"Stormöte - Liverpool sätter press på City"

Champions League rullar vidare under onsdagen med två nya tillställningar. Chelsea kan där få en del problem i Frankrike medan kampen mellan Juventus och Villarreal har alla möjligheter att bli riktigt sevärd. Två bataljer från Premier League, där Londonrivaler jagar en plats i nästa upplaga av Champions League, finns också i godispåsen. En bättre onsdag helt enkelt och ni kan göra den ännu bättre genom att köpa en andel i mitt system via länken här nedan.

Mästarna! - 1. Lille - Chelsea

De regerande mästarna får jobba för avancemanget

Det råder oerhört mycket osäkerhet kring vad som kommer hända med Chelsea efter sanktionerna mot Roman Abramovich. Vilka spelare blir kvar? Stannar Tuchel? Frågetecknen är många. Dessutom kommer rapporter om att Chelsea “bara” får spendera 20.000 pund på en bortamatch och för flyg, hotell, säkerhet och liknande till alla spelare, tränare och folk runt klubben är det inte speciellt enkelt att fixa.

Problemen utanför planen såg ut att ha letat sig ner till planen i söndags när The Blues gjorde en direkt svag insats mot Newcastle på Stamford Bridge. Visst vann de matchen, men Tuchels gäng hade en rejäl skopa tur med ett par avgörande domslut. Bland annat skulle The Magpies haft en klar straffspark. Istället var det Kai Havertz som avgjorde i den 89:e minuten med sitt fjärde mål på sina tre senaste matcher. Där har gästerna en ruggigt formstark spelare att luta sig mot.

Lille gjorde en helt okej insats i bortamötet mot Chelsea, men 0-2 i den matchen gör såklart att det blir svårt för Les Dogues att avancera vidare i turneringen. Formen är dock god, sedan mötet i västra London har Lille spelat tre ligamatcher och på dessa plockat sju poäng och inte släppt in ett enda mål. Sven Botman och José Fonte är stabila i mittförsvaret och även ytterbackarna Djalo och Celik håller hög klass.

På mittfältet tvingades Renato Sanches utgå i helgens match mot St. Etienne och portugisen ser ut att saknas här också. Ett tungt avbräck såklart för värdarna. I övrigt kan Lille mönstra sin starkaste elva och då bör vi få se offensiva stjärnor som David, Ben Arfa, Bamba och Yilmaz få speltid. Dessutom lär svensken Gabriel Gudmundsson, som gör en mycket fin säsong i norra Frankrike, figurera i laget.

Chelsea har fyra raka segrar i alla tävlingar, men det har varit en hel del prestationer som inte har varit uppe på toppnivå. Samtidigt är det en styrka att vinna ändå och spelare som Havertz, Lukaku och för den delen även Werner är på en högre nivå än vad Lille är vana vid att möta. När Lille måste satsa framåt kan de mycket väl få en del ytor att operera på. Knapp fördel britterna, men jag vågar inte lämna tvåan ensam. Minst krysset kompletterar.

Missar matchen

Renato Sanches, Lille (muskelskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (vadskada)

Osäker till spel

Reece James, Chelsea (muskelskada)

Cesar Azpilicueta, Chelsea (sjuk)

Höjdaren! - 2. Juventus - Villarreal

Juventus överstreckas i Turin

Sedan Juventus spelade 1-1 borta mot Villarreal har storlaget från Turin vunnit fyra raka tävlingsmatcher. Det har varit jämna tillställningar över hela linjen, men de svartvita har hittat sätt att vinna på trots att de saknat mängder med spelare på grund av skador. Spelare som Morata och Vlahovic har klivit upp stort och visat vilka skickliga anfallare de är och där ligger Juventus största hopp igen.

Vlahovic har varit precis så bra sedan han kom från Fiorentina som Juventus hade hoppats på. Det var också serben som stod för målet mot Villarreal som föll efter bara några sekunder. Överhuvudtaget ser offensiven allt bättre ut för Dybala är tillbaka i full träning igen. Dessutom finns både Kean och Bernardeschi tillgängliga. Mittfältet med alternativ som Locatelli, Rabiot och Arthur är dock inte det allra bästa.

Villarreal vann xG ganska klart i första mötet i Spanien och är ett lag med hög högstanivå. Deras problem har varit alldeles för ojämna prestationer under säsongen vilket gör att de gulklädda inte är bättre än sjua i La Liga-tabellen. När det vankas Europaspel brukar dock alltid Unai Emery lysa upp som den taktiker han är och vi kan räkna med att Villarreal gör en riktigt bra match här.

