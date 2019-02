Spurs spel hackar - fördel Dortmund

Skrällen? - 1. Ajax - Real Madrid

Ajax skakar de regerande mästarna?

Det är två anrika klubbar som marscherar in på Johan Cruijff Arena under onsdagen för att möta en fullsatt arena och den magiska Champions League-hymnen. Ajax stoltserar med fyra Europacuptitlar men ligger i lä jämfört med Real Madrid som vunnit den största av turneringar inte mindre än 13 gånger. Tre av dessa har kommit de tre senaste åren. Nu ställs alltså dessa lag mot varandra när det vankas åttondelsfinal i världens mest prestigefyllda turnering.

De regerande mästarna har efter en turbulent höst sett allt bättre ut under 2019. Det nya året inleddes illa men därefter har Los Blancos radat upp fem raka ligatriumfer och skaffat sig ett slagläge för att avancera till final i Copa del Rey. I helgen blev det 3-1 i derbyt mot Atlético Madrid efter att bland annat Gareth Bale stått för ett av målen.

Till Amsterdam reser spanjorerna med en nästintill skadefri trupp. Samtliga kanoner finns till förfogande för Santiago Solari utom möjligen Isco som dock ändå befinner sig i frysboxen. Courtois, Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Modric, Bale och Benzema är bara några av de stjärnspäckade namn som lär finnas på planen hos bortalaget.

Trots det känns bortasegern långt ifrån klar på Johan Cruijff Arena. Ajax har lyft sig en nivå denna säsong. Nyförvärvet Dusan Tadic har varit precis så bra som supportrarna hoppades på samtidigt som flera av de yngre spelarna fått mer rutin. Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg och Frenkie de Jong är tre stora framtidsnamn. Den sistnämnda är säkerligen extra motiverad att sänka Real då han kritat på för Barcelona.

Visst är det skillnad att möta VVV Venlo och Real Madrid men Ajax hemmastatistik ska inte förringas. I Amsterdam har de rödvita inte förlorat sedan november 2017. Här spelade de bland annat 3-3 mot Bayern München i december i en match där de var det något bättre laget. Det säger en hel del om att mästarna från 1995 är på väg tillbaka till Europatoppen.

Att Ajax ska avancera från detta dubbelmöte känns inte speciellt troligt, men däremot att de ska kunna störa Marängerna i denna första match. 65-70 procent på tvåan går inte att köpa även om Real ska gälla som knappa favoriter. Söks hög utdelning är alla tecken rätt väg att gå här.

Missar matchen

Jesús Vallejo, Real Madrid (lårskada)

Marcos Llorente, Real Madrid (ljumskskada)

Osäker till spel

Isco, Real Madrid (ryggskada)

Höjdaren - 2. Tottenham - Dortmund

Dortmund kopplar greppet

Från en europeisk huvudstad till en annan när fokus riktas mot London och nationalarenan Wembley. Där ska det första av två möten spelas i en väldigt spännande och på pappret oviss åttondelsfinal, drabbningen mellan Tottenham och Dortmund.

Tottenham tog ännu en seger i Premier League i helgen när Leicester besegrades inför hemmafansen med 3-1. Det var dock långt ifrån någon odiskutabel seger. Mauricio Pochettinos manskap kom undan med hjärtat i halsgropen då The Foxes var det spelmässigt klart bättre laget i den andra halvleken. Starkt att vinna men prestationerna lämnar fortsatt mycket övrigt att önska.

Harry Kane och Dele Alli är på väg tillbaka men vad det verkar är de inte spelklara inför onsdagens match. Säga vad man vill då Spurs faktiskt gått rent i Premier League utan sina två offensiva stjärnor, det är naturligtvis något som påverkar anfallsspelet. Just mot denna typ av motstånd behövs spetsen som Kane och Alli bidrar med.

Det är dock inte bara hemmalaget som har skadebekymmer. Även Dortmund får klara sig utan sin största stjärna på Wembley. Marco Reus finns inte med i tyskarnas trupp då han dras med en lårskada. Ett stort avbräck för Lucien Favres gulsvarta gäng såklart. Även Paco Alcácer och Lukasz Piszczek saknas här.

Det finns dock enorm klass utöver dessa spelare hos Bundesliga-ledaren. Jadon Sancho rankas som världens kanske bästa tonåring medan dansken Thomas Delaney och belgarent Axel Witsel syr tempot i matcherna från det centrala mittfältet på ett föredömligt sätt.

Trots resultaten måste Spurs form ifrågasättas då spelet hackar väsentligt. Avsaknaden av Reus gör det hela tuffare för gästerna men jag tror ändå de ska kunna få med sig ett fint resultat till returen på Signal Iduna Park om tre veckor. Att strecka från höger lockar klart mest även om såklart samtliga tecken inte är fel i denna härliga batalj.

Missar matchen

Harry Kane, Tottenham (vristskada)

Dele Alli, Tottenham (lårskada)

Marco Reus, Dortmund (lårskada)

Lukasz Piszczek, Dortmund (hälskada)

Paco Alcácer, Dortmund (axelskada)

Julian Weigl, Dortmund (influensa)

Osäker till spel

Erik Lamela, Tottenham (ryggskada)

Ben Davies, Tottenham (ljumskskada)

Manuel Akanji, Dortmund (höftskada)





Draget - 6. Preston - Norwich

Serieledarna stöter på patrull?

The Championship rullar på med full omgång denna vecka och det börjar bli spännande kring de flesta strecken. Preston har ännu inte gett upp hoppet om att nå playoff medan Norwich försöker försvara sin position högst upp i tabellen. Under onsdagen möts de båda lagen på Deepdale i de norra delarna av England.

Norwich toppar alltså ligan efter att ha gått starkt under en längre tid. Elva poäng på de fem senaste är imponerande, särskilt med tanke på att de gröngula då mött lag som Leeds och West Bromwich på bortaplan. Just på resande fot har Daniel Farkes mannar varit otroligt bra och faktiskt bara förlorat en match i ligan under säsongen.

Den mest lysande stjärnan har varit finnen Teemu Pukki. 28-åringen, som kom från Bröndby inför säsongen, krutade in två nya mål i 3-0 segern mot Ipswich i helgen och står nu på 20 fullträffar. Med det ligger han tvåa i skytteligan. I övrigt är den meriterade målvakten Tim Krul och bosniern Mario Vrancic två spelare som sticker ut hos The Canaries.

Här väntar dock en riktigt tuff bortamatch. Preston hade en tung höst men har börjat hitta fjolårets fina spel som sånär ledde till playoff. The Lilywhites har precis som gästerna elva poäng på de fem senaste. En spelare som Alan Browne visar glödhet form och Ben Pearson styr laget från sin mittfältsposition på exemplariskt manér.

Detta möte ska hållas som helt öppet med möjligen knapp fördel hemmalaget. Trots detta streckas Norwich till klara favoriter på kupongen. Då är det såklart fint läge att gå emot och spela där värdet finns. På denna svårtippade kupong gör jag det fullt ut och väljer att spika ettan till mycket trevlig procent.

Missar matchen

Louis Thompson, Norwich (knäskada)

Osäker till spel

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Moritz Leitner, Norwich (vristskada)