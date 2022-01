"Stormöte - tuff uppgift väntar Zlatans Milan"

Det är full omgång av Serie A denna torsdag och Europatipset består till störst del av matcher från Stöveln. Hela åtta bataljer från pizzalandet ska analyseras. I övrigt ska det (förhoppningsvis) spelas cupfotboll i både England och Spanien. Det finns dock en övergripande risk att matchen mellan Arsenal och Liverpool ställs in. Analysen är klar, nu går vi mot 13 och vill du vara med i jakten på full pott går det fint att köpa en andel till mitt system via länken här nedan.

Helgarderingen! - 2. Milan - Roma

Ovisst på San Siro

Milan har visat upp en mäktig högstanivå under hösten, men under de senaste månaderna skakade de rödsvarta en del. Simon Kjaer är långtidsskadad och dansken saknas verkligen i försvaret. Romagnoli och Tomori håller inte riktigt lika hög nivå. Nu är mittfältet dessutom rejält försvagat då kuggen Kessié och Bennacer båda är iväg på de afrikanska mästerskapen.

Tonali är given på mitten i deras frånvaro medan det är mer oklart vem som tar platsen bredvid honom. Det står mellan Bakayoko eller Krunic. Offensivt lär Milan starta med Saelemaekers och Junior Messias på kanterna medan Brahim Díaz tar plats som kreatör strax bakom anfallaren. På topp är Zlatan Ibrahimovic given om han känner sig fullt fit och svensken har imponerat under säsongen med sju mål på elva ligamatcher.

Roma tappar också ett par spelare till de afrikanska mästerskapen, men då varken Diawara eller Darboe är ordinarie drabbar det inte huvudstadslaget lika illa. Däremot har Roma fått in corona i sin trupp vilket gör att Chris Smalling troligen inte finns med och det är ett värre avbräck. Det är överhuvudtaget tveksamt hur mycket fotboll Smalling kommer spela under våren då han vägrar vaccinera sig och det diskuteras om ett krav på vaccin i Serie A från den tionde januari.

José Mourinho har varit ifrågasatt under hösten, speciellt efter de två usla insatserna mot Bodö/Glimt. Avslutningen innan vintervilan var dock bättre och främst sticker 4-1 borta mot Atalanta ut. Tammy Abraham visade klassen då med två mål, men nu är engelsmannen småskadad och tveksam till spel. Å andra sidan har El Shaarawy läkt ihop medan Afena-Gyan är tillbaka från avstängning. Spets finns det helt klart i detta Roma.

Mkhitaryan, Zaniolo och Shomurodov är tre andra spelare som kan hota Milans ganska skakiga backlinje. Det är inte helt lätt att veta vart lagen står efter uppehållet, men Milan blir i vilket fall alldeles för stora favoriter. Utan Kessié finns det en överhängande risk att de förlorar mittfältskampen mot Cristante och Veretout och då kan det gå illa för Zlatan och company. Jag plockar med alla tecken från start där högersidan rensar fint.

Missar matchen

Franck Kessié, Milan (landslagsuppdrag)

Ismaël Bennacer, Milan (landslagsuppdrag)

Fodé Ballo-Touré, Milan (landslagsuppdrag)

Simon Kjaer, Milan (knäskada)

Ciprian Tatarusanu, Milan (corona)

Ismael Diawara, Roma (landslagsuppdrag)

Ebrima Darboe, Roma (landslagsuppdrag)

Leonardo Spinazzola, Roma (hälseneskada)

Osäker till spel

Pietro Pellegri, Milan (ljumskskada)

Alessandro Plizzari, Milan (knäskada)

Samu Castillejo, Milan (oklart)

Tammy Abraham, Roma (lårskada)

Lorenzo Pellegrini, Roma (muskelskada)

Daniel Fuzato, Roma (corona)

Chris Smalling, Roma (corona)

Borja Mayoral, Roma (corona)

Höjdaren! - 3. Juventus - Napoli

Juventus tar tre tunga poäng

Efter en makalöst fin start på säsongen tappade Napoli konceptet helt under de sista veckorna innan uppehållet. En seger på de fem avslutande ligamatcherna var inget vidare och som lök på den ruttna laxen fick de ljusblåa stryk av Spezia hemma i Neapel. Ett jobbigt skadeläge är en av förklaringarna och det ser knappast bättre ut nu. Koulibaly, Ounas och Anguissa har stuckit till afrikanska mästerskapen samtidigt som flera spelare i truppen har testat positivt för corona.

Elmas, Lozano, Malcuit och Osimhen finns bland spelarna som drabbats av corona. Dessutom är Mário Rui avstängd. Det blir inte enkelt för Luciano Spalletti att få ihop en slagkraftig elva här, Spalletti som för övrigt också testat positivt för viruset och inte kan coacha laget från sidlinjen. Mertens och Politano får dra ett tungt lass i offensiven medan Jesus och Rrahmani lär starta i mittförsvaret. Inga dåliga spelare, men visst är det ett stukat bortalag som kommer på besök.

