula gästerna inte samma förutsättningar att lyckas med sitt aggressiva presspel och de tillresta får dessutom klara sig utan Guilavogui och Machado av olika anledningar. Då finns det roligare opponenter att tampas med än Arsenal. Jag gillar verkligen det jag ser av Franck Haises gäng, men i England räcker Les Sang et Or inte till. Ettan lämnas allena.

Notabla avbräck

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (knäskada)

Morgan Guilavogui, Lens (avstängd)

Jimmy Cabot, Lens (knäskada)

Óscar Cortés, Lens (lårskada)

Deiver Machado, Lens (muskelskada)

Draget! - 4. Benfica - Inter

Inter övervärderas i Lissabon (till Europatipset)

Grupp D var liksom Grupp F ett på förhand spännande getingbo, men något nervkittlande drama ser det inte ut att bli i den förstnämnda. Real Sociedad och Inter har med sina tio inspelade poäng sett till att lägga beslag på topplatserna och den enda spänning som finns kvar är Salzburgs och Benficas kamp om vilket lag som får lov att spela vidare i Europa League.

Inför onsdagen är det fördel österrikarna som till skillnad från nollpoängarna Benfica fått med sig en seger. Jag vill dock tro att portugiserna har vad som krävs för att rycka upp sig och göra match av detta. Inter har förvisso gruppsegern att kriga om men jag utesluter inte att Nerazzurri har slitna ben efter söndagens Derby d’Italia mot Juventus. Rivalmötet krävde sin ansträngning och som om inte det vore nog saknas firma Pavard/Bastoni på grund av skador.

Benfica gavs i sin tur en relativt enkel väg fram till 2-0 i lördagens cupmatch mot Famalicao. “Örnarna” kunde dessutom slutföra den normalt slitsamma sista kvarten med en man mer på banan. Det är en faktor jag väger in tungt på mäktiga Estádio da Luz. Roger Schmidts manskap har inte sett lika slagkraftiga ut som i fjol, men efter derbysegern mot Sporting samt den redan nämnda cupvinsten råder gott gry hos värdarna.

Di María, Musa och Rafa Silva kommer alla att spela huvudroller i de främre leden medan supertalangerna Joao Neves och António Silva är spelare som trots sin ringa ålder redan hör hemma på den här nivån. Den sistnämnda får en tuff afton framför sig när han ställs mot en glödhet Lautaro Martínez, men lyckas Benfica stänga ner ytorna för argentinaren är väldigt mycket vunnet.

Den klart största delen av motivationen finns hos Benfica och är det någonstans de rödklädda ska ta detta gruppspel vid hornen är det hemma i Lissabon. Jag har stor respekt för Inter men i en på förhand vidöppen historia känns det vanskligt när tvåan streckas upp runt 45 procent. Spelvärdet längst ut till vänster faller mig i smaken. Ettan är en spännande chansspik.

Notabla avbräck

Alexander Bah, Benfica (fotskada)

David Neres, Benfica (knäskada)

Juan Bernat, Benfica (muskelskada)

Benjamin Pavard, Inter (knäskada)

Alessandro Bastoni, Inter (vadskada)

Osäker till spel

Alexis Sánchez, Inter (ankelskada)