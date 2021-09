"Svenskhoppet - Malmö FF ska inte räknas bort"

Svenskhoppet! - 1. Zenit - Malmö FF Malmö FF ska inte räknas bort Precis allting tyder på att Juventus och Chelsea lägger beslag på de två första platserna i gruppen medan Zenit och Malmö FF får göra upp om tredjeplatsen som innebär slutspel i Europa League. Därför betyder denna match så oerhört mycket för båda lagen. Zenit övertygade i premiäromgången borta mot Chelsea och statistiken över skott på mål slutade faktiskt 2-2 då. Ryssarna torskade dock matchen med 0-1. Hemma på Gazprom Arena är Zenit svåra att tas med. Här har de inte förlorat en match sedan februari månad. Azmoun och Dzyuba är två väldigt skickliga anfallare som Malmös backlinje kommer få jobba hårt mot och de stöttas upp av OS-brassarna Malcom och Claudinho. Ozdoev och Karavaev är dock skadade och det är två jobbiga avbräck. Dessutom saknas Lovren och utan honom ser försvaret klart svagare ut. Malmö FF föll klart hemma mot Juventus för två veckor sedan i en match som var slut redan efter 45 minuter. En sämre insats från de himmelsblå. MFF imponerade dock stort i helgen när Örebro krossades med 5-1 och där visade de mesta svenska mästarna vilken spets som finns i laget. Den kroatiska landslagsmannen Colak stod för ett mål och två assist medan Christiansen styrde händelserna från mittfältet. Den duon kommer som vanligt vara helt vital för det offensiva spelet tillsammans med Birmancevic. Det är tre spelare som faktiskt skulle kunna kliva in i Zenits elva. Frågetecken finns kring Rieks och Lewicki, men Tomasson förfogar över en bred trupp där spelare som Nanasi, Nalic och Rakip alltid är redo att kliva in och bidra. Bakåt har Martin Olsson kommit in på ett bra sätt och med sin rutin kommer han vara viktig i matcher som denna. Zenit ska givetvis gälla som favoriter hemma i Sankt Petersburg, men här börjar streckningen gå lite väl långt. MFF slog trots allt Rangers på bortaplan i kvalet till turneringen och har en hög högstanivå i laget. Får skåningarna till en fullträff kan de mycket väl få med sig ett resultat från det väldiga landet i öst. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där X2 rensar riktigt fint. Missar matchen Magomed Ozdoev, Zenit (knäskada)

Vyacheslav Karavaev, Zenit (benskada)

Dejan Lovren, Zenit (benskada)

Ola Toivonen, Malmö FF (knäskada)

Jonas Knudsen, Malmö FF (knäskada) Osäker till spel Felix Beijmo, Malmö FF (axelskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (knäskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

Sören Rieks, Malmö FF (oklart)

Höjdaren! - 2. Juventus - Chelsea De regerande mästarna spänner musklerna Juventus stod för en vansinnigt svag start på säsongen, men efter turen till Skåne har det vänt lite för de svartvita. 3-0 mot Malmö har följts upp av sju poäng på tre ligaomgångar. Framåt har gänget från Turin börjat hitta rätt och både mot Spezia och Sampdoria har Allegris mannar nätat tre gånger. Totalt fyra insläppta på de två fajterna är däremot siffror som oroar alla med Juventus-sympatier. Giorgio Chiellini, som var så framstående i EM-slutspelet, har spelat sparsamt under hösten och istället har Bonucci och De Ligt bildat mittbackspar. Samarbetet mellan de spelarna har inte fungerat fullt ut. Trots det sägs Chelsea förbereda ett jättebud på De Ligt till vintern och detta blir således lite av en audition för holländaren. Framåt finns det en del bekymmer då både Morata och Dybala gick sönder i helgens match mot Sampdoria. De ser inte ut att kunna spela här. Läge för Kean, Kulusevski och Chiesa att kliva fram istället. Chelsea föll hemma mot Manchester City i lördags och hade då faktiskt inte ett enda skott på mål. Reece James skadade sig i den första halvleken och är borta ett par veckor. Det bör innebära att Thiago Silva går in i mittförsvaret tillsammans med Rüdiger och Christensen medan Azpilicueta flyttar ut på högerkanten. Det är verkligen ingen dålig uppställning det heller. Framåt startade Werner och Lukaku tillsammans mot Manchester City och det samarbetet såg trots allt spännande ut. Werner löpte bra bakom backlinjen medan belgaren mötte uppspel. Offensivt kan Tuchel även stoppa in Havertz och Ziyech, spelare som verkligen har hög kapacitet. Centralt bör Kanté och Kovacic kunna vinna kampen mot Bentancur och Locatelli även om en småskadad Jorginho inte kan delta. Chelsea är normalt sett väldigt stabila och The Blues har bara släppt in två mål på sex omgångar av världens tuffaste liga. Ett vardera mot Manchester City och Liverpool. Londonklubben ska kunna hålla tätt i Turin också. Juventus får däremot svårare att stå emot centertanken Lukaku som nätade borta mot Juventus i maj då han spelade för Inter. Stannar tvåan under 50 procent är det en vettig spik. Missar matchen Álvaro Morata, Juventus (knäseneskada)

