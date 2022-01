"Stormöte - Zlatans Milan tappar viktiga poäng"

Derbyt! - 1. Chelsea - Tottenham Tredje mötet på kort tid Tottenham stod för en vändning utöver det vanliga i onsdags när de förvandlade 1-2 till 3-2 borta mot Leicester via mål i den 95:e och 97:e minuten. Steven Bergwijn noterades för båda dessa fullträffar och bör ha spelat till sig en plats i startelvan. Visst var det något turligt att Spurs lyckades trycka in två bollar på övertid, men det var absolut inte oförtjänt. Contes gäng hade höga 4,25 i xG vilket är den högsta siffran något lag har haft i Premier League sedan Liverpool slog Leeds med 3-0 i början av september. Det är tveklöst så att Tottenham har fått ett lyft under Antonio Conte som fortfarande inte har förlorat någon ligamatch som manager för klubben. Dier, Son och Romero ser ut att saknas på grund av skador, men annars har den koleriske italienaren hela truppen tillgänglig. Då bör vi få se tre centrala mittfältare i Skipp, Höjbjerg och Winks, precis som mot Leicester, med Harry Kane på topp bredvid antingen Lucas Moura eller Steven Bergwijn. En stark uppställning. Chelsea har tappat farten fullständigt i Premier League. Krysset borta mot Brighton var The Blues sjätte poängtapp i ligan på de sju senaste omgångarna. Det skiljer nu bara åtta poäng ner till Tottenham och då ska vi ha med oss att Spurs har spelat fyra matcher färre än Chelsea. Champions League-platsen är i fara om inte Tuchels mannar kan hitta tillbaka till formen. Mot Brighton hade Chelsea endast 0,57 i xG och det är inte godkänt med så många skickliga offensiva spelare på plan. Werner, Pulisic och Havertz började alla på bänken då och det är inte otänkbart att någon eller några av de namnen får chansen från start nu. Dessutom bör Kovacic kliva in på mittfältet. Offensivt har Chelsea faktiskt alla sina stjärnor, med Lukaku i spetsen, tillgängliga och då är det svårt att hålla dem borta från målet. Dessa lag möttes i semifinalen av Ligacupen tidigare i januari. Då vann Chelsea med 2-0 hemma och 1-0 borta. Spurs har faktiskt inte ens nätat på Chelsea på de fem senaste mötena mellan lagen. Med tanke på den boost gästerna lär ha fått efter vändningen mot Leicester vågar jag dock inte räkna bort Contes mannar helt och hållet. Utgångsettan garderas därför omgående med ett kryss. Missar matchen Édouard Mendy, Chelsea (landslagsuppdrag)

