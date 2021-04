"Spurs faller i finalen - City lyfter pokalen"

Finalen! - 3. Manchester City - Tottenham Fördel City Manchester Citys dröm om att lösa en kvadrupel dog när de fick stryk mot Chelsea i semifinalen av FA-cupen. Ligan är dock så gott som inräknad och under söndagen ska det spelas final i Ligacupen. Givetvis kommer de ljusblåa komma fullt fokuserade hit, men samtidigt behöver de ha en blick på kommande uppgifter då PSG väntar i Champions Leagues semifinal redan under onsdagen. Det ska bli spännande att se hur Guardiola matchar sin trupp. En ändring som spanjoren i varje fall tvingas göra från veckans ligamatch mot Aston Villa (2-1) är att ersätta John Stones i mittförsvaret. Han är nämligen avstängd efter sin vansinniga satsning mot Aston Villa. Troligen blir det Dias och Laporte som tar plats och det är verkligen ingen dålig duo. Kevin De Bruyne lär också saknas, men med stjärnor som Mahrez, Foden, Silva, Gündogan, Jesus och Torres tillgängliga kommer City vara svårstoppade ändå. Tottenham har minst sagt haft en turbulent vecka där de hunnit med att skapa Superligan, kliva ur densamma och sedan sparka José Mourinho. Dessutom har det spelats lite fotboll. Spurs ställdes mot Southampton i onsdags och vände då 0-1 till 2-1 via mål av Bale och Son. Viktigt för Tottenham att den duon klev fram när Harry Kane var skadad. Segern mot Southampton var den första med Ryan Mason som ansvarig för klubben. Den oprövade 29-åringen får äran att leda sitt lag ut till en cupfinal och det är enklare att gissa sig till hans startelva än Guardiolas. Tottenham kommer med allra största sannolikhet ställa upp med Höjbjerg och Ndombélé som defensiv sköld framför Dier och Alderweireld. Det blir inte helt enkelt att penetrera för City. Tottenham har spelat jämnt med Manchester City flera gånger om på senare år men föll med 0-3 när lagen möttes på Etihad för ett par månader sedan. Nu är det Wembley som är spelplatsen och visst kommer Spurs få slå ur underläge igen. Guardiolas mannar håller en högre nivå i grunden och mot ett lag med pokalfobi (inte en titel sedan Ligacupen vanns för 13 år sedan) ska de såklart gälla som favoriter. Ettan först, men då den troligen streckas hårt är det inte omöjligt att jag plockar med ett rensande kryss på andelssystemet. Missar matchen John Stones, Manchester City (avstängd)

Ben Davies, Tottenham (vadskada) Osäker till spel Kevin de Bruyne, Manchester City (vristskada)

Sergio Agüero, Manchester City (mjukdelsskada)

Matt Doherty, Tottenham (muskelskada)

Harry Kane, Tottenham (vristskada)

