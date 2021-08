"Svenskhoppet - Elfsborg löser biffen"

Spiken! - 1. St. Johnstone - Galatasaray Galatasaray tar sig vidare Jag varnade för Galatasaray förra veckan då de streckades orimligt hårt hemma mot skotska St. Johnstone. Cimbom stod också för ett fiasko då de bara löste 1-1. Samtidigt får Lejonen vara nöjda med det resultatet då målvakten Fernando Muslera visades ut efter en timme. Uruguayanen är avstängd nu och istället lär 21-årige Berk Balaban ta plats mellan stolparna. I Istanbul valde Fatih Terim att starta matchen med Mostafa Mohamed på topp och då egyptiern nätade åtta gånger på sina 16 ligamatcher i fjol är det en vass striker. Det finns dock minst lika starka alternativ i Mbaye Diagne och Radamel Falcao. Sofiane Feghouli är en annan spelare som är redo att kliva in i startelvan. Bakåt hittas ytterbackarna Van Aanholt och Yedlin som vi känner igen från Premier League, men den sistnämnda lär petas igen till förmån för unga fransmannen Sacha Boey som satte dit Galatasarays mål förra veckan. Namnstarka spelare över hela linjen. St. Johnstones mål i Istanbul gjordes av Jason Kerr från elva meter. Kaptenen var kylig när han fick chansen från straffpunkten och är given i laget. Om han är helt återställd från sin vristskada det vill säga. I helgens ligamatch mot Motherwell fick Kerr sitta på läktaren. Det ska dock mycket till för att missa en match av denna dignitet och troligen får vi se kaptenen från start. Andra spelare som måste kliva fram är toppduon Michael O’Halloran och Chris Kane. Det var den sistnämnde som drogs ner av Muslera senast lagen möttes vilket gav straff och rött kort. Det är inga spelare som vräker in mål, men de är tunga att möta på klassiskt brittiskt manér. På vänsterkanten bör Reece Devine (19), som är inlånad från Manchester United, få chansen igen och det är en mycket talangfull spelare. St. Johnstone har fått klartecken att fylla sin arena och med 10.000 skrikande fans i ryggen hoppas de kunna stå för en historisk knall. Seger här och The Saints är klara för ett europeiskt gruppspel (minst Europa Conference League) för första gången i klubbens historia. Jag har dock svårt att se det hända. Galatasaray har bättre spelare på alla positioner och ringrosten bör ha försvunnit efter ännu en träningsvecka. Kommer spelare som Babel, Van Aanholt och Diagne upp i nivå får St. Johnstone svårt att hänga med. Tvåa i utgång. Missar matchen Fernando Muslera, Galatasaray (avstängd)

Craig Bryson, St. Johnstone (knäskada) Osäker till spel Jason Kerr, St. Johnstone (vristskada)

