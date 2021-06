"Storklubben är ur slag"

Favoriten! - 2. Molde - Strömsgodset Molde blir hårt betrodda Molde befinner sig i en ruskig formtopp med fyra raka segrar och Ole Gunnar Solskjaers gamla lag har dessutom pangat in elva mål under samma period. Bäst av alla har Ohi Omoijuanfo varit. Anfallaren sköt Bodö/Glimt i sank senast med en doppietta som också betydde att han nu gjort sex mål på de fyra senaste kamperna. Ett helt sanslöst facit. Mycket pekar också på att kampen om ligaguldet kommer att stå mellan Molde och Bodö/Glimt som redan dragit ifrån övriga deltagare i tabellen. Allt är dock inte frid och fröjd hos Erling Moe och company. Den omtyckta tränaren har en hel drös med skadebekymmer att brottas med där bland annat den svenska keepern Andreas Linde saknas. Martin Ellingsen är också ett tungt avbräck då mittfältaren normalt är en given spelare i startelvan. Molde ska ändå gälla som favoriter när Strömsgodset kommer på besök, men inte till vilken procent som helst. Visserligen har Strömsgodset lyckats med konststycket att hittills bara spela in en poäng av tolv möjliga på resande fot, men gästerna är för den sakens skull inga duvungar. Segern mot Rosenborg för drygt två veckor sedan skvallrar om att Martin Ödegaards gamla lag kan bjuda upp till dans mot de allra största och borta mot Molde kommer motivationen att komma av sig själv. 4-0 mot Sandefjord i den senaste omgången var också ett viktigt besked att få inför denna stormatch. Fred Friday bidrog med två strutar i den bataljen och det är en anfallare som Molde får se upp med. Får Friday alldeles för stora ytor att operera på är han inte lätt att tas med. Det är dock de defensiva leden som kommer att få mest att stå i på Aker Stadion. 15 insläppta mål på åtta matcher skrämmer inte Molde. Ettan ska ses som trolig, men då den ser ut att landa in över 85 procent drar jag öronen åt mig. Jag funderar åtminstone på krysset som sällskap. Missar matchen Martin Ellingsen, Molde (knäskada)

Björn Sigurdarson, Molde (ryggskada)

Andreas Linde, Molde (muskelskada)

Erling Knudtzon, Molde (muskelskada)

Kristoffer Haraldseid, Molde (knäskada)

Fredrik Sjölstad, Molde (ankelskada)

Nicholas Mickelson, Strömsgodset (knäskada)

Lars Salvesen, Strömsgodset (knäskada)

Helgarderingen! - 3. Rosenborg - Haugesund Rosenborg är ur slag Inför säsongen värvade Rosenborg starkt med målet att kunna närma sig Bodö/Glimt och Molde i toppen av Eliteserien. Adam Andersson, Jonathan Augustinsson, Stefano Vecchia och Guillermo Molins fanns bland nyförvärven men att påstå att alla förstärkningar fallit väl ut är att fara med osanning. Visserligen startade RBK säsongen ganska starkt med endast en torsk på de inledande fem matcherna, men mot slutet har formen sprungit ner i källaren och gömt sig. Strömsgodset, Sarpsborg och Lilleström har alla givit Åge Hareides mannar på näbben och det är ganska alarmerande siffror då det är lag som tillhör den nedre halvan. Defensiven sitter inte där den ska och offensiven har inte alls levt upp till förväntningarna den senaste tiden. Zachariassen, Wiedesheim-Paul, Molins och Skjelbred är spelare som tillsammans är skickliga nog för att kunna vända skutan åt rätt håll, men när det ser ut som det gör för tillfället vågar jag inte ge grabbarna från Trondheim mitt fulla förtroende. Nämnas bör också att värdarna förlorat tre av de fyra senaste inbördes mötena mot Haugesund, något som stärker tesen om garderingar på Lerkendal. Haugesund visar betydligt mer form för dagen, inte minst då gästerna vunnit tre av de fyra senaste. Ibrahima Wadji avslutade föregående säsong med att sätta ett hattrick mot Kristiansund och på den vägen har anfallaren fortsatt den här säsongen. Bortsett 1-2-förlusten mot Lilleström har Wadji nätat i tre raka kamper och det är en lirare som Rosenborg kommer få fullt sjå med att hantera. Högerflanken med Mikkel Desler och Niklas Sandberg är också en högoktanig sådan hos gästerna. Där byggs många av FKH:s anfall och med tanke på den defensiva sårbarhet som Rosenborg visat upp mot slutet blir jag inte förvånad om Haugesund hittar en framgångsformel längs med högerflanken. För en gångs skull ser Rosenborg inte ut att bli nämnvärt övervärderade av tipparna, men i rådande form litar jag inte på Hareide och company. Så många tecken som möjligt är att rekommendera. Missar matchen Markus Henriksen, Rosenborg (knäskada)

Stefano Vecchia, Rosenborg (ryggskada)

Ibrahima Koné, Haugesund (avstängd)

Spiken! - 4. Sandefjord - Bodö/Glimt Bodö/Glimt visar klassen Sandefjord spåddes få en tuff säsong framför sig och inledningen på densamma har inte givit kritikerna mindre vatten på sin kvarn. Efter sju omgångar står värdarna noterade för fem förluster och bakåt är det nästan så gott som garanti på att Guttane kommer att släppa in mål. Av alla lag som Sandefjord torskat mot hittills är det Rosenborg (1-2) som misslyckats med att göra tre eller fler mål och det är ett facit som skriker degradering lång väg. Viss spets finns i Jonsson och Hansen som står noterade för två respektive tre mål så här långt, men det är en klen tröst på det stora hela. Att råda bot på de läckande bakre leden är prio ett för den svenske tränaren Andreas Tegström som dock får svårt att lyckas med den bedriften när kanske hela Eliteseriens främsta offensiv står på andra sidan. I fjol förlorade Sandefjord med 1-2 när Bodö/Glimt kom på besök och jag ser det inte som tänkbart att det ligger ännu ett nederlag i luften denna gång. B/G torskade den tidiga seriefinalen mot Molde med 0-2 för en dryg vecka sedan, men det var en match som gästerna dominerade både chans- och spelmässigt. Den riktiga skärpan saknades dock i den sista tredjedelen. Det fick sedermera Stabaek sota för i den senaste omgången. Janne Jönssons mannar vände hem med 1-4 i brakan från Aspmyra Stadion, en dust som Bodö/Glimt hade avgjort efter en halvtimme. Då ledde nämligen de gulsvarta med 4-0 efter att bland andra Botheim och Saltnes hittat nätet. Den förstnämnda ratades av Rosenborg inför säsongen men hos Kjetil Knudsen har anfallaren hittat helt rätt. Sju mål på elva starter är onekligen ett starkt facit. Vad gäller Saltnes är det enligt mig en av seriens absolut bästa mittfältare och får han styra och ställa som han vill är det bara en tidsfråga innan Sandefjord hamnar i underläge. Detta är Bodö/Glimts match att förlora och jag blir inte förvånad om vi får se stora siffror för bortalaget denna afton. Tvåan ser ut att övervärderas en hel del men stannar den i trakter omkring 70 procent är det ett tecken jag avser att lämna allena. Om än till taskigt värde. Missar matchen Victor Boniface, Bodö/Glimt (knäskada) Osäker till spel Ola Solbakken, Bodö/Glimt (axelskada)