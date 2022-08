Stockholmsderby - Hammarby vinner mot AIK

Skrällchansen! - 2. Nottingham - Tottenham Spurs överstreckas Tottenham gjorde verkligen ingen bra insats mot Wolverhampton, men vann matchen med 1-0 efter att Harry Kane i vanlig ordning stått på rätt plats i rätt tid efter en hörna. Sköna poäng för Spurs som därmed har plockat sju pinnar på tre omgångar. Samtidigt hackar det betänkligt spelmässigt, i matchen innan den mot Wolves tog Londonklubben en helt oförtjänt poäng i derbyt mot Chelsea. Tottenham spelar som bäst när de får ligga lågt med laget och komma i snabba omställningar på sin fantastiska topptrio Son, Kane och Kulusevski. Känslan är dock att de knappast kommer bjudas på speciellt mycket ytor mot nykomlingen Nottingham. Spurs kommer behöva bryta ner motståndaren med ett eget spel och det är något som Conte-ledda lag brukar ha stora problem med. Nottingham har värvat i stort sett varenda spelare de kunde hitta under sommaren och har ett riktigt hopplock till lag. Ändå var det Brennan Johnson, som kom till klubben som åttaåring, som satte dit 1-0 borta mot Everton förra helgen. Den matchen slutade till sist 1-1 efter att Gray kvitterat med några få minuter kvar att spela och försvarstrion Worrall, Cook och McKenna såg allt annat än trygg ut. Kan Biancone få chansen här månne? Lewis O’Brien hade dessutom svårt att hänga med i tempot på mittfältet och där bör Steve Cooper göra en ändring till denna match. Remo Freuler har hämtats in från Atalanta och är en mittfältare av hög klass som snarast måste spelas in i laget. Framåt noterades Sam Surridge för dubbla fullträffar i veckans ligacupmatch mot Grimsby och han utmanar Johnson och Awoniyi om en startplats på topp. Tottenham har också värvat fint under sommaren och bland annat fått in Perisic, Richarlison och Bissouma. Spelare som bidragit med både spets och bredd. Givetvis ska de vitklädda gälla som favoriter mot en nykomling, men tvåan ser ut att streckas upp mot 80 procent och det är inte rimligt. Nottingham kommer bäras fram av fansen på City Ground och kan mycket väl stå för en knall. Jag plockar med alla tecken från start och håller en extra tumme för Forest. Missar matchen Moussa Niakhaté, Nottingham (knäseneskada)

Omar Richards, Nottingham (skenbensskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada) Osäker till spel Jack Colback, Nottingham (sjuk)

Oliver Skipp, Tottenham (mjukdelsskada)

Stockholmsderbyt! - 4. AIK - Hammarby Bajen vinner på Friends Arena AIK gjorde ett försök att störa Slovacko i torsdagens retur i playoff-spelet mot Europa Conference League. De svartgula var dock aldrig riktigt nära. De hade enormt svårt att skapa riktigt farliga målchanser och förlorade till sist den enskilda matchen med 0-1. Det innebar totalt 0-4 mot Slovacko och det är inte godkänt. Samtidigt ska vi ha med oss att det ser bättre ut sedan Henok Goitom har tagit över tyglarna från Bartosz Grzelak. Det gick att skönja en viss uppgivenhet inför uppgiften i startelvan då både Stefanelli och Otieno inledde på bänken. Två spelare som lär finnas med från start nu. Larsson och Hussein är givna på det centrala mittfältet medan Guidetti och Bahoui kommer få speltid i offensiven. Bakåt startade Lustig och Papagiannopoulos som mittbackar i torsdags och med Karlsson samt Milosevic på skadelistan lär den duon få förtroendet igen. Hammarby tog sin tredje raka seger när Degerfors krossades hemma på Tele2 Arena. 5-1 slutade den matchen och det var Veton Berisha-show. Norrmannen satte dit två bollar själv och var dessutom framme och störde målvakten vid Besaras balja. Där har Bajen en riktig måltjuv som hela tiden löper rätt och befinner sig på plats framför mål. Han och Ludwigson är en duo som inte ger motståndarförsvaren en lugn stund. Mot Degerfors var Trawally tredje länk i kedjan men även Saidi kan användas där. En grym offensiv linje. På mittfältet får de grönvita ändra om lite då Jeppe Andersen är avstängd, men Bojanic och Besara finns med och det är två kreativa spelare som sätter sina anfallare i bra lägen. Bakåt finns det skickliga spelare som Jeahze och Kurtulus framför Blazevic som räddade en straff mot Blåvitt för två veckor sedan. Hammarby brukar ha svårt på Friends Arena samtidigt som AIK bara har förlorat en hemmamatch i ligaspelet denna säsong. Bajen känns dock bättre än på flera år samtidigt som Gnaget letar efter formen. AIK får dessutom kort vila till denna match efter Europafajten mot Slovacko och det talar ännu mer för gästerna. Jag tror Hammarby står för en väl genomförd insats på gräset i Solna och tar tre tunga poäng. Spiktvåa! Missar matchen Vincent Thill, AIK (avstängd)

