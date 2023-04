"Svagt AIK åker på nästa smäll"

Londonderbyt! - 2. West Ham - Arsenal

Arsenal kör över West Ham (till Europatipset)

I skrivande stund har Manchester City ännu inte spelat sin match mot Leicester, men vi får förmoda att de kör över Rävarna på Etihad. Det sätter press på Arsenal att vinna under söndagen för att hålla avståndet ner. The Gunners kommer närmast från en 2-2-match borta mot Liverpool som verkligen hade två ansikten. I första halvleken dominerade Artetas mannar ganska klart, men i andra halvleken blev de rejält nedtryckta i skorna.

Arteta gjorde då ett par märkliga byten som gav ännu mer momentum åt Liverpool och det är något han måste lära sig av. Till sist var det bara Ramsdales briljans som räddade en poäng. Nu väntar ett betydligt enklare motstånd och trion Saka, Martinelli och Jesus lär ha lekstuga på topp. Dessutom får troligen Ödegaard mer ytor att operera på och då går inget försvar i världen säkert.

West Ham spelade en tuff holmgång i Belgien så sent som i torsdags. Visst roterade Moyes en del i sin trupp då, men flera ordinarie pjäser fick speltid. The Hammers var i ärlighetens namn riktigt dåliga då och förtjänade inte att få med sig 1-1 som matchen slutade. Bowen är en skugga av sitt gamla jag och det känns som att han hela tiden väljer fel väg när han ska försöka gå förbi sin ytterback.

I försvaret kommer Zouma kliva in bredvid Ogbonna och det är en viktig pjäs, men det räcker inte. Ogbonna är väldigt trög i vändningarna och kommer inte ha en chans att hänga med i tempot denna söndag. En som kommer hänga med i tempot är däremot Declan Rice som faktiskt ryktas till Arsenal. En mittfältare av hög klass, men den engelska landslagsmannen kan mycket väl köra fast mot Xhaka och Partey.

West Hams största konkurrensfördel hittas istället på topp där Ings och Antonio tar plats. En fysisk duo som är jobbiga för en försvarare att möta. Samtidigt är Gabriel också väldigt fysisk i sin spelstil och trivs mot sådana anfallare. Gästerna är bättre på alla positioner och har dessutom fräschare ben. Då ligger en överkörning i korten. Tvåan spikas utan några som helst tveksamheter trots viss överstreckning.

Missar matchen

Gianluca Scamacca, West Ham (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Eddie Nketiah, Arsenal (mjukdelsskada)

William Saliba, Arsenal (ryggskada)

Stockholmsderbyt! - 6. AIK - Hammarby

Svagt AIK åker på nästa smäll (till Europatipset)

AIK har fått en mardrömsstart på säsongen och är faktiskt sist i tabellen efter två spelade omgångar. I hemmapremiären blev Gnaget fullständigt utspelade av IFK Norrköping och 0-3 var på intet sätt orättvist. Jimmy Durmaz byttes ut redan i paus och det märks att Brännström inte har fullt förtroende för sin stjärnvärvning. Sebastian Larsson har lämnat ett gigantiskt hål bakom sig på mittfältet.

