"Svensk" skräll i Tyskland

Spiken - 1. Chelsea - Malmö FF

MFF räcker inte till i London

Malmö FF var relativt nöjda med insatsen förra veckan hemma på Stadion. Det blev likväl förlust med 1-2 och utgångsläget är således otroligt tufft när svenskarna åker till London för returmöte mot Chelsea. Minst två mål krävs på Stamford Bridge för möjlighet till en praktskräll.

Till skillnad från MFF har The Blues spelat match sedan lagens möte. Det var ingen rolig sådan för Maurizio Sarri och hans gäng. Trots spelmässigt övertag var det United som avancerade i FA-cupen via en 2-0 seger på Stamford Bridge. Rättvist ska sägas då The Red Devils utnyttjade Londonlagets blottor i försvaret och kunde trycka in två nickmål bakom Kepa.

Förlusten mot United innebar den tredje på de fem senaste för Chelsea. Sjätteplats i Premier League och uttåg i FA-cupen redan i åttondelsfinal innebär naturligtvis att Sarri hänger löst. Här har den italienska tränaren en mycket viktig vecka framför sig. Mot Malmö kräver fansen en seger och på söndag är meningen att det ska bli upprättelse från 0-6 förlusten på Eastlands när Manchester City väntar i Ligacupfinalen.

När det kommer till MFF så råder betydligt mer harmoni i truppen. Laget stod som sagt för en fullt godkänd insats förra veckan och visade där att de kliver in som rättmätiga favoriter till att återta SM-titeln. Truppen är otroligt bred med mängder av klasspelare. Dansken Anders Christiansen, som stod för målet mot Chelsea, är kanske den allra viktigaste tillsammans med kulturbäraren Markus Rosenberg.

Upp till engelsmännens nivå är det dock en bra bit. Det syntes trots allt på Stadion även om det bara blev en uddamålsförlust. Nu blir det betydligt tuffare när det är Stamford Bridge som gäller. Där ska Chelsea normalt inte ha några som helst bekymmer att avfärda MFF. Trots The Blues svaga form räknar jag med en komfortabel hemmaseger. Ettan till omkring 80 procent är för mig en given spik.

Osäker till spel

Gary Cahill, Chelsea (ryggskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (ryggskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (smäll mot huvud)

Franz Brorsson, Malmö FF (magproblem)

Guillermo Molins, Malmö FF (lårskada)

Varningen - 2. Bayer Leverkusen - Krasnodar

Öppet tillställning i Tyskland

Tillsammans med Chelsea är Bayer Leverkusen en av de största favoriterna på kupongen denna torsdag. Den tyska ligafemman ska dock vara en betydligt större favorit i fara än engelsmännen.

Bayer 04 har förvisso växlat upp sig rejält efter en svag höst. I Bundesliga har det blivit fyra raka triumfer med inte mindre än 13 mål framåt. Stjärntrion Brandt-Havertz-Volland har sett betydligt bättre ut och hittat fyndiga lösningar tillsammans.

Inför torsdagens drabbning har dock de rödsvarta ett par avbräck. Karim Bellarabi utgick skadad i helgens seger mot Fortuna Düsseldorf och blir borta ett par veckor. Dessutom ser båda tvillingbrorsorna Bender ut att inte komma till spel.

För motståndet står alltså ryska Krasnodar med svenskarna Viktor Claesson och Kristoffer Olsson. Den sistnämnda gjorde debut i sin nya klubb förra veckan när det slutade 0-0 på Krasnodar Stadium. Tyskarna var där det bättre laget men The Bulls kommer bara bli bättre och bättre då de haft ett vinteruppehåll på två månader.

Som lag är Krasnodar underskattade. Ryssarna ligger på en andraplats i den inhemska ligan och är framförallt oerhört solida bakåt. Trots att en viss Andreas Granqvist lämnat klubben har endast 13 mål släppts in på 17 omgångar i ligaspelet.

Även om Leverkusen kliver in som klara favoriter på BayArena kommer de få jobba hårt för segern. Runt 80 procent på ettan går inte att köpa då Krasnodar verkligen inte är någon slagpåse samtidigt som hemmalaget tenderar att vara ojämna i sina prestationer. Här är det läge att helgardera om lädret räcker till!

Missar matchen

Karim Bellarabi, Bayer Leverkusen (lårskada)

Osäker till spel

Lars Bender, Bayer Leverkusen (lårskada)

Sven Bender, Bayer Leverkusen (vristskada)

Panagiotis Retsos, Bayer Leverkusen (lårskada)

Draget - 6. Real Betis - Rennes

Betis snäppet vassare!

Förra veckans mest underhållande tillställning i Europa League bjöds publiken på Roazhon Park på. Där var Real Betis inte alls på tårna inledningsvis utan Rennes kunde ta ledningen med 2-0 efter tio minuter. Andalusierna åt sig dock in i tillställningen och dominerade resterande del av matchen, något som slutligen gav ett 3-3 resultat in till detta returmöte på Benito Villamarín.

Noterbart från tillställningen i Bretagne var att Betis hade hela 73 procent av bollen. 15-6 i skott mot mål och 9-3 i hörnor till de grönvita talar också sitt tydliga språk om hur dominanta spanjorerna faktiskt var. Hemma i Sevilla lär inte det övertaget direkt minskas. Där är Béticos alltid att räkna med. Bland annat slog de Atlético Madrid här nyligen.

Rennes kommer till södra Spanien med ett par spelare borta. Mittfältaren Benjamin André ådrog sig en varning senast och är avstängd. Dessutom ser Jakob Johansson ännu inte ut att vara fit for fight och viktiga anfallaren Theoson Siebatcheu saknas alltjämt. Tufft läge för Julien Stéphans rödsvarta gäng.

Det råder inget snack om att Betis är det bättre laget och med alla parametrar i åtanke känns ettan så gott som odiskutabel. Spanska lag levererar alltid i Europa och här lär vi inte se något undantag. Quique Sétiens grönvita manskap avancerar till åttondelsfinal via en triumf på Benito Villamarín.

Missar matchen

Cristian Tello, Real Betis (lårskada)

Júnior Firpo, Real Betis (muskelskada)

Benjamin André, Rennes (avstängd)

Theoson Siebatcheu, Rennes (lårskada)

Romain Danze, Rennes (knäskada)

Osäker till spel

Jakob Johansson, Rennes (knäskada)

James Lea Siliki, Rennes (muskelskada)