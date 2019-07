"Svår uppgift väntar AIK"

Höjdaren! - 1. Maribor - AIK

Svår uppgift för AIK i Slovenien

Lottningen fram till den tredje kvalomgången i Champions League är gjord och det står nu klart att om AIK tar sig vidare från detta dubbelmöte, något de är oddsfavoriter att göra, ställs de mot segraren mellan Rosenborg och Bate Borisov. Svårt motstånd helt klart, men inga omöjligheter om Gnaget kommer upp i sitt max.

Efter en lite tveksam start på säsongen, där AIK bara vann två av sina sex inledande omgångar i Allsvenskan, har Norlings mannar fått upp farten igen och skuggar nu Malmö FF i toppen av serien. Laget är dessutom i princip skadefritt och då finns det helt klart kvalitet. Rutinerade spelare som Sebastian Larsson, Chinedu Obasi, Henok Goitom och Tarik Elyounoussi kommer vara viktiga här.

Solnagängets lilla problem under våren har dock varit bortaspelet. De har faktiskt bara vunnit tre av sju på resande fot i Allsvenskan och i första kvalomgången till Champions League blev det förlust borta mot FC Ararat efter ett tidigt rött kort. Rikard Norling brukar vara en försiktig general och han kommer säkerligen bygga bakifrån här för att nå ett hyfsat utgångsläge inför returen.

Maribor har spelat gruppspel i Champions League två gånger de senaste fem åren och har rutin från den här sortens matcher. Inledningen av ligaspelet har dock inte varit något vidare. En poäng på de två inledande omgångarna är väldigt dåligt med Maribors mått mätt och saknaden efter skadade superstjärnan Luka Zahovic har varit kännbar. I första kvalomgången hade de dock inga problem med att besegra Valur med sammanlagt 5-0.

Det är inget snack om att Maribor har större meriter från Europaspel än vad AIK har på senare år. Dock ser slovenerna inte omöjliga ut att störa. AIK har ett välorganiserat lag som kommer göra sitt bästa för att krympa ytorna för hemmalaget. Utgångsettan måste garderas omgående utefter storleken på plånboken.

Osäker till spel

Luka Zahovic, Maribor (oklart)





Stormatchen! - 10. Tottenham - Manchester United

Engelskt stormöte i Shanghai

International Champions Cup är en turnering som flera storlag deltar i under försäsongen. Tottenham och Manchester United är inga undantag och här ska de spela sin andra match efter att ha besegrat italienskt motstånd för några dagar sedan. Mer prestige på spel nu när Premier League-rivalerna ställs mot varandra.

Tottenham har under sommaren slagit sitt transferrekord när fransmannen Tanguy Ndombélé värvats in från Lyon. Mittfältaren fick göra sin debut då han hoppade in mot Juventus senast. Bara efter någon minut på plan assisterade han Lucas Moura till dennes 2-2-mål. Matchen slutade till sist 3-2 till Spurs efter att Harry Kane stått för ett otroligt snyggt mål från halva planen på övertid.

Mauricio Pochettino gjorde tio byten mot Juventus och kommer säkerligen lufta truppen rejält återigen. En som däremot inte kommer få speltid är Hugo Lloris som reste hem från turnén för några dagar sedan för att kurera sig från sjukdom. Gazzaniga kan därmed mycket väl få starta även mot Manchester United. Ingen dålig målvakt det heller.

Manchester United vann samtidigt mot Inter med 1-0 i en match där Victor Nilsson Lindelöf fick mycket beröm för sin insats. Den svenska mittbacken tvingades dock av planen med en skadekänning. Inget allvarligt men frågan är om inte Solskjaer väljer att ställa över svensken här för att inte riskera något.

Norrmannen har såklart ändå en väldigt fin trupp men frågan är hur harmonisk den är. Paul Pogba och Romelu Lukaku ryktas båda vara på väg bort från klubben medan Harry Maguire möjligen kan vara på ingång. Solskjaer har verkligen en utmaning framför sig i sin första hela säsong som manager för Manchester United.

Trots de frågetecken som finns kring United kan de givetvis ställa upp med skickliga spelare här som Lingard, Mata, Rashford och inte minst nye ytterbacken Wan-Bissaka. Tottenham får sägas ha en något vassare förstaelva att tillgå men då båda lagen kommer göra en hel del byten blir mötet väldigt ovisst. Krysset ser ut att bli överstreckat här och då är gaffeln (etta-tvåa) en bra lösning.

Missar matchen

Hugo Lloris, Tottenham (sjuk)

Serge Aurier, Tottenham (semester)

Alexis Sánchez, Manchester United (semester)

Osäker till spel

Victor Wanyama, Tottenham (semester)

Davinson Sánchez, Tottenham (semester)

Romelu Lukaku, Manchester United (transferrykten)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (lårskada)

Skrällchansen! - 11. AZ Alkmaar - Häcken

Skadefritt Häcken kan störa AZ

Häcken har inte direkt någon tur med lottningen i sitt kvalande. Förra säsongen ställdes Hisingens stolthet mot Emil Forsbergs RB Leipzig och denna säsong är det holländska AZ Alkmaar som står på andra sidan. Nu ska dock Andreas Alms mannar ses med större chans än i fjol.

Häcken går direkt in i den andra kvalomgången mot Europa League tack vare vinsten i Svenska Cupen i våras då AFC besegrades i finalen. De gulsvarta smyger också med i toppen av Allsvenskan efter två raka segrar. Det skiljer faktiskt bara sex poäng upp till serieledarna Malmö FF med en match mindre spelad.

Andreas Alm har inför denna viktiga period av säsongen hela truppen skadefri och kan han välja och vraka bland sina offensiva stjärnor. Paulinho var sjuk i helgen men ska vara kurerad nu. Tillsammans med Yasin, Jeremejeff, Nasiru och Irandust ska det kunna skapas chanser även på holländsk mark. Därbakom kommer Friberg och Faltsetas få nyckelroller i att stänga när värdarnas mittfält.

AZ Alkmaar slutade fyra i Eredivisie i fjol och plockade då faktiskt segrar mot både Ajax och PSV på hemmaplan. Talangen Guus Til slog igenom rejält i fjol och lär inneha en nyckelroll här. Även spelare som Ron Vlaar och Albert Gudmundsson har en hög nivå i sig. Det blir något att bita i för svenskarna.

Det som talar mot AZ är dock att de inte är i säsong. Träningsmatcher i all ära men den rätta intensiteten är svår att finna där. Detta blir första tävlingskampen för säsongen för “The Cheeseheads”. I vintras mötte de faktiskt svenskt motstånd då Malmö FF kom på besök i en vänskapsmatch. Då vann faktiskt skåningarna så AZ ska ha respekt för svenska lag. Visst är ettan troligast men då den hittas i priser över 65 procent kan den inte stå ensam. Gardera tidigt och helst med alla tecken.