Bilal Hussein hade svårt att komma upp i nivå mot Peking och Magashy var direkt misslyckad. I försvaret sprang Papagiannopoulos och Milosevic mest runt och sparkade ner folk, men hade stora problem med att hålla markeringen. Framåt trot jag fortfarande mycket på Viktor Fischer även om han också var svag mot östgötarna. Han skulle dock behöva en riktig målskytt bredvid sig som John Guidetti. Den före detta landslagsanfallaren är dock skadad och ser ut att missa derbyt. Hammarby åkte också på stryk i den senaste omgången, men 1-3 borta mot regerande mästarna Häcken är lättare att förlåta. Däremot stod målvakten Oliver Dovin för ett oförlåtligt misstag vid ställningen 0-0 när han förväxlade straffpunkten med bollen. Ett av de största misstagen jag någonsin har sett av en målvakt. Synd om Dovin såklart som i övrigt inte gjorde bort sig, men det går inte att komma ifrån att det ser väldigt dråpligt ut. Bajen hade problem centralt på Bravida Arena, men i denna match bör Tekie, Besara och Sadiku vinna kampen om mitten. En trio med mjuka fötter och en härlig spelförståelse. Dessutom är den före detta malmöiten Adi Nalic tillbaka från sin skada och där finns det ett sparkapital. På topp startade Boudah (före detta Saidi) mot Hammarby medan nyförvärvet Mikkelsen hoppade in. Norrmannen har också varit skadad och är ett bra tillskott till den grönvita truppen. Dessa två lag möttes i kvartsfinalen av Svenska Cupen på Tele2 Arena och då vann Hammarby med 2-1. Det ska sägas att AIK stundtals var det bättre laget i den matchen, men mycket har hänt sedan dess. Gnaget har bara blivit sämre medan Hammarby har något spännande på gång. Jag tror Bajen tar ännu en derbyseger och väljer att spika tvåan om den stannar under 50 procent. Missar matchen Aboubakar Keita, AIK (oklart)

Zack Elbouzedi, AIK (oklart)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Bubacarr Trawally, Hammarby (knäskada)

Jón Gudni Fjóluson, Hammarby (knäskada) Osäker till spel John Guidetti, AIK (oklart)

Skrällen! - 7. Halmstad - Djurgården HBK tar nästa skalp (till Europatipset) Djurgården är en av de stora favoriterna till att ta hem SM-guldet tillsammans med Häcken och Malmö FF. Insatsen senast mot Sirius var dock allt annat än bra. Jacob Widell Zetterström åkte ut i den andra halvleken, men redan innan keepern sparkade ner Matthews var Blåränderna märkligt svaga. Det var Sirius som hade skapat flest farliga chanser och som nog borde ha lett den tillställningen. Widell Zetterström, som skadade sig i situationen och missar hela vårsäsongen, är såklart avstängd nu och då står det mellan Picornell, som hoppade in senast, och mer rutinerade Vaiho. Det återstår att se om rutin eller ungdomlig entusiasm väger tyngst. I övrigt går det att begära mer av en spelare som Edvardsen som inte har kommit igång efter den långa vinterdvalan. Istället är det Berg som ser farligast ut på topp. Bakåt är Danielson en spelare av hög klass, men han är inte någon raket i djupled direkt. Halmstads BK inledde säsongen med att slå tillbaka AIK på Örjans Vall. En skön premiär för nykomlingarna som därefter reste till Degerfors med gott mod. Där blev det däremot förlust med 1-3 efter en direkt svag insats. Det finns helt klart en del att arbeta på för Magnus Haglund. Samtidigt har hallänningarna en riktigt intressant trupp med en skön blandning av ungt och gammalt. Andreas Johansson får sägas tillhöra den senare kategorin med sina 41 år. Han är fortfarande en viktig pjäs i mittförsvaret och kompenserar bristen på snabbhet med att läsa spelet väldigt väl. Mittfältet med Allansson och Al-Ammari är hyfsat medan anfallet ser riktigt spännande ut. Alexander Johansson vräkte in mål i fjol och får nu sällskap av nyförvärvet Viktor Granath som vann skytteligan i Superettan överlägset förra året. Dessutom finns Mohammed Naeem, som gjorde succé i Sandviken under 2022, att tillgå. Halmstad är ett välorganiserat gäng och på hemmaplan lägger de alltid ner jobbet. Premiärsegern mot AIK var inte orättvis och jag tror definitivt att HBK kan stå upp bra här också. Johansson och Granath lär testa Djurgårdens reservkeeper från start och det kan mycket väl rinna in någon boll. Tvåan överstreckas å det grövsta och då är det tecknet helt ointressant. 1X spelas istället med goda förhoppningar. Missar matchen Jacob Widell Zetterström, Djurgården (avstängd)

Elliot Käck, Djurgården (knäskada) Osäker till spel Marcus Olsson, Halmstad (oklart)