Backlinjen är stark med Foyth och Pedraza på kanterna medan Albiol och Torres tar hand om mittförsvaret. På mitten är Parejo och Capoue en duo som både har förmågan att hålla i bollen och ligga lågt för att skära av ytor. Framåt är den stora målskytten Gerard Moreno tillbaka i truppen igen efter sin skadefrånvaro. Om den spanska landslagsmannen är fit nog för att starta låter jag vara osagt, men speltid lär han få.

Juventus lever fortfarande mycket på sitt namn, men Zebrorna är inte vad de en gång har varit. I dagsläget håller de ungefär samma nivå som Villarreal och jag tycker verkligen inte att värdarna är någon säker vinnare under onsdagen. Det tycker däremot tipparna som streckar upp ettan ohyggligt hårt. Då är det läge att plocka med samtliga tecken och jobba in högersidan för lite fint kupongrens.

Missar matchen

Denis Zakaria, Juventus (vadskada)

Kaio Jorge, Juventus (oklart)

Weston McKennie, Juventus (fotskada)

Federico Chiesa, Juventus (knäskada)

Osäker till spel

Leonardo Bonucci, Juventus (muskelskada)

Koni De Winter, Juventus (axelskada)

Paco Alcácer, Villarreal (muskelskada)

Alberto Moreno, Villarreal (knäskada)

Rubén Pena, Villarreal (axelskada)

Titeljakten! - 3. Arsenal - Liverpool

Liverpool är snäppet vassare än Arsenal

Onsdagens stora Premier League-match, som redan var stekhet på förhand, fick en extra krydda när Manchester City tappade poäng mot Crystal Palace under måndagen. Nu är Klopps gäng nära de ljusblåa och en seger här skulle innebära att det bara skiljer en poäng mellan lagen i toppen. Det är också ett ruggigt formstarkt Liverpool som kommer på besök med tolv raka segrar mot inhemskt motstånd om vi räknar med straffsegern över Chelsea i Ligacupens final.

Närmast kommer The Reds från en på förhand smålurig bortamatch mot Brighton. Fiskmåsarna skapade också en del halvchanser under matchens första kvart men efter att Luis Díaz nickat in 1-0 i den 19:e minuten var det inget snack om vart poängen skulle hamna. Salah satte dit 2-0 på straff och det enda orosmolnet som finns inför den här matchen är att egyptiern tvingades lämna planen några minuter senare med en känning. Hans vara eller icke vara är givetvis en faktor, men å andra sidan har de klarat sig bra även utan Premier Leagues skytteligaledare på Emirates under 2022.

Dessa lag möttes som bekant i semifinalen av Ligacupen och efter 0-0 på Anfield Road vann Liverpool med 2-0 här trots att de saknade sina afrikanska stjärnor i den matchen. Arsenal fick se Thomas Partey, som hade landat från AFCON samma dag, hoppa in och bli utvisad i den tillställningen. En match ghananen helst vill glömma, men sedan dess har ankaret på mitten varit helt magnifik. Partey har till och med fått Xhaka att se bra ut bredvid.

Arsenal har fem raka vinster i ligan och ligger därmed trea i tabellen med en poäng ner till Manchester United som dessutom har tre matcher mer spelade. Det blåser varma vindar kring klubben för tillfället och spelare som Saka och Ödegaard spelar på toppen av sin förmåga. Enda möjliga avbräcket är Tomiyasu som varit skadad under en längre period och det kan kosta. Cedric, som ersatt japanen på ett helt okej sätt, är svag defensivt och har svårt att hålla en rak offsidelinje. Något som ett Liverpool som gärna sticker i djupet med sina snabba anfallare kan utnyttja.

Dessa två lag har mötts tre gånger denna säsong och Arsenal har ännu inte gjort ett enda mål på Liverpool. Visst har de en bättre chans att lyckas med den saken nu när det finns harmoni i truppen och alla offensiva spelare finns tillgängliga, men Van Dijk och Matip är inga försvarare man bara promenerar förbi. Arsenal är ett av seriens bästa hemmalag och de har tagit flera steg i rätt riktning den senaste månaden. Londonklubben har dock alltjämt en bit upp till de allra bästa lagen i landet. Tvåan är första tecken att rita ned.

Osäker till spel

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Ibrahima Konaté, Liverpool (mjukdelsskada)

Mohamed Salah, Liverpool (muskelskada)