Per Karlsson, AIK (oklart)

Alexander Milosevic, AIK (oklart)

Jeppe Andersen, Hammarby (avstängd)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Richard Magyar, Hammarby (fotskada)

Jón Gudni Fjóluson, Hammarby (knäskada) Osäker till spel Collins Sichenje, AIK (oklart)

Sebastian Selin, Hammarby (lårslada)

Loret Sadiku, Hammarby (covid)

Rivieraderbyt! - 12. Nice - Marseille Heta känslor i södra Frankrike Det har varit ett par skandalscener när dessa lag har mötts de senaste åren, inte minst för ganska exakt ett år sedan. Då kastade Nice-publiken in flaskor och annat löst skräp på Dimitri Payet som svarade med att kasta tillbaka en flaska. Det urartade och slutade med ett jätteslagsmål där spelare, ledare, personal och ett stort antal supportrar drabbade samman. Matchen tvingades då avbrytas. Nu får vi förhoppningsvis fokusera på fotboll och då är detta ett väldigt intressant möte. Nice spelade 120 minuters fotboll i torsdags när de tog sig till gruppspelet i Europa Conference League. En välkommen framgång för de rödsvarta som ännu inte vunnit i ligan efter tre spelade omgångar. Här får värdarna klara sig utan avstängda duon Todibo och Lemina, men de kan mönstra en stark elva ändå. Dante tar som vanligt hand om försvaret medan Thuram får ta ett extra stort ansvar på det centrala mittfältet. Där finns även Aaron Ramsey som kommer fylla på i straffområdet. Offensivt finns Delort, Gouiri och Stengs tillgängliga. Dessutom har Nicolas Pépé lånats in från Arsenal och han kan göra sin debut här. En spelare som haft det tufft i England men som var fantastisk senast han spelade i Ligue 1. Pépé ställs mot flera gamla lagkompisar i Marseille. Här spelar som bekant Matteo Guendouzi och Nuno Tavares, den sistnämnda också på lån från The Gunners. De har varit viktiga kuggar i detta Marseille som tagit sju poäng av nio möjliga under inledningen av serien. Gigot får nu sitta på läktaren efter sitt röda kort senast, men Caleta-Car kan kliva in på hans plats. På topp är Alexis Sánchez ett oerhört intressant nyförvärv. Spelare för spelare håller jag Marseille något högre, men detta är årets match för Nice. Trots viss trötthet från torsdagens match tror jag att hemmalaget kommer bäras fram av sina fans som inte accepterar förlust mot Marseille. Räkna med heta känslor igen och en tuff match där ingen viker undan. Tvåan ser ut att överstreckas och då lutar jag mer åt värdarna. Jag börjar med ettan, som erbjuder strålande värde, och fyller på med krysset på större system. Missar matchen Jean-Clair Todibo, Nice (avstängd)

Mario Lemina, Nice (avstängd)

Kasper Dolberg, Nice (axelskada)

Hichem Boudaoui, Nice (ryggskada)

Samuel Gigot, Marseille (avstängd)