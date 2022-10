Skrällen - Spurs tappar poäng på hemmaplan

Det blev 12 rätt på torsdagens Europatips, men då halva Sverige löste minst så många gröna bockar var utdelningen inget att tala om. Inget ont som inte har något gott med sig dock, för nu bjuds vi på 4 miljoner kronor i jackpot. Söndagens rad ser oerhört aptitlig ut med supervärde i varje vrå. Det får inte missas och det tänker jag inte göra heller. Köp era andelar via länken här nedan för att jobba in skattkistan tillsammans med mig.

Skrällen! - 1. Tottenham - Newcastle

Newcastle fortsätter att imponera

Newcastle har sex raka matcher utan förlust och oavsett vilka salta kommentarer som Klopp må fälla om projektet i norr går det inte att komma ifrån att de gör mycket rätt just nu, både på och utanför planen. Värvningarna passar perfekt in i laget och Eddie Howe har utvecklat det spelarmaterial som fanns till förfogande. Bland annat spelar pjäser som Joelinton och Almirón sitt livs fotboll just nu.

Den sistnämnda stod för matchens enda mål mot Everton när han oerhört vackert knorrade in bollen i bortre krysset. En match som The Magpies dominerade fullständigt. Med Wilson som spjutspets brukar det öppnas ytor åt sydamerikanen. Newcastles kanske allra bästa spelare under hösten har dock varit Bruno Guimaraes som dominerar mittfältet i match efter match. Det är inte konstigt att hälften av världens alla storklubbar är ute efter honom.

Tottenham stod för en otroligt svag insats borta mot Manchester United där de blev totalt överkörda av de rödklädda. Visst är Antonio Contes spelidé att stå lågt och slå långt på toppduon Kane och Son, men du kan inte ligga så lågt som Tottenham gjorde på Old Trafford utan att ha någon som helst intensitet i försvarsspelet. Spurs var extremt passiva och det är något som borde oroa den italienska tränaren.

Richarlison och Kulusevski saknades senast och ser inte ut att kunna delta nu heller, åtminstone inte från start. Då är det troligt att Conte skickar ut samma 5-3-2 som mot United där Bissouma, Höjbjerg och Bentancur bildar ett tremannamittfält. Kampen mellan den trion och Newcastles Longstaff, Joelinton och Guimaraes blir häftig att följa. Bakåt behöver Romero balansera på rätt sida galenskapen för att inte sätta sitt lag i trubbel.

Tottenham får ett enormt favoritskap av tipparna, förmodligen för att de har vunnit samtliga fem hemmamatcher i seriespelet. Samtidigt har dessa segrar kommit mot motstånd som de vitklädda bör ha bakom sig i tabellen. Nu kommer det bli betydligt tuffare. Är Spurs lika passiva som de var tidigare i veckan får de svårt mot detta Newcastle. Skippa den värdelösa ettan och gå istället för X2.

Missar matchen

Richarlison, Tottenham (vadskada)

Matt Ritchie, Newcastle (vadskada)

Alexander Isak, Newcastle (muskelskada)

Karl Darow, Newcastle (vristskada)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (knäseneskada)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Osäker till spel

Dejan Kulusevski, Tottenham (lårskada)

Gaffeln! - 6. Häcken - Malmö FF

Svängigt möte att vänta

Doften av guld känns allt starkare på Hisingen. När Hammarby chockartat tappade poäng hemma mot Sirius under torsdagen innebär det att Häcken nu har sex poäng ner till nya tvåan Djurgården med tre omgångar kvar att spela. Då Järnkaminerna har måndagsmatch mot degraderade GIF Sundsvall kan de gulsvarta inte fira klubbens första SM-guld redan under söndagen, men en seger hade inneburit att de istället kan avgöra det hela mot stadsrivalen IFK Göteborg i omgången efter.

Närmast kommer göteborgarna från en 2-1-seger mot AIK där det såg hur lugnt och stabilt ut som helst. Alexander Jeremejeff fick göra mål igen vilket säkerligen var viktigt för skyttekungen och Blair Turgott utmärkte sig i sitt fina inhopp. Häcken har därmed inte förlorat en enda bortamatch på hela säsongen och har bara derbyt på Gamla Ullevi mot IFK kvar. Det var 50 år sedan sist ett lag gick obesegrat på bortaplan genom en hel allsvenska. Nu är det dock hemmaplan som gäller och där är Häcken inte direkt dåliga heller.