Hemmafavoriten! - 2. Celtic - Jablonec Celtic behöver inte vinna för att avancera Celtic åkte ur kvalet mot Champions League mot danska Midtjylland och siktar istället på att ta sig till Europa League. Efter 4-2 i första mötet mot Jablonec har de grönvita ett ben i playoff där AZ Alkmaar väntar. Japanen Kyogo Furuhashi, som är ny från Vissel Kobe, stod för ett mål då och i helgens ligamatch mot Dundee FC (6-0) noterades anfallaren för ett hattrick. Fyra mål på sina två första framträdanden för klubben således. Inte illa. Furuhashi lär starta på topp igen och med sig får han troligen 19-årige israelen Liel Abada och mer rutinerade James Forrest. Båda nätade i Tjeckien förra veckan. Bakåt har Carl Starfelt snabbt blivit ordinarie i mittförsvaret. Svensken har en fysisk spelstil som skottar uppskattar och visst kommer Starfelt få 90 minuter här också. Celtics svaghet hittas på mittfältet. Turnbull, Soro och McGregor är ingen trio som skrämmer slag på motståndarna. Nyförvärvet James McCarthy har börjat träna med laget om kommer säkert ta en plats där vad det lider. Frågan är bara om den före detta Palace-spelaren är redo redan nu. Jablonec sätter stort hopp till Vaclav Pilar. Mittfältaren nätade bara två gånger under förra årets ligaspel, men har på de tre första omgångarna denna säsong redan matchat de siffrorna. Dessutom noterades Pilar för ett mål i en träningsmatch mot Sparta Prag och 32-åringen blev också målskytt hemma mot Celtic. Pilar är inne i ett stim och kommer fylla på i boxen när det är läge att slå in bollen. Jablonec har under sommaren tappat Ivan Schranz, som var en av lagets bästa målskyttar i fjol, till Slavia Prag. Kvar finns landslagsmeriterade Martin Dolezal. Strikern tryckte dit 14 ligamål den gångna säsongen och är den spelare Jablonecs supportrar hoppas mest på. Det är en spelare som kan göra mycket med väldigt lite och där gäller det att Starfelt och hans kompanjoner är vakna. Celtic var klart bättre i första mötet och hemma i Glasgow är det inget snack om att de grönvita kommer föra matchen. Celtic har dock redan två mål att gå på och behöver således inte vinna matchen. Till och med en uddamålsförlust hade varit okej. Skulle det stå oavgjort med kvarten kvar kommer knappast Celtic springa ihjäl sig för att göra ett mål. Den överstreckade ettan behöver garderas med åtminstone krysset. Missar matchen Leigh Griffiths, Celtic (vadskada)

Christopher Jullien, Celtic (knäskada)

Svenskhoppet! - 3. Velez Mostar - Elfsborg Elfsborg löser biffen Den bosniska ligan rankas bara som den 34:e bästa i Europa och Velez Mostar är ett lag som slutade trea i den svaga serien i fjol. Ändå har bosnierna imponerat stort under sommaren. Coleraine skulle bara besegras i den första kvalomgången, men i den andra rundan slog Mostar tillbaka självaste AEK Athen efter straffläggning. Velez Mostar stod också upp bra i första mötet mot Elfsborg på Borås Arenas konstgräs. Slavis Radovic satte dit 1-0 efter en dryg halvtimmes spel efter en fast situation. Annars är det nye belgaren Dzenan Zajmovic som ska göra det framåt efter att serben Fejsal Mulic har lämnat klubben för den sydkoreanska ligan. Cvijanovic, som hoppade in i Borås, är också en spelare att hålla ögonen på. Han stod trots allt för elva påsar i ligaspelet förra säsongen. Elfsborg förde matchen förra veckan, men öppnade upp sig för en del farliga omställningar och 1-1 får sägas vara ett rättvist resultat i den matchen. Per Frick kvitterade Mostars ledning bara några minuter efter 0-1 och Frick är en spelare som betyder oerhört mycket för detta lag. Behöver de gulsvarta ha ännu mer tyngd mot slutet av matchen finns alltid Ndione att slänga in, en spelare som gjorde hattrick borta mot Milsami i den förra kvalrundan. Elfsborgs styrka är annars deras förmåga att ta sig runt på kanterna. Rasmus Alm är lagets kanske allra bästa spelare och på andra kanten finns Jeppe Okkels. Det är två spelare som också kan leta sig in centralt i banan för att öppna upp för expressloken Strand och Larsson på ytterbackspositionerna. Framförallt Larsson har en riktigt bra inläggsfot och med Frick i mitten är det en bra väg fram för Elfsborg. Velez Mostars hemmaplan är inte godkänd för spel i Europa och därför får de åka cirka två timmars nordöst till huvudstaden Sarajevo där matchen kommer spelas på Stadion Grbavica. Det är såklart inget som gynnar hemmalaget. Elfsborg ska hållas högre och kan de bara undvika onödiga bolltapp som bosnierna kan ställa om på ska boråsarna ses med bra chans att vinna detta. Under 50 procent väljer jag att spika tvåan.