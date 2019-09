"Stormöte - Hammarby närmar sig toppen"

Europatipset ser denna söndag otroligt smaskigt ut. Här har svenska folket enbart kollat stora namn och streckar upp varenda favorit för högt. Det innebär att värdet är superfint och hittar man rätt här kan utdelningen bli fantastisk. För det krävs 13 rätt och vägen dit går via de fem stora europeiska ligorna samt Allsvenskan. Glöm inte att köpa andel i bolagsspelet genom länken här nedanför. Senast såldes det slut på ett par timmar så det gäller att vara ute i god tid!

Londonderbyt! - 2. Watford - Arsenal

Arsenal alldeles för stora favoriter

På Vicarage Road ska det alltså spelas ett slags Londonderby då Watford ligger i utkanterna av den väldiga staden. Det är ett hemmalag under nygammal ledning vi ska titta till då Javi Gracia fått sparken och ersatts av Quique Sánchez Flores som därmed gör sin andra sejour i klubben. Det ska bli spännande att se vad han kan bidra med.

Watford har annars haft en hemsk start på säsongen med en poäng på fyra matcher och skada på lagkapten Troy Deeney. Trots det finns det extremt många offensiva alternativ hos Bålgetingarna. Danny Welbeck och Ismaïla Sarr är nya i klubben. Det är fina komplement till Gerard Deulofeu och Andre Gray. Hittills har det bara blivit två mål framåt men målskyttet kommer lossna.

Defensivt har det sett skakigare ut. Mot Newcastle blev valet i backlinjen Cathcart, Kabaseleoch Dawson och det är enkelt att konstatera att det inte föll speciellt väl ut. Dessutom har Foster varit darrhänt mellan stolparna. På tal om Foster stod han för förra säsongens grövsta tavla när just Arsenal kom på besök efter att han slagit en boll rätt på Aubameyangs fot och in.

Arsenal vann den matchen med 1-0 efter att Troy Deeney åkt på ett tidigt, billigt, rött kort. Men de var pressade och året innan blev det stryk på Vicarage Road. Gästerna har en drömlik offensiv med Pépé, Lacazette, Aubameyang och Ceballos men som vanligt läcker det betänkligt bakåt. Sex insläppta på fyra omgångar är inget vidare facit.

Skulle detta bli en öppen, flödande match där lagen byter chanser med varandra kommer Arsenal vinna. Det känns dock extremt osannolikt med en sådan matchbild. Istället kommer det bli mycket kamp och känslor och det spelet behärskar Watford betydligt bättre. I vilket fall som helst ska tvåan definitivt inte stå i 70 procent. Med allt värde till vänster blir valet en helgardering.

Missar matchen

Troy Deeney, Watford (knäskada)

Konstantino Mavropanos, Arsenal (ljumskskada)

Osäker till spel

Kieran Tierney, Arsenal (bråck)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Joe Willock, Arsenal (vadskada)

Granit Xhaka, Arsenal (hälseneskada)

Lucas Torreira, Arsenal (oklart)

Spiken! - 3. Hammarby - IFK Göteborg

Hammarby närmar sig toppen

Två ruskigt formstarka lag ska ställas mot varandra på Tele2 Arena denna söndag. Hammarby hade sju segrar och en oavgjord på de senaste åtta omgångarna innan de reste till Östergötland för match mot IFK Norrköping som sista match innan landslagsuppehållet. Där ville inte bolluslingen in och det slutade med en 0-2-förlust. Därmed skiljer det sex poäng upp till serieledarna Djurgården inför omgång 23.

Mot Peking fick också viktiga Nikola Djurdjic syna det röda kortet och han är således avstängd här. Då gäller det att Bajens småskadade spelare kan delta. Det sätts nämligen vissa frågetecken kring både Kacaniklic och Bojanic. Tankovic är dock med och han lär vara spelsugen efter att ha fått visa upp sig för Janne Andersson i senaste landslagssamlingen, även om det inte blev någon speltid.

Hammarby har som bekant ett röststarkt hemmastöd och det är en stor anledning till deras otroliga facit på Tele2. Tio matcher där har inneburit åtta segrar och två oavgjorda. En mäktig resultatrad. Mot Blåvitt har de tre raka segrar på plasten till en sammanlagd målskillnad på 7-1. Fördel hemmalaget således.

IFK Göteborg tippades vara ett bottenlag men har verkligen överraskat positivt. Nu har flera tongivande spelare försvunnit under sommaren men laget känns fortfarande starkt efter att Tobias Sana och Hosam Aiesh hämtats in. På mittfältet finns flera alternativ då Alhassan Yusuf, August Erlingmark och Sebastian Eriksson samtliga stått för bra insatser och längst fram är Robin Söder i sitt livs form och har tryckt in sju baljor på de fem senaste.

Nu är frågan om den relativt nykomponerade backlinjen Wernersson, Calisir, Da Graca och Nzuzi kan hålla Sveriges bästa offensiv stången i 90 minuter. Det känns faktiskt tveksamt. Ettan blir egentligen lite väl hårt streckad men på den här kupongen där det finns värde i var och varannan match är det ändå okej att spika Hammarby.

Missar matchen

Nikola Djurdjic, Hammarby (avstängd)

Rasmus Wikström, IFK Göteborg (knäskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Osäker till spel

David Fällman, Hammarby (ljumskskada)

Darijan Bojanic, Hammarby (knäskada)

Alex Kacaniklic, Hammarby (lårskada)

Noah Alexandersson, IFK Göteborg (fotskada)

Höjdaren! - 5. Malmö FF - IFK Norrköping

Håller Pettersson tätt igen?

Ja den allsvenska guldstriden är hetare än på mycket länge. Med åtta omgångar kvar att spela av serien ligger sju lag inom sju poängs marginal. Storfavoriten Malmö FF är inför helgen trea, tre poäng bakom serieledarna Djurgården, och behöver nog vinna här för att inte hamna för långt efter. Det är dock ingen enkel uppgift som väntar på Stadion.

Det verkar bli lapp på luckan nere i Skåne då Stadion går mot slutsålt. Med fansen i ryggen brukar de himmelsblå vara svårstoppade. Nu är dessutom hela truppen tillgänglig förutom möjligen småskadade Franz Brorsson. Då är det ett ruskigt lag Uwe Rösler förfogar över med stjärnor som Rasmus Bengtsson, Markus Rosenberg, Marcus Antonsson och Anders Christiansen för att bara nämna några.

Frågan är dock om verkligen allt fokus ligger på Norrköpingsmatchen, vad än spelare och ledare runt klubben säger. På torsdag väntar nämligen första matchen i Europa League-gruppspelet borta mot Dynamo Kiev och det är viktigt att ha en hel och fräsch trupp till den tillställningen.

IFK Norrköping åkte som bekant ur kvalet till Europa League och kan fokusera helt och hållet på Allsvenskan. Där har de 16 poäng på de sex senaste omgångarna och har faktiskt inte släppt in ett enda mål på dessa fajter. Haksabanovic har tagit kliv fram efter att Jordan Larsson lämnade klubben och med nyförvärvet Maic Sema finns det nu ganska gott om alternativ i offensiv riktning.

Första mötet mellan lagen denna säsong slutade 1-1 på Östgötaporten och Peking har stört skåningarna även nere i Malmö på senare år. De fyra senaste allsvenska mötena på Stadion har slutat med två vinster vardera och med det i åtanke är streckningen på ettan rent brutal. Tillåter plånboken bör alla tecken plockas med.

Missar matchen

-

Osäker till spel

Franz Brorsson, Malmö FF (muskelskada)

