Stockholmsderby - Hammarby vinner

Derbyt! - 4. Hammarby - Djurgården Bajen starkast på Tele2 På Tele2 Arena ska det spelas ett otroligt viktigt derby mellan Hammarby och Djurgården som båda behöver tre poäng i den allsvenska toppstriden. Allra mest är det Bajen som är poängbehov efter deras förlust mot IFK Norrköping. Det gör att de grönvita har fem pinnar upp till serieledarna Häcken som spelar match på måndag. Truppläget ser bra ut hos söders bröder och då är det en stark elva de kan ställa på benen. Veton Berisha gick mållös av planen i matchen mot IFK Norrköping, men han har annars varit en riktig injektion för de grönvita. Här lär norrmannen starta på topp med Ludwigson och Saidi bredvid sig och det är en trio som är väldigt jobbig att möta för motståndarförsvaren. Mittfältet med Besara, Andersen och Bojanic är kreativt och längst bak hittas Kurtulus som imponerade så under det senaste landslagsuppehållet. Djurgården var på Irland i torsdags för att spela mot Shamrock. En match som slutade 0-0 och det är inte godkänt från Blårändernas sida. Det är tveklöst gruppens enklaste motstånd. Dessutom blev Järnkaminerna hånade av irländarna som började skandera Hammarby-ramsor under matchen. En klubb som Shamrock har nära vänskapsband med. Det krävs en klart bättre prestation nu för att det ska bli poäng. Victor Edvardsen kommer inte till spel då han är avstängd efter sin fullständigt idiotiska varning i den förra allsvenska omgången. Det är ett stort avbräck för Djurgården som är beroende av anfallarens ständiga djupledslöpningar. Asoro, Radetinac och Wikheim är en tänkbar topptrio när Edvardsen saknas och även om det finns kvalité där håller jag dem lägre än Hammarbys front. I övrigt ser Djurgården däremot starka ut med Finndell, Schüller och Eriksson centralt samt Ekdal och Danielson längst bak. Djurgården har vunnit de två senaste derbyna mot Hammarby, men de har fått kort vila till denna match och resan till Irland lär ha kostat en del kraft. Bajen är betydligt mer utvilade och det tror jag fäller avgörandet mot slutet av matchen. Stannar ettan under 50 procent är det en vettig spik. Missar matchen Richard Magyar, Hammarby (fotskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Jón Guðni Fjóluson, Hammarby (knäskada)

Victor Edvardsen, Djurgården (avstängd)

Elliot Käck, Djurgården (knäskada) Osäker till spel Loret Sadiku, Hammarby (covid)

Helgarderingen! - 5. Malmö FF - IFK Norrköping Malmö blir för stora favoriter Åge Hareides återkomst till Malmö gav ingen omedelbar effekt. I första matchen av Europa Leagues gruppspel blev det stryk med 0-2 mot Braga och det var verkligen inga orättvisa siffror. Portugiserna var bättre på precis allt och kontrollerade tillställningen från start till mål, även om första målet kunde ha vinkats av för offside i situationen innan hörnan. MFF behöver ladda om nu för läget i Allsvenskan är inget vidare. Efter att ha torskat de två senaste seriematcherna mot Kalmar och Elfsborg har de regerande mästarna halkat ner till en sjundeplats i tabellen med elva poäng upp till serieledning. Christiansen har redan gått ut och sagt att SM-guldet är kört och jag är böjd att hålla med. Frågan är vad det gör för skåningarnas motivation. Finns det månne en liten röst längst bak i huvudet som känner att det är viktigare att fokusera på Europaspelet när det ändå är kört att vinna Allsvenskan? IFK Norrköping har haft en horribel säsong och började på allvar bli indraget i bottenstriden av serien. Då slog Kamraterna till med säsongens bästa insats hemma mot Hammarby. Östgötarna vann den kampen med 4-1 och äntligen lossnade det för Christoffer Nyman. 29-åringen stod för ett riktigt drömmål och hade ett bra samarbete med Sigurdsson och Levi. En trio som säkerligen kommer orsaka Malmö-försvaret en del problem. Ortmark var strålande på mittfältet tillsammans med islänningarna Skúlason och Traustason i den matchen. För den sistnämnde blir detta en speciell match då han som bekant har ett förflutet i Malmö. Nyckeln för IFK är annars om försvaret med Eriksson och Wahlqvist kan hålla tätt framför Oscar Jansson. Det har varit si och så med den saken under säsongen och detta är fortfarande en av de tuffaste arenorna att åka till. I den svenska serien ska Malmö alltid gälla som favoriter när de spelar matcher på hemmaplan. Här tycker jag dock att streckningen sticker iväg lite väl mycket. Det är trots allt ett krisande hemmalag som torskade senaste hemmafajten i Allsvenskan mot Kalmar FF. Dessutom bör de ha en del trötta ben efter torsdagens hårda match och då lär gästerna se sin chans. IFK Norrköping har tagit poäng i fyra av de fem senaste mötena med MFF och gör de om samma bedrift ger det klirr i kassan. Jag gör det dock enkelt för mig och plockar med alla tecken. Missar matchen Johan Dahlin, Malmö FF (hjärnskakning)

