"Stormöte - ny smäll för Mourinho?!"

Söndagens Europatips tar sitt avstamp på de brittiska öarna där det spelas FA-cupfotboll i helgen. Fyra matcher från världens äldsta turnering ska analyseras innan vi går vidare med Serie A, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga. Storlagen avlöser varandra och värdet likaså. Det kan med andra ord ge bra utdelning om vi hittar rätt i denna snåriga djungel. Ett hett tips är att lämna in sent då förutsättningarna kan ändras snabbt i dessa dagar. Ett annat hett tips är att köpa andelar i mitt system via länken här nedan. Häng med du också!