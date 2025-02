"Släkten är värst - nytt tungt bakslag för Manchester United"

Höjdaren! - 1. Liverpool - Newcastle

Newcastle viker hädan för ligaledarna

För lite mer än ett år sedan tog Liverpool emot Newcastle på Anfield. Då basade Jürgen Klopp över The Reds som där och då jagade Manchester City i toppen av Premier League. Matchen slutade 4-2 till Liverpool som skapade – håll i er nu – över 7,0(!) xG. Det var givetvis ett rekord och på tal om just Expected Goals har mantrat under Arne Slot varit att skapa fler, många fler, chanser än sina motståndare.

Det har Liverpool gjort under i stort sett hela säsongen, men mot slutet tycker jag att prestationskurvan har svajat. Insatsen mot Manchester City var inte mycket att hurra över. Ett bättre lag – City är inte på ansenlig nivå just nu – hade kunnat såra Slots kompani flera gånger om. City vann nämligen Expected Threat – det vill säga att de ljusblå befann sig i farligare zoner med sina passningar och transporteringar – med relativt klara siffror.

Pep Guardiolas gäng klarade däremot inte av att skapa högt xG på sitt xT vilket istället gav Liverpool en väg till omställningar. Salah regisserade en sådan när han låg bakom Szoboszlais 2-0-mål och egyptiern agerade också exekutor efter en fin hörnvariant som gav Liverpool ledningen med 1-0. Just i detta fallet vill jag påpeka att det är en styrka att vinna trots att spelet inte stämde.

Försvarsinsatsen var solid och fortsätter Liverpool på inslagen väg har de snart lagt beslag på ligatiteln. Härnäst väntar Newcastle på Anfield där The Reds har revansch att utkräva efter att ha tappat 3-2 till 3-3 i det vändande mötet på St James’ Park. Alexander Isak var en av matchens förgrundsfigurer med ett mål och en assist och tillsammans med Gordon är svensken ett reellt hot även i hamnstaden.

Med det sagt ser jag inte hur Newcastle ska räcka till. Utanför hemtrakterna är Eddie Howes låga block inte mycket att hurra över och skulle engelsmannen istället bestämma sig för att försöka pressa Liverpool är The Magpies dödsdömda innan avspark. Det skiljer helt enkelt för mycket mellan dessa lag för att jag ska överväga garderingar. Ettan lämnas allena trots halvdan procent.

Notabla avbräck

Joe Gomez, Liverpool (knäseneskada)

Tyler Morton, Liverpool (axelskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Joelinton, Newcastle (knäskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Osäker till spel

Conor Bradley, Liverpool (muskelskada)

Spiken! - 2. Tottenham - Manchester City

City reser sig

Tottenham mot Manchester City brukar vara en batalj som är så nära underhållningsgaranti det går att komma. De senaste åren har vi otaliga gånger fått se Manchester City dominera matchbilden för att sedan bli sårade av Tottenhams omställningar. Inte helt olikt de många dusterna som har utspelats mellan Real Madrid och Manchester City i Champions League.

Inför onsdagens holmgång har Spurs stärkt självförtroendet efter tre raka segrar i Premier League där 4-1 senast mot Ipswich var en riktig moralhöjare. Framför allt i offensiv riktning där de liljevita gjorde fyra mål på bara drygt 1,6 xG. Dejan Kulusevski stod bland annat för en pärla när han vek in och hittade det bortre hörnet från sin högerkant. Tillsammans med Son, Johnson och Tel behöver svensken kliva fram även här.

Kvartetten har gott om fart under galoscherna och är dessutom extremt skottvilliga när de närmar sig motståndarmålet, men som vanligt sätter jag ett frågetecken för balansen i Ange Postecoglous lagbygge. Den defensiva insatsen mot Ipswich var inte fläckfri och när ett flera nivåer starkare Manchester City möter upp tror jag det blir smärtsamt tydligt att Romero och Van de Ven alltjämt är borta från spel.