Champions League-jakten! - 5. Milan - Juventus Viktiga poäng på spel på San Siro Milan hade verkligen inte marginalerna på sin sida när de tog emot Spezia i måndags. Trots flera klara chanser stod det 1-1 när det bara återstod några minuter. Då fick Junior Messias ett perfekt läge och skruvade in en boll i bortre krysset. Problemet var bara att domaren hade blåst frispark sekunden tidigare. Ett kostsamt misstag skulle det visa sig för några minuter senare stack istället Gyasi upp och satte dit 2-1 för Spezia. En chockförlust för Milan som inte bara kan klandra domaren. Med 2,85 i xG skulle de givetvis ha satt dit mer än en boll tidigare under matchen. Saelemaekers och Leao var som vanligt frejdiga på kanterna medan Zlatan Ibrahimovic var stark på topp. Denna gången saknade dock svensken kylan i avsluten. Bakåt ser det desto tunnare ut för de rödsvarta när Kessié spelar AFCON och försvararna Tomori och Kjaer är skadade. Bennacer kan dock vara tillbaka efter att hans Algeriet slagits ut ur de afrikanska mästerskapen. Spezia hade faktiskt 1,57 i xG och det är en högre siffra än Milan bör släppa till mot ett bottenlag på hemmaplan. Juventus har en bra vecka bakom sig med seger över Udinese med 2-0 i ligaspelet och en 4-1-triumf mot Sampdoria i veckans Coppa Italia. Dybala nätade i båda fajterna och ser ut att närma sig storformen. Argentinaren kommer få ta ett större ansvar när Federico Chiesa har gått sönder och det känns som han trivs med det. Tillsammans med Kean, Kulusevski, Bernardeschi och Morata finns det ändå gott om offensiv kraft i detta Juventus. Bakåt kommer Matthijs de Ligt kliva in från start igen efter att ha varit avstängd i cupmatchen mot Sampdoria. Rugani har fått förtroendet bredvid holländaren mot slutet, men Chiellini är skadefri och den rutinerade mittbacken är som gjord för stora matcher. På mittfältet har Allegri ett svårt val att göra då Locatelli, Arthur, Bentancur, McKennie och Rabiot alla siktar på en startplats. Juventus har fler alternativ än Milan och jag håller gästerna något högre. De svartvita från Turin har faktiskt bara förlorat en match mot Rossoneri på San Siro sedan 2016 och har nu elva raka tävlingsmatcher utan att förlora efter 90 minuters spel. Inför helgens omgång ligger Juve femma i tabellen och ska det bli spel i Champions League kommande säsong måste de fortsätta plocka poäng. Tvåan är en spännande utgång i Milano, men på större system plockas även krysset med. Missar matchen Franck Kessié, Milan (landslagsuppdrag)

Åttondelsfinalen! - 13. Nigeria - Tunisien Fördel Nigeria i Kamerun Tunisien dominerade matchen mot Gambia fullständigt i torsdags, men föll ändå med 0-1 efter ett sent insläppt mål. Det innebar att nordafrikanerna slutade trea i sin grupp. Som tur är blev de den tredje bästa trean och tog sig därför vidare till slutspel. Frågan är nu vilka spelare som finns tillgängliga för förbundskapten Mondher Kbaier. Corona har nämligen letat sig in i truppen. Mot Gambia saknades tolv spelare på grund av positiva coronatest och Tunisien hade därför bara fem spelare med på bänken. En av de som saknades på grund av smittan var lagets stora stjärna Wahbi Khazri som nätade två gånger om i 4-0-segern mot Mauretanien. Kan inte han delta nu heller vore det ett hårt slag för de rödklädda samtidigt som de får ta med sig att prestationen mot Gambia verkligen var bra. Nigeria är det enda lag i turneringen som vann samtliga sina gruppspelsmatcher och Super Eagles, som de kallas för, har spelat fantastiskt fin fotboll. Offensivt finns det få lag i den här turneringen som har den bredd som Nigeria har. Kelechi Iheanacho tar plats på topp bredvid Union Berlins Taiwo Awoniyi. På kanterna lär vi få se Chukwueze och Moses Simon och framförallt den sistnämnde har varit grymt bra hela turneringen. På mittfältet gör Leicesters Wilfred Ndidi ett stort jobb och han får sällskap av Rangers Joe Aribo. Den svagaste lagdelen är försvaret, men Omeruo (Leganés), Troost-Ekong (Watford) och Ajayi (West Bromwich) är inga duvungar direkt. Skulle spelet ändå gå i stå kan Nigeria slänga in pjäser som Iwobi, Musa, Ejuke eller Sadiq. Ett starkt lag som mycket väl kan gå hela vägen för första gången sedan 2013. Som ni märker är jag mest inne på Nigeria i denna match, men det ska sägas att om Tunisien kan få tillbaka några av sina smittade lirare är det ett kompetent lag som bland annat fanns med i senaste världsmästerskapet. Skulle ettan sticka iväg över 60 procent är jag därför inte främmande för att gardera med krysset. Osäker till spel Wahbi Khazri, Tunisien (corona)

