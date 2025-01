"Stormöte - ny smäll för Liverpool kan lura i vassen"

Höjdaren! - 1. Tottenham - Liverpool

Förmodad holmgång i huvudstaden

Två dagar innan julafton spelades en galen fotbollsmatch på Tottenham Hotspur Stadium. Liverpool lade Spurs på rygg med 6-3(!) efter en stilstudie i naivt försvarsspel från de liljevita. Denna onsdagsafton är det dags igen när samma lag drabbar samman på samma arena i Ligacupen. Detta är den första av två semifinaler där Tottenham hoppas lägga en fin grund inför returen på Anfield om en månad.

På tal om grunder är det en bräcklig sådan som Ange Postecoglou står på. Australiensaren är mer ifrågasatt än någonsin och 59-åringen görs inga tjänster av truppläget som är minst sagt ansatt. Bortsett från Porro saknas hela den ordinarie backlinjen tillsammans med Vicario på grund av skador. Tottenham får dessutom klara sig utan Sarr och Maddison som båda är avstängda.

Bara en inspelad poäng på de fyra senaste ligamatcherna är hädiska siffror för Spurs, men jag tyckte inte att insatsen mot Newcastle var så pjåkig med hänsyn till förutsättningarna. Det frekventa slarvet i de bakre leden ledde till att värdarna tappade 1-0 till 1-2, men med en reell titelchans på spel blir jag inte förvånad om Postecoglou lyckas guida sina mannar till en stark insats.

Tottenham gynnas dessutom av en dags längre vila. Liverpool var som bekant i farten i söndags där ligaledarna fick nöja sig med 2-2 i The North West Derby mot Manchester United. Den offensiva insatsen gick inte att klaga på då Liverpool kom upp i nästan 3,0 xG, men å andra sidan var det mer eller mindre helt jämnt sett till Expected Threat. Lyckas Spurs driva matchbilden till något liknande är mycket vunnet.

Liverpool har problem när ytterbackarna hamnar isolerade mot sina motståndare och då jag misstänker att tvåan kommer att slentrianspikas av det svenska folket lockas jag av att titta på garderingar. Fågel eller fisk är vanligt förekommande när Tottenham är i farten och med det i åtanke är det främst den lågt streckade ettan som fångar mitt intresse. Tvåan först, ettan sedan.

Notabla avbräck

Pape Matar Sarr, Tottenham (avstängd)

James Maddison, Tottenham (avstängd)

Micky Van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Destiny Udogie, Tottenham (knäseneskada)

Ben Davies, Tottenham (knäseneskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada)

Guglielmo Vicario, Tottenham (ankelskada)

Wilson Odobert, Tottenham (knäseneskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäseneskada)

Osäker till spel

Mikey Moore, Tottenham (matchotränad)

Richarlison, Tottenham (knäseneskada)

Spiken! - 2. Athletic Bilbao - Barcelona

Trivsam spiktvåa i Mellanöstern

Precis som många andra Supercuper har Supercopa de Espana förlagts till Mellanöstern sedan ett par år tillbaka. Under onsdagen ställs de regerande mästarna i Copa del Rey, Athletic Bilbao, mot fjolårstvåan i La Liga, Barcelona, i Saudiarabien. Vinnaren tar sig an ditot mellan Real Madrid och Mallorca i finalen och jag lutar starkt åt katalanskt deltagande trots att Barcelona inte rosat marknaden under vintern.

Bortsett från 4-0 i skrattmatchen senast mot Barbastro har Hansi Flick och company bara tre vinster på sina nio senaste i alla tävlingar. Sett till endast resultaten är det givetvis underkänt, men jag menar att prestationerna har lovat betydligt mer än vad som syns i kolumnen. I sina två senaste ligamatcher har katalanerna exempelvis radat upp långt över 5,0 xG men ändå torskat med 0-1 mot Leganés samt 1-2 mot Atlético Madrid.

