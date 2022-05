"Stockholmsderby - AIK tappar poäng"

Stockholmsderbyt! - 1. Hammarby - AIK Stormöte på Tele2 Arena Derbyt mellan Hammarby och AIK är hetare än på länge då det är tvåan och ettan i Allsvenskan som möts. Gnaget har tagit sig hela vägen upp i tabelltopp efter att ha vunnit fem raka matcher. På kort tid har de besegrat Djurgården, IFK Göteborg och Malmö FF. Skulle även Bajen slås tillbaka har Grzelaks mannar vunnit över alla sina stora konkurrenter. De tre tidigare triumferna har dock alla hämtats på Friends Arenas bristfälliga gräsmatta. Senast mot ett skadedrabbat MFF var solnaiterna effektiva. Ett självmål i den första halvleken satte de svartgula i förarsätet och efter det kunde de ligga lågt och straffa skåningarna i omställningar. Det var en sådan som ledde fram till straffen som Sebastian Larsson satte dit för 2-0. Larsson och Bilal Hussein har sett väldigt bra ut tillsammans centralt i banan och den duon får jobba hårt igen. Hammarby kommer från en 0-2-förlust borta mot Kalmar där de inte fick något att fungera. Det var de grönvitas första förlust för säsongen och de har därmed två pinnar upp till AIK med en match mindre spelad. Mohanad Jeahze, som ryktas vara på väg att säljas till skotska Celtic, saknades då på grund av en avstängning och han lär kliva rakt in i startelvan i detta derby. Då kan värdarna mönstra en ordinarie elva. Det lär innebära att Magyar styr försvaret med antingen Fenger, Paulsen eller Kurtulus bredvid sig. Sandberg och Jeahze bombar fram på kanterna medan Bojanic, Sadiku och Besara ska slåss med Larsson och Hussein centralt i banan. På topp finns Selmani, Ludwigson och Swedberg som är en trio med enorm potential. De två förstnämnda är riviga spelare som löper på allt medan Swedberg är mer av en finlirare som under våren visat att han vet vart målet är beläget. Att denna match spelas på konstgräs är en klar fördel för Hammarby. På plastgräs har AIK svårare att komma upp i press och göra detta till en fysisk batalj, något som Gnaget behöver för att vara som bäst. Gnaget har förlorat två av sina tre bortamatcher så långt och har åkt på stryk två av de tre senaste gångerna dessa två lag mötts på Tele2 Arena. Fördel Bajen med andra ord och jag nöjer mig med att rita ned 1X! Missar matchen Jón Guðni Fjóluson, Hammarby (knäskada) Osäker till spel Bubacarr Trawally, Hammarby (matchotränad)

Joel Nilsson, Hammarby (sjuk)

Sichenje Collins, AIK (arbetstillstånd)

Kristoffer Nordfeldt, AIK (oklart)

