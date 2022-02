"Stormöte - Barca vinner mot konkurrenterna"

Höjdaren! - 8. Barcelona - Atlético Madrid

Barcelona tar tre tunga poäng

Det är två sovande jättar som ska drabba samman på Camp Nou och det står verkligen viktiga poäng på spel. Inför denna batalj ligger Atlético Madrid fyra i La Liga med 36 inspelade poäng medan Barcelona befinner sig en pinne bakom. Att missa Champions League-spel hade varit en rejäl missräkning så det gäller verkligen att plocka segrar under våren.

Atlético stod för en mäktig sådan innan uppehållet då de vände 0-2 till 3-2 mot Valencia. Detta efter att Correa och Hermoso satt dit de två sista bollarna på övertid. Viktigt för moralen, men spelmässigt finns det såklart fortfarande en hel del i övrigt att önska. Under januari har Wass värvats in från just Valencia och även Mandava har plockats in. Två spelare som breddar truppen.

Barcelona har som bekant haft en mycket tung säsong så lång och därför var det oerhört viktigt att de blåröda kunde besegra Alavés med 1-0 innan uppehållet. Frenkie de Jong avgjorde den matchen med några minuter kvar att spela. Anfallsspelet har varit stabbigt när Depay och Fati är skadade och det har Xavi försökt fixa under transferfönstret. Aubameyang och Traoré har plockats in från Premier League.

Den duon kan mycket väl börja på topp nu tillsammans med Ferran Torres och det är en trio med hög högstanivå. I övrigt lär Barcas lagbygge vara likadant som senast med De Jong, Busquets och Pedri som mittfältstrio framför Piqué och Araújo i mittförsvaret. Med Alba och Alves på kanterna finns det både kvickhet och löpstyrka där. Ett ganska spännande lag sm bör stå för en bättre vår än höst.

De känns som lite av en omstart för Barcelona nu när de har fått in sina offensiva pjäser och jag tror det ger en omedelbar effekt. Atlético har inte vunnit en bortamatch mot Barcelona i ligan på 16 års tid och den sviten bryts inte nu. Speciellt inte då Madrassmakarna bara har tagit en pinne på sina fyra senaste resor i La Liga. Stannar ettan i närheten av 40 procent är det en strålande spik.

Missar matchen

Memphis Depay, Barcelona (muskelskada)

Ansu Fati, Barcelona (lårskada)

Eric García, Barcelona (lårskada)

Sergi Roberto, Barcelona (muskelskada)

Samuel Umtiti, Barcelona (fotskada)

Álex Balde, Barcelona (vristskada)

Osäker till spel

Ousmane Dembélé, Barcelona (ej önskvärd)

Clement Lenglet, Barcelona (muskelskada)

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (corona)

Antoine Griezmann, Atlético Madrid (lårskada)

Marcos Llorente, Atlético Madrid (höftskada)

Daniel Wass, Atlético Madrid (oklart)

Spiken! - 11. Lille - PSG

PSG spänner musklerna

PSG åkte ur Coupe de France den sista januari efter en förlust på straffar mot Nice. Inte mycket att säga om, parisarna saknade mängder av spelare men dominerade tillställningen ändå. Nu är spelare som Hakimi, Di María, Marquinhos och Navas tillbaka från landslagsuppdrag och då ser Pochettinos mannar grymt starka ut på pappret även fast Ramos, Neymar och Wijnaldum riskerar att saknas på grund av skador.

Här kan PSG starta med Messi, Icardi och Mbappé på topp med Di María, Verratti och Paredes bakom. Samtliga spelare av yppersta världsklass. Med Kimpembe och Marquinhos i försvaret ser det stabilt ut där också. PSG har bara torskat en ligamatch på hela säsongen och det var i början av oktober. Ändå tycker man inte att de har presterat på den höjd som hade förväntats. Det säger en del om lägstanivån.

