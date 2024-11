"Som pånyttfödd - Italien vinner klassikermötet"

Höjdaren! - 1. Italien - Frankrike

Jag går emot fransmännen

I torsdags slog jag mig ned i soffan med 1X spelat i Europatipsets första match mellan Belgien och Italien. Redan efter tio minuter kändes det i hela benmärgen att det var ett snedsteg. Belgien försökte stänga när planens centrala delar där Italien är otroligt spelskickliga, men då lockade Gli Azzurri upp belgarna i banan och spelade sedan förbi usla presspelare som Lukaku, Openda och Trossard.

Onana är en mittfältare som kan täcka hektar av ytor på egen hand, men när Aston Villas guldklimp hamnade överallt och ingenstans fick inte heller den belgiska backlinjen det skydd den så förtvivlat uppenbart behöver. Sanningen att säga var det stundtals kattens lek med råttan på King Baudouin Stadion där Domenico Tedesco och company ska vara tacksamma att siffrorna stannade vid 0-1.

Italien uppträder som ett helt annat lag än det som gick bort sig i EM och får Luciano Spalletti fortsätta sitt projekt ett par år framöver blir Gli Azzurri att räkna med i samtliga mästerskap. Jag har rekat Italien att vinna Nations League till 9,00 gånger pengarna här på Fotbollskanalen och det skulle inte förvåna om Spallettis kompani snart handlas till samma priser som huvudfavoriterna Spanien och Tyskland.

Ett annat lag som har kapacitet för att gå hela vägen är Frankrike, men till skillnad från Italien sitter Les Bleus utan en förbundskapten som är förmögen att kräma ur det mesta av den kapacitet som finns i truppen. Didier Deschamps kan skryta med ett cv som innehåller tillräckligt mycket för att göra andra tränare avundsjuka, men rent spelmässigt tycker jag inte att Deschamps kan mäta sig med de allra bästa.

I torsdags fick Frankrike nöja sig med 0-0 mot Israel i en match där bland annat Camavinga drog på sig en varning. På grund av den är mittfältaren avstängd mot Italien och när Tchouaméni samt Mbappé saknas sedan tidigare är fransmännen försvagade inför gruppfinalen i modehuvudstaden. Tre poäng är ett måste för Frankrike men jag tror inte att gästerna vinner detta. I min bok går ettan först. Krysset följer med därefter.

Notabla avbräck

Eduardo Camavinga, Frankrike (avstängd)

Banken! - 3. England - Irland

England vinner igen

Ett kraftigt reservbetonat England ställdes i torsdags på banan i Aten för att ta sig an Grekland. The Three Lions behövde en seger för att ta sig upp på samma antal poäng som Grekland och när resultattavlan visade 3-0 efter 90 minuter gick det knappast att klaga på tillvaron för Lee Carsley och dennes adepter som var det klart bättre laget i den grekiska huvudstaden.

Trots avbräck som Saka, Palmer, Rice och Alexander-Arnold fick Carsley sina mannar att spela sevärd och framför allt vägvinnande fotboll, något som flera av spelarna gjort under förbundskaptenens ledning i U21-landslaget. Curtis Jones var planens gigant och det kom knappast som en chock då Liverpool-mittfältaren sett alldeles strålande ut även i Premier League.

Carsley har flera gånger påtalat att Jones är den ultimata mittfältaren med sina tekniska egenskaper och börjar 23-åringen dessutom att addera mål och assist i sin repertoar finns inga gränser för hur bra han kan bli. Gordon och Madueke var andra spelare som stack ut från mängden medan Watkins tog sin chans – anfallaren gjorde ett av målen – när Harry Kane inledde på bänken.

När Irland gästar nationalarenan i London tror jag att Kane är tillbaka i startelvan och tillsammans med Bellingham och tidigare nämnda lirare finns alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att såra gästerna. Irland gjorde jobbet i 1-0-segern mot Finland där Evan Ferguson satte matchens enda mål, men här blir det onekligen tuffare emot för Hallgrímssons manskap.

Irland blev utspelade i det vändande mötet i Dublin och jag ser inte mycket som tyder på att det blir annorlunda på Wembley. England behöver troligen tre poäng för att behålla ledningen i gruppen och så länge insatsen nosar på ansenlig nivå finns det inte mycket Irland kan göra för att stå emot storebror. Trots att ettan streckas benhårt finns det bättre skrällägen på annat håll.

Osäker till spel

Ezri Konsa, England (smäll)

Festy Ebosele, Irland (smäll)

Skrällen! - 6. Österrike - Slovenien

Österrike är en favorit i fara

Österrike inledde den sista vändan i Nations Leagues gruppspel när de under torsdagseftermiddagen slog tillbaka Kazakstan med 2-0 i Almaty. Baumgartner gav alplandet ledningen redan efter en kvart och när kazakerna fick en man utvisad bara åtta minuter senare drogs rullgardinen ned. Gregoritsch satte punkt för spektaklet med sitt 2-0-mål i den 25:e minuten.

Resten av tillställningen blev en transportsträcka mot slutsignalen för Ralf Rangnick och company som har gruppsegern i egna händer inför mötet med Slovenien. Med tanke på att Norge tar sig an Kazakstan i Oslo kommer österrikarna högst troligt behöva tre poäng för att behålla ledningen. Det är ingen omöjlig uppgift men jag tänker minsann inte spika ettan till vilken procent som helst.

När Österrike förväntas vara spelförande har de inte sällan problem med balansen på det gröna schackbrädet och jag menar att den förmodade matchbilden kan spela Slovenien rakt i händerna. Österrike visade prov på sina tillkortakommanden i dessa typer av drabbningar när de föll i EM-åttondelen mot Turkiet och Slovenien är ett lag som inte ska underskattas i dessa sammanhang.

Gästerna kommer närmast från en stjärnsmäll mot Norge (1-4), men det ska omgående föras till protokollet att resultatet inte speglade matchbilden. Norge fick snudd på kriminell utdelning på det de skapade. Sett till Expected Goals var det en mer eller mindre helt jämn tillställning och jag vill inte gärna stänga dörren för retroaktiv utdelning när Slovenien jagar revansch i Wien.

När kupongen innehåller flera tunga favoriter som dessutom streckas hårt gäller det att vara benhård på sina ställen om skaplig utdelning ska kunna nås. Jag anser att Österrike är en favorit i fara och väljer därför att gardera ettan. Över 75 procent på vänstertecknet är för mycket när ett lag av Sloveniens kaliber står på andra sidan. Alla tecken och skrälljobb blir min rek.