Lombardietderbyt! - 10. Milan - Atalanta Milan överstreckas i vanlig ordning Det återstår bara två omgångar av Serie A och fyra poäng för Milan gör att Scudetton hamnar i rödsvart ägo. De verkar ha toppat formen för insatsen borta mot luriga Hellas Verona förra helgen var den bästa på länge. 3-1 slutade den matchen och det var helt rättvisa siffror. Trots att Hellas tog ledningen stressade inte Milan upp sig och redan i den 50:e minuten hade Rossoneri vänt på steken. Sandro Tonali stod för de två första målen, båda gångerna assisterad av Rafael Leao, och den 22-årige mittfältaren har klivit fram med viktiga mål i slutet av säsongen. Han är given bredvid Kessié på det centrala mittfältet medan Bennacer får vara redo att hoppa in om det skulle krävas. Framåt hänger mycket på att Saelemaekers och Leao trollar på kanterna för att servera Giroud eller Zlatan på topp. Plockas de bort får Milan problem. Atalanta kan inte vara nöjda med sin säsong. De blåsvarta ligger inte bättre än åtta inför den 37:e omgången och riskerar faktiskt att missa Europaspel helt och hållet till hösten. De har åtminstone hämtat sig något efter en svag vår och nu plockat poäng i fyra raka omgångar. Truppen är fylld av kvalité och i sina bästa stunder kan Gasperinis gäng mäta sig med samtliga lag i den här serien. I 3-1-segern över Spezia satte Luis Muriel dit en kasse och colombianen har legat bakom det mesta de senaste veckorna. På de fyra senaste omgångarna har Muriel slagit till med fyra mål och lika många assist. En spelare som Kalulu och Tomori får se upp med. Zapata saknades mot Spezia, men ska vara återställd nu och det är en riktig murbräcka när han är i slag. Med grovjobbare som De Roon, Koopmeiners och Freuler i laget har Atalanta kapacitet att störa Milans speluppbyggnad och detta är ingen enkel uppgift för värdarna. Jag har garderat Milan varje gång de senaste veckorna då de blir så grovt övervärderade och även fast de har vunnit de matcherna går jag i samma fälla igen. Ettan ser ut att streckas åtminstone 15 procentenheter för högt och då kan den inte stå ensam. Gardera, helst hela vägen. Missar matchen Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Josip Ilicic, Atalanta (mental ohälsa) Osäker till spel Rafael Toloi, Atalanta (muskelskada)

Giuseppe Pezzella, Atalanta (muskelskada)

Storfavoriten! - 11. Cagliari - Inter Måstematch för båda lagen Inter fick lyfta sin första buckla för säsongen tidigare i veckan efter en minst sagt rafflande final i Coppa Italia mot Juventus. De blåsvarta låg där under med 1-2 men kunde kvittera på straff i den 80:e minuten. I förlängningen var Inter sedan starkast och Perisic satte dit två baljor, varav den ena från elva meter. Ska Inter ha chans på dubbeln måste de med största sannolikhet vinna sina två återstående matcher. Visst kan 120 minuters fotboll och ett efterföljande firande i veckan kostat lite kraft, men samtidigt har Inzaghi en i det närmaste skadefri trupp att laborera med. Mot Juventus började spelare som Correa, Dumfries, Gosens, Vidal och Sánchez på bänken. Inter kan kosta på sig att rotera en del och ändå ställa en slagkraftig elva på benen. Däremot lär Inzaghi knappast flytta på nyckelfigurer som Barella och Martínez. Cagliari spelade en minst sagt dramatisk match mot Salernitana i söndags där de låg under med 0-1 efter en straff. På övertid fick sardinerna en egen elvametare, men VAR plockade bort den. Då såg det mörkt ut för de blåröda, men i den 98:e minuten tryckte Altare in en hörna. Den poängen gör att Cagliari, som ligger under nedflyttningsstrecket, har häng på lagen på säker mark. Men de behöver fortsätta att plocka poäng. Joao Pedro och Pavoletti startade på topp mot Salernitana medan Keita Baldé hoppade in i den andra halvleken. Tre anfallare som har tillräckligt med kvalité för att kunna hota Inters försvar. Dessutom är Gastón Pereira en riktig joker. Bakåt är det däremot tveksamt om Cagliari lyckas hålla tätt. Altare, Lovato och Ceppitelli inledde som mittbackar mot Salernitana och det är ingen trio att hålla i handen när det blåser. Inter vann höstens möte mellan lagen på San Siro med hela 4-0 och de blåsvarta har också fem segrar och ett kryss på de sex senaste inbördes. När de slåss om guldet ska besökarna gälla som klara favoriter, men det går inte att backa Inter till vilka priser som helst. Tvåan ser ut att hamna någonstans kring 80 procent och då är det läge att plocka med ett rensande kryss på större system. Missar matchen Boris Radunovic, Cagliari (avstängd) Osäker till spel Nahitan Nández, Cagliari (oklart)

Matías Vecino, Inter (oklart)