Stormöte - Arsenal vinner mot Manchester United

Det är ett helt otroligt Europatips som tornar upp under söndagen. Smällkaramellerna avlöser varandra under hela kupongens gång. Eller vad sägs om stormötet på Emirates, Stockholmsderbyt på Tele2 Arena, klassikermötet i Skåne och Lyon - PSG? Detta får inte missas. Hugg en andel via länken nedan så kör vi!