Lille är regerande mästare i Ligue 1, men har inte alls kunnat leva upp till det denna säsong. Inför helgens omgång ligger Les Dogues på en elfteplats i tabellen och närmast kommer de från en 0-2-förlust mot Brest. Ikoné, Yazici och Mandava har lämnat klubben under vintern och det har försvagat laget ytterligare. På plussidan hittas en riktig joker i den forne supertalangen Hatem Ben Arfa. Kan han få sin karriär på rätt köl igen?

Jonathan David och Burak Yilmaz är kvar i klubben och det är en anfallsduo med ett stort spel i sig. Uppbackade av Weah och Bamba kommer de få sina chanser under våren. Truppen känns dock mer än lovligt tunn och skulle Lille åka på ett par skador är de ganska illa ute. Anfallsduon måste hålla sig frisk och samma sak gäller för André och Sanches på mittfältet samt Botman och Fonte i försvaret.

Spelare för spelare är PSG bättre än i stort sett alla lag i världen och givetvis håller de högre klass än Lille också. Tidigare under hösten vann PSG ligamötet mellan lagen medan Lille vann Supercupen i augusti. Det var dock mot en extremt reservbetonad Paris-elva som då saknade sina största stjärnor. Nu kommer de med en stark elva och då räcker inte värdarna till. Tvåan spikas trots viss överstreckning.

Missar matchen

Abdou Diallo, PSG (landslagsuppdrag)

Idrissa Gueye, PSG (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Léo Jardim, Lille (nackskada)

Xeka, Lille (oklart)

Neymar, PSG (vristskada)

Georginio Wijnaldum, PSG (vristskada)

Sergio Ramos, PSG (vadskada)

Finalen! - 13. Senegal - Egypten

Målsnål final i AFCON

Egypten har tråkat sig till final i afrikanska mästerskapen i ordets rätta bemärkelse. Efter sex spelade matcher i turneringen har de en målskillnad på 3-2 efter ordinarie tid. Detta trots att de har en av världens bästa anfallare, Mohamed Salah, i truppen. Samtliga tre slutspelsmatcher har gått till förlängning och två av dessa har gått till straffar. Men när det ska avgöras är faraonerna iskalla.

Under semifinalen mot värdnationen Kamerun var däremot huvudena inte speciellt kalla. Förbundskaptenen Carlos Queiroz var till och med så het att han visades ut och därmed inte får coacha laget i finalen. Dessutom tog Egyptens ledning ett kontroversiellt beslut när de bytte in Mohamed Sherif i den 106:e minuten bara för att plocka ut honom igen tolv minuter senare. Men det går inte att komma ifrån att det fungerade för nu står Egypten i final.

Senegal har inte heller imponerat rent spelmässigt, men har åtminstone börjat komma igång under slutspelet. 2-0 mot Kap Verde har följts upp av 3-1 mot både Ekvatorialguinea och Burkina Faso. I semifinalen mot de sistnämnde var Sadio Mané överlägset bäst på plan och fastställde också slutresultatet med en vacker chipp. Nu väntar en oerhört intressant match i matchen mellan honom och hans lagkamrat och gode vän från Liverpool, Salah.

Precis som Egypten har Senegal varit täta bakåt och bara släppt in två mål på sina sex matcher. PSG:s Abdou Diallo och Napolis Kalidou Koulibaly är en stark mittbacksduo och med Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) och Nampalys Mendy (Leicester) på mittfältet är det stängt där också. I målet finns dessutom turneringens bästa burväktare i Édouard Mendy som till vardags står mellan Chelseas stolpar.

Senegal har ett mer komplett lag än Egypten och ska också gälla som knappa favoriter. Truppen är bredare och förbundskapten Aliou Cissé har fler nycklar att använda sig av. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det har varit nästintill omöjligt att bryta ner Egyptens försvarsmur och 0-0 är ett väldigt troligt resultat i denna final. Ettan kompletteras därför genast med krysset.