Juventus har hela tolv poäng upp till Inter i toppen av Serie A och jagar i första hand en Champions League-plats. Resultatmässigt såg det åtminstone allt bättre ut för de svartvita innan uppehållet. 13 inspelade poäng på de avslutande fem ligamatcherna och gruppvinst i Champions League visar att Allegris manskap är på rätt väg. Dessutom har uppehållet gjort gott för de skadade spelarna.

Chiesa och Dybala är båda återställda och finns med i truppen även om det inte är helt säkert att de är redo för 90 minuter. Bonucci är däremot fortfarande borta och då Chiellini har drabbats av corona ser det lite tunt ut i mittförsvaret. De Ligt får dra ett tungt lass där. I övrigt ser det bra ut med spelare som Bentancur och Locatelli på mittfältet och Morata på topp. Även Kulusevski och Bernardeschi finns tillgängliga.

Hemmaplan brukar spela stor roll när dessa två lag möts. I Turin har Juventus fyra raka segrar mot Napoli. Med tanke på vilket hopkok till lag gästerna ställer på benen här blir det inte enkelt att bryta den trenden. Under rådande förutsättningar håller jag Juve högre och stannar ettan kring 50 procent är det en strålande spik på en svår kupong.

Missar matchen

Leonardo Bonucci, Juventus (lårskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (corona)

Arthur, Juventus (corona)

Carlo Pinsoglio, Juventus (corona)

Mário Rui, Napoli (avstängd)

Adnré-Frank Anguissa, Napoli (landslagsuppdrag)

Kalidou Koulibaly, Napoli (landslagsuppdrag)

Adam Ounas, Napoli (landslagsuppdrag)

Elif Elmas, Napoli (corona)

Hirving Lozano, Napoli (corona)

Kevin Malcuit, Napoli (corona)

Valerio Boffelli, Napoli (corona)

Victor Osimhen, Napoli (corona)

Osäker till spel

Adrien Rabiot, Juventus (vristskada)

Moise Kean, Juventus (vristskada)

Aaron Ramsey, Juventus (muskelskada)

Andrea Petagna, Napoli (karantän)

Hemmafavoriten! - 4. Atalanta - Torino

Atalanta överstreckas

Atalanta ligger fyra i Serie A inför omstarten med fyra poäng ner till femman Juventus. Dessutom slutade de trea i sin Champions League-grupp och får fortsätta spela i Europa League. Ett facit som får några år sedan skulle varit ett smärre mirakel för de blåsvarta men som efter de senare årens framgångar nästan räknas som ett misslyckande. Gasperinis gäng har mer än så att ge.

Avslutningen av 2021 var inget vidare. 1-4 hemma mot Roma följdes upp av 0-0 mot bottenlaget Genoa. Truppläget är dock helt okej för hemmalaget som endast har Remo Freuler som bekräftat avbräck då schweizaren är avstängd. Zapata, Musso och Gosens är samtidigt tveksamma till spel. Det innebär att Koopmeiners och De Roon tar plats centralt. Framför den duon slåss Miranchuk, Malinovsky, Ilicic och Pasalic om två positioner medan Muriel bör starta på topp. En grym uppställning.

Torino stod för en positiv avslutning av höstsäsongen med poäng i fyra av de fem sista omgångarna. Förlusten kom borta mot serieledarna Inter ett par dagar innan jul och det var återigen en stark prestation av Tjurarna trots att de inte fick med sig några poäng. Inter hade bara 1,03 i xG och det är inte många gånger under säsongen de blåsvarta kommer skapa så lite hemma på San Siro.

Bremer var en jätte i försvaret då och har en hög högstanivå. Med Djidji vid sin sida är det inte lätt att passera detta Torino. Vänsterspringaren Aina saknas dock då han är iväg på det afrikanska mästerskapet. Framåt sätts det alltjämt frågetecken kring den mäktige strikern Andrea Belotti, men Torino har klarat sig helt okej utan sin ledare. Praet, Pjaca, Sanabria och Brekalo har alla levererat.

Hemma i Bergamo ska Atalanta gälla som favoriter mot de flesta lagen i den här serien, men här har streckningen spårat ur. Ettan befinner sig i skrivande stund över 80 procent och det är inte rimligt. Torino har faktiskt tagit poäng på den här arenan tre år i rad och med det i åtanke behöver ettan omedelbart kompletteras av krysset. På andelssystemet lär jag dessutom plocka med tvåan.

Missar matchen

Remo Freuler, Atalanta (avstängd)

Ola Aina, Torino (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Robin Gosens, Atalanta (knäseneskada)

Duván Zapata, Atalanta (ljumskskada)

Juan Musso, Atalanta (sjuk)

Andrea Belotti, Torino (knäseneskada)

Simone Edera, Torino (knäskada)

Simone Verdi, Torino (knäseneskada)

Etrit Berisha, Torino (oklart)