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada)

Mahamé Siby, Malmö FF (höftskada)

Kristoffer Khazeni, IFK Norrköping (sjuk)

Viktor Agardius, IFK Norrköping (oklart)

Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (oklart)

Överstreckningen! - 6. Varberg - AIK AIK övervärderas grovt AIK hade som väntat inga som helst problem med att besegra usla GIF Sundsvall hemma på Friends Arena och vann den matchen med 4-0. Med sex poäng upp till Häcken finns SM-guldet fortfarande inom räckhåll för solnaiterna. Jag tycker dock att de svartgula rent spelmässigt ligger en bit efter topptrion och jag tror inte att Gnaget räcker till i konkurrensen. Redan under söndagen kan de mycket väl få problem.

Mot Giffarna såg i alla fall anfallsspelet bättre ut än på länge och Stefanelli var allra bäst med två mål och en assist. Då Guidetti dras med en skada och är tveksam till spel behöver argentinaren leverera igen. Det behöver även Nabil Bahoui göra. I övrigt noteras att Karlsson och Milosevic ser ut att missa även denna match medan Sebastian Larsson är avstängd. Det är såklart ett enormt avbräck. Varberg ligger precis ovanför kvalstrecket och har fem raka seriematcher utan seger. Jocke Perssons gäng är dock alltid välorganiserade och svåra att bryta ner, speciellt hemma i Halland. Bland dessa fem segerlösa fajter finns kryss mot IFK Norrköping och Djurgården. Det finns få stjärnor i detta grönsvarta lag utan istället är det kollektivet som ska göra det. Det är styrkan med Varberg, alla vet exakt vad som förväntas av dem. Dessutom finns det en x-faktor i Robin Simovic som med sin storlek kommer orsaka en massa problem för AIK:s backlinje. Det är få som tar strikern i luftrummet. Lushaku bör kliva in från start nu tillsammans med Le Roux på mittfältet och det är en kompetent duo. Bakåt är Varberg fysiskt starka med Birkfeldt och Stanisic i spetsen. Det kommer inte bli någon promenad i parken detta för gästerna.

Varberg har haft svårt för AIK med fyra raka inbördes förluster och visst ska Gnaget vara knappa, med betoning på knappa, favoriter i denna match. 50 procent hade varit rimligt på tvåan, men när den ser ut att streckas upp över 70 procent går det inte att backa besökarna. 1X är då en given utgång. På större system väljer jag dock att även plocka med tvåan. Missar matchen Sebastian Larsson, AIK (avstängd)

Per Karlsson, AIK (oklart) Osäker till spel Alexander Milosevic, AIK (huvudskada)

John Guidetti, AIK (hälskada)