Paulo Dybala, Juventus (muskelskada)

Reece James, Chelsea (vristskada)

Christian Pulisic, Chelsea (vristskada) Osäker till spel Arthur, Juventus (muskelskada)

Kaio Jorge, Juventus (muskelskada)

Adrien Rabiot, Juventus (oklart)

Mason Mount, Chelsea (mjukdelsskada)

Jorginho, Chelsea (mjukdelsskada)

Reprisen! - 3. Manchester United - Villarreal Man United tar revansch För bara några månader sedan möttes dessa två lag i finalen av Europa League. Då var det spanjorerna som drog det längsta strået efter en lång straffläggning där spelarna vägrade missa. Villarreal kunde till sist dra det längsta strået då efter att David de Gea missat Uniteds elfte straff. En perfekt avslutning på säsongen. Denna höst har dock de gula ubåtarna haft svårt att övertyga. Sex omgångar in på La Liga står Villarreal på fem kryss. Visst var det starkt att ta en pinne borta mot Real Madrid i helgen, men de gulklädda har även spelat oavgjort mot lag som Mallorca, Espanyol och Granada. Oavgjort blev det även i den första omgången av Champions League när Atalanta var på besök. En match där Francis Coquelin blev utvisad i slutskedet. Han är avstängd här och dessutom återfinns Foyth, Chukwueze och Moreno på skadelistan. Tunga avbräck. Manchester United följde upp uttåget ur Ligacupen med att torska hemma mot Aston Villa i helgen. En match där allting gick fel. Shaw och Maguire tvingades båda av på grund av skador och i den 93:e minuten sköt Bruno Fernandes en straffspark skyhögt över ribban. Räkna med att det är en annan portugis som kliver fram om United skulle få en elvametare i den här matchen. Shaw och Maguire ser inte ut att kunna delta här och dessutom är Wan-Bissaka avstängd efter sin utvisning i Schweiz för två veckor sedan. Solskjaer har en del att fundera på när det kommer till försvaret således. Spelare som Telles, Dalot och Nilsson Lindelöf kan dock kliva in och det är trots allt dugliga ersättare. Framåt finns Cristiano Ronaldo och får han bara vettiga bollar att jobba med smäller det i nätet. Pogba och Fernandes bör kunna leverera passningar från mittfältet. Manchester United är under press i gruppen efter att ha förlorat mot Young Boys i den första omgången. Jesse Lingard blev stor syndabock då med sin vansinniga hemåtpassning på övertid. Då ett starkt Atalanta också finns i gruppen har United knappast råd att tappa poäng hemma på Old Trafford. Det tror jag inte heller att värdarna gör. Manchester United tar tag i matchen från start och får sin revansch för vårens finalförlust. Ettan spikas. Missar matchen Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (avstängd)

Marcus Rashford, Manchester United (axelskada)

Amad Traoré, Manchester United (lårskada)

Francis Coquelin, Villarreal (avstängd)

Gerard Moreno, Villarreal (muskelskada)

Juan Foyth, Villarreal (ryggskada)

Samuel Chukwueze, Villarreal (höftskada) Osäker till spel Luke Shaw, Manchester United (mjukdelsskada)

Harry Maguire, Manchester United (mjukdelsskada)