Guldstriden! - 6. Villarreal - Barcelona Toppmöte i Spanien Barcelona krossade Getafe med 5-2 under torsdagen och katalanerna var stundtals riktigt bra i den matchen. Bäst av alla var Lionel Messi som stod för två vackra mål, en assist och dessutom gav bort en straff till Griezmann som fransmannen förvaltade på bästa sätt. När argentinaren spelar på den nivån finns det inget lag i världen som kan stoppa honom. Det återstår att se om Messi vaknat upp på rätt sida igen. Koeman fick överhuvudtaget många sköna besked mot Getafe. Busquets gjorde sin bästa insats på länge med ett fantastiskt passningsspel och Piqué fick ytterligare 45 minuter i benen. Mittbacken byttes ut i paus så att han skulle vara redo för spel här. Defensivt finns det nu ganska gott om alternativ då Mingueza, Lenglet, Umtiti och Araújo alla finns att tillgå. Dessutom har Frenkie de Jong fått en hel del speltid i backlinjen. Det behövs en defensiv stadga för i Villarreal hittas en av seriens vassaste anfallare. Gerard Moreno har vräkt in mål mot slutet, men hittade inte nätet mot Alavés, en match som Villarreal mycket överraskande förlorade med 1-2. Det gjorde att Emerys gäng blev passerade av både Real Sociedad och Real Betis. “Den gula ubåten” ligger nu sjua i tabellen, precis utanför Europaplatserna. Estupinán och Iborra saknas för hemmalaget, men i övrigt har Emery alla sina stjärnor tillgängliga. Då tar troligen Alcácer plats på topp bredvid givna Moreno med Trigueros, Parejo, Capoue och Chukwueze på mittfältet. Ingen dålig uppställning. Det stora problemet blir att försöka hålla tätt bakåt. Albiol och Mori har ett stort jobb framför sig om inte Barcelona ska vinna ännu en gång. Katalanerna har nämligen sju segrar och ett kryss på de åtta senaste inbördes. På dessa fajter har Barca nätat hela 27 gånger. I höstas vann de blåröda med 4-0 på Camp Nou efter att ha tryckt dit samtliga mål redan i den första halvleken. Ett Barcelona som börjat växla upp ska vara klara favoriter, men inte riktigt så klara som streckningen gör gällande. Hamnar tvåan över 70 procent behöver krysset komplettera. Missar matchen Pervis Estupinán, Villarreal (muskelskada)

Vicente Iborra, Villarreal (knäskada)

Neto, Barcelona (vristskada) Osäker till spel Philippe Coutinho, Barcelona (knäskada)

Ansu Fati, Barcelona (knäskada)

Martin Braithwaite, Barcelona (vristskada)

Ousmane Dembélé, Barcelona (oklart)

Derbyt! - 10. AIK - Hammarby Häftigt Stockholmsderby på Friends AIK och Hammarby är två klubbar som alltid siktar högt och inför söndagens derby står de på en seger och en förlust vardera. Bajen föll snöpligt i bortapremiären mot Malmö FF, men tog tre poäng i hemmapremiären mot Mjällby. Insatsen mot laget från Blekinge var dock inte den allra bästa. De grönvita hade stora problem i uppspelsfasen och målvakten David Ousted fick komma upp stort flera gånger om. Framåt fick glädjande nog supertalangen Akinkunmi Amoo sätta dit sitt första allsvenska mål i karriären efter ett fint inspel av Jeahze. I den andra halvleken kunde sedan Gustav Ludwigson sätta dit 2-0 i en kontring som regisserades av Astrit Selmani. Den offensiva trion är väldigt tunga att möta. Samtidigt har AIK normalt sett ett väldigt bra försvarsspel med klass på alla positioner. Gnaget föll mot IFK Göteborg i en match där de hade svårt att hitta vägar förbi Blåvitts försvarsmur. Göteborgarna fick in 1-0 tidigt och kunde därefter ligga lågt med hela laget, något som de svartgula från huvudstaden hade svårt att hantera. Henok Goitom gjorde det sedan bra när han kom in i den andra halvleken och frågan är om det inte är dags för veteranen att starta nu. Med Bahoui och Ylätupa på kanterna samt Stefanelli och Hussein på mittfältet finns det potential i AIK:s offensiva spel. Dessutom förfogar de som bekant över Sveriges bästa fot på fasta situationer i form av Sebastian Larssons högerdoja. Bakåt släppte AIK in ett par enkla mål mot IFK, men Lustig, Otieno, Papagiannopoulos och Milosevic är annars en väldigt kompetent kvartett. Lagen möttes i Svenska Cupen för en dryg månad sedan och då vann Hammarby med 3-2 i en väldigt sevärd tillställning. Det var dock på konstgräs. På Friends naturgräs har Bajen haft det betydligt tuffare på senare år. AIK har vunnit de tre senaste mötena här till en sammanlagd målskillnad på 6-0. Känslan är att det är värdarna som är starkast nu också. Det ser ut att bli en jämnstreckad match och då är det läge att ta ställning. Jag tror AIK tar detta. Ettan spikas. Osäker till spel Per Karlsson, AIK (oklart)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Filip Rogic, AIK (oklart)

Eric Kahl, AIK (oklart)

Paulinho, Hammarby (oklart)