Malmö FF är däremot riktigt ruskdåliga för tillfället. De står för helt oförklarliga hjärnsläpp som kostar poäng gång efter annan. I torsdags tappade MFF 2-0 till 2-3 hemma mot Djurgården efter en genomklappning i den andra halvleken och det var andra matchen i rad som de himmelsblå tappade ledning till förlust. Oavsett hur mycket det drar i nostalgitarmen känns det verkligen inte som om Åge Hareide är rätt man på rätt plats.

Fyra raka utan seger i ligaspelet gör att hoppet om en Europaplats i praktiken är ute. Motivationen kan således vara ett problem, men nu gäller det att avsluta snyggt för sina fans. Trots stora skadebekymmer och en avstängning på Knudsen kan skåningarna trots allt ställa en vass elva på benen med spelare som Christiansen, Zeidan, Buya Turay, Kiese Thelin och Toivonen som offensiva alternativ. Då är MFF aldrig chanslösa.

Malmö FF har inte förlorat borta mot Häcken på över sju år och även fast all motivation finns hos värdarna är jag inte helt övertygad om att de torskar detta heller. Visst ska den gulddoftande ettan ritas ned först, men då den ser ut att överstreckas ganska klart är det läge att hitta in med en gardering omgående. Jag väljer att plocka med den rensande tvåan som komplement redan på mindre system.

Missar matchen

Tobias Sana, Häcken (knäskada)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Jonas Knudsen, Malmö FF (avstängd)

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

Mahamé Siby, Malmö FF (höftskada)

Joseph Ceesay, Malmö FF (lårskada)

Osäker till spel

Benié Adama Traoré, Häcken (benskada)

Sergio Pena, Malmö FF (ljumskskada)

Martin Olsson, Malmö FF (lårskada)

Jo Inge Berget, Malmö FF (ljumskskada)

Spiken! - 10. Roma - Napoli

Napoli fortsätter övertyga

Vilken makalös höst Napoli har stått för. De har kört över allt motstånd i sin Champions League-grupp och i Serie A har de ljusblåa plockat 26 av 30 möjliga poäng. Inte en enda förlust på hela hösten med andra ord. Närmast kommer Napoli från en 3-2-seger mot Bologna där de vände underläge till seger. Moralen går det inte att klaga på. Osimhen hoppade in och avgjorde den matchen och med en veckas träning ytterligare i benen bör han starta här.

Det finns dock minst sagt alternativ i offensiven. Kvaratskhelia är fullständigt given på sin kant efter georgierns makalösa höst, men på övriga positioner slåss Raspadori, Politano, Simeone och Lozano om platserna. På mittfältet är Anguissa tveksam till spel med sin muskelskada och där bör Ndombélé kliva in. Juan Jesus tar samtidigt skadade Rrahmanis plats i mittförsvaret och brassen noterades faktiskt för ett mål mot Bologna.

Roma besegrade Sampdoria med 1-0 på bortaplan i sin senaste match och då det var den tredje raka triumfen i Serie A är Vargarna i allra högsta grad med i toppstriden. Inför söndagens batalj skiljer det bara fyra pinnar upp till Napoli. I den matchen fick Roma klara sig utan Paulo Dybala som inte heller kan delta här. Ett enormt avbräck med tanke på hur bra argentinaren har varit i början av säsongen.

Det öppnade upp för att den unge svensken Benjamin Tahirovic fick sitta på bänken mot Sampdoria. En stor upplevelse för honom såklart även om det är en bit kvar till att få speltid av Mourinho. Offensivt lär Roma ställa upp med Pellegrini, Abraham och Zaniolo medan Belotti kan komma in från bänken. En stark uppställning. Frågan är dock om mittfältet med Cristante och Matic räcker till i denna fajt.

Napoli har tre vinster och två kryss på sina fem senaste möten med Roma och i dagsläget är de ett bättre fotbollslag. Här tror jag att Kvaratskhelia lurar skjortan av Zalewski och serverar sina lagkamrater lägen gång efter annan. Tvåan lär överstreckas något, men det finns sannerligen skrällchanser på annat håll. Jag väljer därför att spika gästerna.

Missar matchen

Amir Rrahmani, Napoli (ljumsskada)

Paulo Dybala, Roma (muskelskada)

Zeki Celik, Roma (lårskada)

Georginio Wijnaldum, Roma (benbrott)

Osäker till spel

André-Frank Zambo Anguissa, Napoli (muskelskada)

Ebrima Darboe, Roma (knäskada)

Marash Kumbulla, Roma (oklart)