"Stockholmsderby - Hammarby drar det längsta strået mot AIK"

De europeiska ligorna har dragit igång igen vilket gör att Europatipset ser otroligt spännande ut. Här finns stormatcher som Chelsea - Liverpool, AIK - Hammarby samt Marseille - Lille, samtidigt som vi ska titta till de första tävlingsmatcherna för Real Madrid och Juventus. Det finns extremt många skevt streckade tecken på kupongen vilket gör att utdelningen på 13 rätt mycket väl kan skjuta i höjden trots att det inte är jackpot. Köp andel här nedan för att jobba in storcashen tillsammans!

Höjdaren! - 1. Chelsea - Liverpool

Stentufft på Stamford Bridge

Premier Leagues första riktiga stormöte ska gå av stapeln på Stamford Bridge i västra London under söndagen. Chelsea och Liverpool löste båda segrar i sina premiärer även om det satt hårt inne. Liverpool släppte in tre mål mot Leeds medan Chelsea hade fullt sjå med Brighton. En match som The Blues till slut vann med 3-1 efter en riktig raket i krysset från Reece James.

Timo Werner var ständigt ett hot framåt och den snabbe tysken kommer bli tokviktig för detta Chelsea. Han är på en helt annan nivå än Tammy Abraham. Kai Havertz hade däremot ingen större match men det berodde till stor del på att Lampard spelade den gänglige mittfältaren på en kant. Där kommer supertalangen verkligen inte till sin rätt. Defensivt såg det skakigt ut för Chelsea som släppte till en hel del chanser. Dessutom stod Kepa för ännu ett dåligt ingripande i kassen.

Liverpool räddades av Mohamed Salah som stod för ett hattrick i premiären mot nykomlingen Leeds. Det var på det stora hela en mycket underhållande match där Liverpool trots allt skapade flest chanser. Även om Salah, Mané och Firmino kanske inte är lika elektriska som de var för några år sedan är det fortfarande en topptrio av yppersta världsklass.

På mittfältet var Jordan Henderson tillbaka efter sin skada och det är en väldigt viktig pusselbit för Klopps gäng att den stora pådrivaren finns tillgänglig. Liverpool saknar egentligen bara Oxlade-Chamberlain samtidigt som nya Tsimikas har suttit i karantän. Då har gästerna en otroligt vass trupp till sitt förfogande.

Sett till namnen i truppen har Chelsea snart ett lika imponerande lag som Liverpool men det tar tid att spela ihop alla bitar. The Reds har vunnit de tre senaste mötena i ligaspelet där 5-3 för två månader sedan var något utöver det vanliga. Jag har svårt att se hur Chelsea ska kunna vinna detta, X2 räcker.

Missar matchen

Billy Gilmour, Chelsea (knäskada)

Hakim Ziyech, Chelsea (knäskada)

Marco van Ginkel, Chelsea (knäskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäskada)

Osäker till spel

Thiago Silva, Chelsea (oklart)

Jorginho, Chelsea (mjukdelsskada)

Christian Pulisic, Chelsea (knäseneskada)

Benjamin Chilwell, Chelsea (fotskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (muskelskada)

Konstantinos Tsimikas, Liverpool (karantän)

Derbyt! - 4. AIK - Hammarby

Hammarby drar det längsta strået

Detta har verkligen inte varit någon säsong att minnas för Stockholmslagen. Hammarby siktade mot guld men ligger inte bättre än sjua inför helgens matcher och i Europa League-kvalet blev det uttåg med klara 0-3 mot Lech Poznan. Det skiljer dock bara fem poäng upp till tredjeplatsen i tabellen och skulle de grönvita nå upp dit får de åtminstone göra ett nytt försök i Europa nästa säsong.

Mot Lech Poznan hängde Bajen med bra och även fast polackerna tog ledningen via Pedro Tiba fanns chansen hela tiden. Fram till den 63:e minuten det vill säga då domaren helt oförklarligt visade ut Jeppe Andersen. Ett stort misstag och verkligen inte vad laget från Söder behövde. När Hammarby sedan satsade framåt mot slutet kom 0-2 och 0-3.

