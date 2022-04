"Stockholmderby - fördel AIK när Djurgården gästar"

Merseysidederbyt! - 1. Liverpool - Everton

Klasskillnad råder i Merseyside

Det är alltid viktiga matcher för fansen när Liverpool och Everton drabbar samman, men sällan har klasskillnaden mellan lagen varit så här stor. Liverpool ser ut som världens bästa lag för tillfället och går för en historisk kvadrupel. Ligacupen är redan säkrad, Chelsea väntar i finalen av FA-cupen, Villarreal står för motståndet i semifinalen av Champions League och i ligan försöker de rödklädda nå upp till Manchester City.

Närmast kommer Jürgen Klopps mannar från en 4-0-seger mot ärkerivalen Manchester United där det bara var ett lag på banan. Salah, Mané och Díaz var uppe på den allra högsta nivån och på mittfältet var Thiago helt briljant. Det är inte otänkbart att Klopp roterar något inför onsdagens CL-semi mot Villarreal, men då kan bara spelare som Jota, Keïta och Konaté komma in istället. Snacka om bredd.

Everton var på väg mot ännu en förlust i sin veckomatch mot Leicester, men lyckades trycka in 1-1 på övertid. Som så många gånger förr var det Richarlison som satte dit bollen och brassen måste prestera på topp när Dominic Calvert-Lewin ännu en gång har gått sönder. The Toffees har bara en poäng tillgodo på Burnley under nedflyttningsstrecket och då The Clarets har börjat röra på sig efter Sean Dyches avgång kan detta bli en riktig rysare.

Det är svårt att förstå vad det är som egentligen har gått så fel hos Everton. Spelartruppen är i grunden kompetent. Pickford är engelsk landslagsmålvakt, Mina är en reslig och stabil mittback och både Gordon och Gray är intressanta talanger. Frank Lampard har dock inte varit rätt man att leda denna skuta, det kan vi slå fast. Bortaspelet har dessutom varit katastrofalt och raden 1-3-11 är faktiskt sämst i serien.

Liverpool vann med 4-1 när lagen möttes på Goodison Park i december och sedan dess har gapet mellan gängen bara ökat. Visst kommer Everton ge allt i detta derby, men det räcker inte till. Skillnaden i kvalité är helt enkelt för stor. Klopp kan rotera bäst han vill och ändå lösa en relativt komfortabel trepoängare. Given etta som spikas trots att den streckas extremt hårt.

Missar matchen

Dominic Calvert-Lewin, Everton (mmuskelskada)

Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada)

Osäker till spel

Roberto Firmino, Liverpool (fotskada)

Tom Davies, Everton (lårskada)

Londonderbyt! - 2. Chelsea - West Ham

Spännande toppmöte på The Bridge

Chelseas försvar var rent ut sagt parodiskt i derbyt mot Arsenal och spelare som Sarr, Christensen och till och med Thiago Silva bjöd på mål till höger och vänster. Något som Thomas Tuchel var oerhört irriterad över efter matchen. Visst hade Chelsea ganska mycket boll, men de förlorade xG klart och det var helt i sin ordning att The Gunners plockade med sig samtliga tre poäng hem till norra delen av stan.

Utan Rüdiger i backlinjen saknas en ledare och tysken lär inte komma till spel här heller. Dessutom led Chelsea av att inte ha Kovacic tillgänglig för Kanté hängde inte med i tempot. Framåt startade Lukaku ihop med Werner och Mount och det samarbetet fungerade sådär. Samtidigt finns det en enorm potential i den trion och med Havertz, Ziyech och Pulisic på bänken finns det minsann offensiv kraft att ta av.

West Ham har precis som Chelsea defensiva bekymmer då både Ogbonna och Zouma återfinns på skadelistan. Diop och Dawson startade därför i mittförsvaret i 1-1-matchen mot Burnley och deras samarbete var skakigt. Nu har Diop också gått sönder och därmed har David Moyes problem att få ihop sin backlinje. Frågan är om han väljer att flytta in mittfältaren Král som mittback eller om någon av ytterbackarna får ta klivet in.

Även Declan Rice skulle kunna gå ner och spela mittback medan Noble kommer in centralt bredvid Soucek, men det är ingen optimal lösning. Den stora framgångsfaktorn för The Hammers har varit samspelet mellan Soucek och Rice på mitten. Offensivt ser gästerna desto mer spännande ut. Michail Antonio är en murbräcka som ska kunna flytta på Sarr utan problem och bakom honom kan West Ham välja mellan spelare som Benrahma, Vlasic, Bowen, Fornals och Lanzini.