Det går knappast att argumentera för att Manchester City övertygar just nu, men trots 0-2 i brakan senast mot Liverpool tyckte jag att det fanns fina tendenser i Guardiolas offensiv. Med mer spets hade The Citizens mycket väl kunnat få med sig en poäng från gigantmötet. Just spets riskerar att bli en bristvara i norra London där Haaland är tveksam till spel på grund av en skada, men Tottenham är å andra sidan inte lika skickliga i de bakre leden som Liverpool.

Här kommer de ljusblå gästerna ha lättare för att komma till avslut och jag skulle knappast bli förvånad om Marmoush, Savinho, De Bruyne eller Foden fäller avgörandet för de tillresta. City besitter tillräckligt med eldkraft för att vara befogade favoriter och när tvåan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser ser jag inga större anledningar att gardera Guardiolas kompani. Tvåan spikas.

Notabla avbräck

Micky van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Richarlison, Tottenham (vadskada)

Radu Dragusin, Tottenham (knäskada)

Dominic Solanke, Tottenham (knäskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada)

Manuel Akanji, Manchester City (muskelskada)

John Stones, Manchester City (muskelskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)

Osäker till spel

Timo Werner, Tottenham (matchotränad)

Erling Haaland, Manchester City (knäskada)

Skrällen! - 3. Manchester United - Ipswich

United går inte att lita på just nu

Hade Premier League inte haft tre otillräckliga nykomlingar hade flera lag legat pyrt till på den nedre halvan. Bland annat Manchester United som fortsätter att ha väldigt svårt att övertyga under Rúben Amorim. Vid lunchtid i lördags låg United under med 0-2 mot Everton som inte behövde anstränga sig särskilt mycket för att gå upp i tvåmålsledning mot mesta mästarna.

Faktum är att Manchester United knappt skapade en vettig målchans under hela matchen. Drygt 20 minuter från slutet slog dock blixten ned när Bruno Fernandes satte en frispark och paralyserade av det oväntade målet släppte Everton också in 2-2 när Ugarte kvitterade i den 80:e minuten. Amorim och company kom således undan med andan i behåll, men orosmolnen är inte färre på den röda himlen.

Manchester United fortsätter att se fruktansvärt baktunga ut i sin speluppbyggnad där Bruno Fernandes faller offer för sin egen spelskicklighet. Behöver portugisen gå ned djupt i banan för att hjälpa till behövs han sedan också som länk på mitten. Behöver Fernandes lösa en pressad situation med en längre boll behövs han sedan också som exekutor när inspelen kommer i offensivt straffområde.

Rollen är både otacksam och omöjlig och skulle Ipswich lyckas hålla Fernandes i schack står de inte utan chans på Old Trafford. Är det någon som vet hur Manchester United ska såras är det Kieran McKenna. Nordirländaren spenderade fem år som tränare i The Red Devils och tog som bekant en poäng av Rúben Amorim (1-1) när portugisen gjorde sin debut som United-tränare på Portman Road.

Trots att gästerna lider av ett ansatt truppläge vill jag inte stänga dörren för högersidan. Liam Delap är en spelare som kan lägga fälleben för värdarna på egen hand och ska Ipswich klara sig från degradering krävs det även att Clarke, Philogene eller Hutchinson börjar ta för sig ordentligt på den översta hyllan. Här ges ett ypperligt tillfälle till detta och när X2 skapar korsdrag bland kuponghögarna sitter jag inte och rullar tummarna. Alla tecken tar plats.

Notabla avbräck

Amad Diallo, Manchester United (ankelskada)

Altay Bayindir, Manchester United (smäll)

Lisandro Martínez, Manchester United (knäskada)

Jonny Evans, Manchester United (muskelskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Christian Walton, Ipswich (ljumskskada)

Julio Enciso, Ipswich (knäskada)

Wes Burns, Ipswich (knäskada)

Chiedozie Ogbene, Ipswich (hälskada)

Osäker till spel

Toby Collyer, Manchester United (smäll)

Kobbie Mainoo, Manchester United (smäll)

Conor Chaplin, Ipswich (knäskada)

Jens Cajuste, Ipswich (ankelskada)

Kalvin Phillips, Ipswich (vadskada)