Rent spelmässigt är det således ingen fara på torpet och skulle Barca kräma ur sig en insats mot Athletic Bilbao som påminner om den mot Atlético Madrid kan det onekligen bli åka av för baskerna. Inte minst då Christensen och framför allt Yamal ser ut att vara tillbaka i speldugligt skick. Olmos och Víctors platser är däremot desto mer osäkra på grund av problematiken med registreringen av spelarna.

Jag tror dock inte att den sistnämnda duons eventuella medverkan spelar någon större roll. Barcelona besitter alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att koppla ett järngrepp om matchbilden. Athletic Bilbao kommer i vanlig ordning att erbjuda sylvassa hot när det vankas omställningar, men det ska föras till protokollet att bröderna Williams ser ut att sakna parhästen Sancet som dras med en skada.

Samma visa gäller för Álvarez som kan saknas i backlinjen. Baskerna gick på pumpen mot Barcelona i La Ligas andra omgång och sedan dess anser jag att Flicks kompani tagit flera steg i rätt riktning medan Athletic värderas på ungefär samma nivå som inför säsongen. Jag menar att detta är Blaugranas match att förlora och så länge tvåan håller sig runt 50-55 procent är det spikbud.

Notabla avbräck

Marc-André ter Stegen, Barcelona (knäskada)

Marc Bernal, Barcelona (knäskada)

Osäker till spel

Oihan Sancet, Athletic Bilbao (muskelskada)

Ínigo Ruiz de Galarreta, Athletic Bilbao (muskelskada)

Yeray Álvarez, Athletic Bilbao (smäll)

Ferran Torres, Barcelona (smäll)

Skrällen! - 3. Benfica - Braga

Braga är ett roligt skrällbud

Bara fyra dagar efter Bragas skalp på Estádio da Luz är det dags för Benfica och “Ärkebiskoparna” att mäta svärd igen. Under onsdagen är det nämligen Ligacup-semifinal i Leiria där vinnaren tar sig an vinnaren mellan Sporting och Porto i finalen. Så sent som i lördags lotsade Carlos Carvalhal sina adepter till 2-1 mot tisdagens kombattanter i en match där Braga var snuskigt effektiva när lägena gavs.

Navarro och Ricardo Horta stod ut från mängden och det kommer duon att behöva göra även i mellersta Portugal när Benfica jagar revansch. Mot slutet har Braga pendlat rejält i både resultat och prestationer, men det är uppenbart att Carvalhals manskap trivs som absolut bäst när de får lägga sig lite lägre för att sedan straffa sina motståndare via omställningar.

Tidigare nämnda Navarro och Horta har sina spetsegenskaper när det vankas omställningar och jag vill även höja ett varningens finger för Bruma som har gott om fart under galoscherna. Med det sagt ska det även föras till protokollet att Braga har personalbrist i de bakre leden. Vill det sig illa kan Oliveira, Ribeiro och Niakate alla missa onsdagens högoktaniga semifinal.

Benfica har det bättre ställt vad gäller truppläget och det råder inget tu tal om att “Örnarna” ska gälla som favoriter på neutral mark. Jag är dock inte beredd att köpa ettan till vilken procent som helst. Allt har sitt pris. Nära 70 procent på Bruno Lages adepter är för mycket när en erkänt svårspelad opponent står på andra sidan. Benfica visar heller ingen toppform för dagen.

Bara två segrar på de sex senaste i alla tävlingar vittnar om detta och kan Braga stänga ytorna för firma Di María/Aktürkoglu blir jag inte förvånad om underdogen lyckas driva detta till en passande matchbild. Tvåan prisas i skrivande stund runt tio procent och det tycker jag är alldeles för bra för att missa. Redan på mindre systembyggen tar alla tecken plats i hopp om en favorit i repris från helgen.

Notabla avbräck

Tiago Gouveia, Benfica (axelskada)

Paulo Oliveira, Braga (muskelskada)

Osäker till spel

Sikou Niakate, Braga (smäll)

Yuri Ribeiro, Braga (muskelskada)