West Ham har haft svårt att få bensinen att räcka både i Europa League och i Premier League och har därmed tappat mark mot de andra lagen i kampen om fjärdeplatsen i den engelska ligan. Gästerna har faktiskt bara tagit en poäng på sina fem senaste bortamatcher i ligaspelet. Knapp fördel Chelsea således, men The Blues har å andra sidan släppt in åtta bollar på sina två senaste hemmafajter i Premier League som båda har varit huvudstadsderbyn. När ettan streckas lite väl hårt måste detta garderas med åtminstone krysset och på mitt andelssystem är det inte otänkbart att jag målar på hela vägen.

Missar matchen

Antonio Rüdiger, Chelsea (ljumskskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (vristskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (ryggskada)

Benjamin Chilwell, Chelsea (knäskada)

Kurt Zouma, West Ham (Vristskada)

Issa Diop, West Ham (knäskada)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada)

Osäker till spel

Andreas Christensen, Chelsea (mjukdelsskada)

Stockholmsderbyt! - 5. AIK - Djurgården

Svårtippat möte på Friends

AIK har fortsatt på precis samma spår som under 2021. Allsvenskan har inletts med två klara bortaförluster och två 1-0-segrar hemma på Friends. Det är som att solnaiterna är allergiska mot att åka iväg ut i landet. Som tur är för de svartgula spelas säsongens första allsvenska Stockholmsderby på AIK:s hemmaplan. Ska det bli seger mot Djurgården krävs det dock bättring jämfört med insatsen mot Varberg för några dagar sedan.

Gnaget vann då på en tveksamt dömd straff och i den andra halvleken fick Varberg ett än mer tveksamt domslut emot sig när deras till synes regelrätta 1-1-mål dömdes bort. Det var dock i stort sett hallänningarnas enda chans i matchen. AIK:s backlinje med Lustig och Otieno på kanterna samt Milosevic och Papagiannopoulos i mittförsvaret hade full kontroll. Det var också kul att se Bilal Hussein hoppa in i den andra halvleken efter sin skada och här ska han ses med bra chans att starta bredvid Sebastian Larsson. Då blir AIK genast vassare.

Djurgården har precis som AIK två segrar på hemmaplan och två poängtapp på resande fot i början av sin säsong. I onsdags fick Blåränderna nöja sig med en pinne mot IFK Göteborg och det var verkligen en match med två olika ansikten. I den första halvleken var DIF i stora delar näst bäst och hade enorma problem att skapa chanser mot ett kompakt Göteborgs-lag.

I den andra akten lyckades dock Djurgården bättre med att luckra upp Blåvitt och Joel Asoro stod för ett väldigt vackert mål på en precis pass från Hampus Finndell. Oavgjort kändes rättvist i den matchen, men mot slutet var det Djurgården som låg på för ett segermål. Schüller tvingade utgå i den första halvleken på västkusten och ersattes då av Banda. Ett byte som gästerna troligen tvingas göra från start till denna match.

En nyckel för Djurgården i denna match blir om Haris Radetinac klarar av att ta hand om Elbouzedi. Järnkaminernas veteran hade enorma problem med Hosam Aiesh i onsdags och är som bekant ingen vänsterback i grunden. Status kring Elliot Käck och Pierre Bengtsson är i skrivande stund oklart, men det är viktigt för DIF att få tillbaka någon av ytterbackarna snarast möjligt och skulle någon från den duon finnas med här ökar gästernas chanser rejält. Som alla vet vid detta laget har Djurgården annars haft ett jobbigt derbyspöke att hantera i många år då de endast har vunnit en allsvensk match mot AIK sedan 2011. Spelar Radetinac som vänsterback nöjer jag mig med 1X, annars kan tvåan också slängas med.

Missar matchen

Sichenje Collins, AIK (arbetstillstånd)

Osäker till spel

Amar Abdirahman Ahmed, AIK (oklart)

Pierre Bengtsson, Djurgården (fotskada)

Elliot Käck, Djurgården (knäskada)

Frank Odhiambo, Djurgården (oklart)

Rasmus Schüller, Djurgården (oklart)