Bojanic och Tankovic fanns inte med mot Poznan men båda spelarna kan möjligen delta här. Det är två lirare med en x-faktor som behövs. Samtidigt är Jóhannsson, Ludwigson, Khalili gånger två, Paulinho och Kacaniklic alla spelare som kan skapa mycket av väldigt lite. Innan förlusten i onsdags hade Hammarby gjort tolv mål på de fyra föregående tävlingsmatcherna.

AIK ligger fortfarande pyrt till i botten av tabellen trots att de tagit poäng i tre av de fyra senaste matcherna. 0-0 borta mot Malmö FF är såklart starka papper, men det kostade på. Papagiannopoulos och Ofori visades båda ut och är därmed såklart avstängda här. Tunga avbräck även om det ska sägas att landslagsmittfältaren Sebastian Larsson kommer tillbaka från botbänken.

AIK vann vårmötet mellan lagen med 2-0 där Hammarby var helt paralyserade av AIK:s “Atalanta”-fotboll. Det var egentligen den enda matchen där Norlings taktik såg riktigt bra ut. Det är ett annat AIK som ställer upp nu och trots sommarens alla nyförvärv är det Hammarby som på pappret har den klart starkaste truppen. Tvåan är en vettig spik på en mycket svår kupong.

Missar matchen

Ebenezer Ofori, AIK (avstängd)

Sotirios Papagiannopoulos, AIK (avstängd)

Tom Strannegård, AIK (oklart)

Erick Otieno, AIK (fotskada)

Osäker till spel

Darijan Bojanic, Hammarby (oklart)

Muamer Tankovic, Hammarby (oklart)

Stormötet! - 5. IFK Norrköping - Malmö FF

Malmö får svårt på konstgräset

Malmö FF leder alltjämt Allsvenskan men lagen bakifrån börjar närma sig de himmelsblå mer och mer. Inför söndagen skiljer det bara sex poäng ner till närmast jagande lag. På resande fot har MFF haft svårt att imponera under egentligen hela säsongen och på konstgräs har de mesta mästarna endast löst två segrar på fem försök. Inget superfacit när de reser till Östergötland.

Gästerna bör dessutom vara något slitna här då Europaspecialisterna var i Ungern och spelade match mot Budapest Honvéd under torsdagen. Det var en match som MFF dominerade helt och hållet, 2-0-segern var helt rättvis. Kiese Thelin vilades då men varken Johan Dahlin eller Anders Christiansen kunde delta på grund av skadebekymmer. Två otroligt viktiga spelare för detta lag. Dessutom kände sig veteranen Toivonen sliten efter matchen och är tveksam till spel.

Skulle IFK Norrköping slippa Christiansen lär de istället ställas mot Rakip och Lewicki på det centrala mittfältet. Inga dåliga spelare men heller inga lirare som ska vara omöjliga för Fransson, Thern, Smith och de andra att tampas med. Peking bör dessutom få tillbaka Sead Haksabanovic i truppen. Montenegrinen saknades mot Kalmar på grund av en förkylning.

Det blev en klar 2-0-vinst mot KFF i måndags efter mål av Nyman och supertalangen Jóhannesson. Den duon fick sällskap av Levi på topp och på bänken satt då U21-hjälten Almqvist. Med Haksabanovic tillbaka har Jens Gustafsson väldigt många alternativ att välja mellan när det kommer till offensiven. Överhuvudtaget är truppen i det närmaste skadefri, endast Castegren och Telo har frågetecken kring sin medverkan.

När lagen möttes på Eleda Stadion i juli slutade det 1-1 och då var östgötarna ett stolpskott från att sno åt sig alla tre poäng. På Östgötaporten har Kamraterna plockat fyra poäng mot Malmö under de två senaste åren. Med tanke på att IFK kommer betydligt mer utvilade lockar ettan verkligen. Räcker plånboken till garderar jag dock med ett kryss.

Osäker till spel

Henrik Castegren, IFK Norrköping (huvudskada)

Christopher Telo, IFK Norrköping (oklart)

Anders Christiansen, Malmö FF (vadskada)

Johan Dahlin, Malmö FF (oklart)

Rasmus Bengtsson, Malmö FF (knäskada)

Ola Toivonen, Malmö FF (sliten)