Stormöte direkt - Chelsea vinner mot Liverpool

Lördagens Stryktips höll skyhög nivå och det går inte heller att klaga på söndagens Europatips. La Liga och Ligue 1 bjuder på vars tre fighter från premiäromgången där bland annat Barcelona och Lyon ska in i elden. Smällkaramellerna hittas däremot i Premier League och Allsvenskan. Roffa åt er en andel så jobbar vi in 13 rätt via nedanstående länk!