"Svensklaget med tre viktiga poäng"

Helgen bjöd på två trevliga tips där det blev en liten slant (med betoning på liten) tillbaka på båda andelssystemen. Nu siktar jag på rejäl återbäring när Europatipset bjuder på värde i var och varannan match. Det märks att tipparna inte riktigt har koll på kvalspelet till Europa för streckningen är på sina håll ruggigt skev. Köp en andel via länken här nedan så jobbar vi in 13 rätt tillsammans!

Semifinalen! - 1. PSG - Lyon Lyon till final igen Det är inget snack om vilken klubb det är som dominerat damfotbollen det senaste decenniet. Lyon har vunnit Champions League sex gånger och varit i ytterligare två finaler, allt sedan 2010. De senaste fyra åren har alla slutat med att OL fått lyfta Champions League-bucklan mot skyn. Nu står bara landsrivalerna PSG i vägen för ännu en final för den franska supermakten. En stor följetong under sommaren har varit om Ada Hegerberg skulle få spela i mästarturneringen. Den norska superstjärnan, som utsetts till världens bästa spelare, är på väg tillbaka från en knäskada och var aktuell för slutspelet i Spanien. Tränare Jean-Luc Vasseur har dock gått ut på Lyons hemsida och sagt att Hegerberg inte kommer användas under turneringen. Givetvis är det enormt avbräck att inte kunna använda världens bästa spelare, men OL ser starka ut ändå. Fransyskorna Le Sommer och Cascarino får sällskap av engelskan Nikita Parris och den tyska kreatören Marozsan i offensiv riktning. I backlinjen står den nästan 190 centimeter långe Wendie Renard i vägen för det mesta. På det stora hela ett komplett lag och 2-1-vinsten mot Bayern München i kvartsfinalen var helt rättvis. PSG:s 2-1-vinst i sin kvartsfinal mot Arsenal var desto skakigare. Segermålet kom med kvarten kvar att spela efter att inhopparen Signe Bruun tryckt in ett inspel i nät, dessförinnan hade det franska huvudstadslaget ganska svårt att skapa farliga chanser. Diani, Nadim och Bachmann är alla skickliga lirare som säkert kan skapa en del mot Lyon, men som lag betraktat håller parisarna inte riktigt samma nivå. Dessa två lag möttes faktiskt för bara ett par veckor sedan i finalen av Franska Cupen. Då slutade det 0-0 och matchen fick avgöras på straffar där Lyon drog det längsta strået. De brukar göra det, OL har faktiskt inte förlorat en enda tävlingsmatch sedan april 2017! Det är ett helt vansinnigt facit. På neutral plan i Spanien ändras inte den saken. Väldigt trolig tvåa. Missar matchen Ada Hegerberg, Lyon (knäskada) Osäker till spel Amandine Henry, Lyon (oklart)

Överstreckningen! - 2. Celtic - Ferencváros Celtic streckas alldeles för hårt Hade Djurgården klarat sig förbi den första kvalomgången i Champions League hade Celtic nu stått för motståndet. Istället är det Ferencváros som får ta sig an den skotska giganten och ungrarna ska absolut inte känna sig slagna på förhand. Kan de komma upp i ännu högre nivå än i matchen mot Djurgården kan detta bli en ganska otrevlig överraskning för Celtic. Mot Djurgården var det norrmannen Tokmac Nguen som stod för båda målen och hans snabbhet kommer vara viktig för gästerna som troligen kommer ha ganska lite boll och istället få inrikta sig på snabba omställningar. Ivorianen Franck Boli och brassarna Isael och Somalia är tre andra lirare som måste ha en bra dag om detta ska gå vägen. Celtic har hackat en del i inledningen av den skotska ligan även om The Hoops står på sju poäng efter tre omgångar. 1-1 mot Kilmarnock och 1-0 mot Dundee United är inga jätteresultat direkt. I matchen mot United, som är nykomlingar i serien, var det en liknande matchbild mot vad vi säkerligen får se nu. Celtic tryckte på men hade inte riktigt nycklarna för att öppna upp det lågt stående motståndarförsvaret. Leigh Griffiths och Mike Johnston är två spelare som kan ge lite mer flärd till skottarna men tyvärr är båda skadade och ingen av dem lär delta här. Dessutom råder det frågetecken kring Boli Bolingoli som det stormat kring sedan han brutit mot de karantänregler som är uppsatta i corona-tider. Stort ansvar faller på Elyounoussi och Edouard att hitta på något framåt. Givetvis är Celtic ett bättre lag i grunden men utan publikens hjälp ska inte ettan vara uppe och snurra över 80 procent, som den är i skrivande stund. Skottarna har dessutom fallerat i Europa förr, i fjol åkte de ur CL-kvalet mot rumänska Cluj och i Europa League blev FC Köpenhamn för svåra. Så mycket sämre än dessa lag är inte Ferencváros. 1X ska med omgående, men på det stora andelssystemet lär jag även ge plats åt tvåan. Missar matchen Leigh Griffiths, Celtic (oklart) Osäker till spel Mike Johnston, Celtic (oklart)

Boli Bolingoli, Celtic (disciplinära skäl)

Svensklaget! - 7. Krasnodar - CSKA Moskva Viktig trea för Krasnodar Krasnodar har ett gott öga åt svenskar sedan Andreas Granqvist var kapten för klubben. Här finns Marcus Berg, Kristoffer Olsson och Viktor Claesson och det är en hårt satsande klubb som de spelar för. I fjol slutade de grönsvarta trea i ligan och därmed ska Krasnodar få kvala mot Champions League och det är ett lag som börjar samla på sig en del rutin från Europaspel. Ligasäsongen har börjat med två segrar och två förluster där torsken senast mot Ural var snöplig. Då fick Viktor Claesson 45 minuters speltid i sitt andra inhopp sedan den allvarliga knäskadan. Ytterst glädjande, både för Claesson själv, för Krasnodar och för det svenska landslaget. Möjligen kan yttern vara redo för sin första start på över ett år nu. CSKA Moskva har slutat fyra (placeringen bakom Krasnodar) två år i rad och är inte lika bra som de var under Wernblooms tid i klubben. Nu dras de dessutom med jobbiga skador. Den landslagsmeriterade duon Ilzat Akhmetov och Alan Dzagoev saknas och utan dem två finns det inte mycket kreativitet kvar i truppen. Dessutom sätts det frågetecken kring den viktiga anfallaren Fedor Chalov som missat de tre senaste omgångarna med en knäskada. Den som ska göra det för CSKA är helt klart Nikola Vlasic som gör sin tredje säsong i den ryska huvudstaden. Kroaten var skadad de två första omgångarna och har nätat i båda fajterna sedan återkomsten. Märkligt nog har dessa två kamper slutat med förlust medan CSKA plockade sex poäng på de inledande två omgångarna. Arnór Sigurdsson, tidigare i Norrköping, är en annan spelare det gäller att hålla ögonen på. Det har varit stor fördel Krasnodar på hemmaplan när dessa två lag mötts på senare år. CSKA har endast lyckats vinna här en gång sedan 2012. Med två av sina absolut bästa spelare borta är det inte mycket som talar för att den sviten ska ändras här. Om ettan stannar i trakterna runt 45 procent är det läge att spika av hemmalaget. Missar matchen Kaio Pantaleao, Krasnodar (avstängd)

Ari, Krasnodar (oklart)

Alan Dzagoev, CSKA Moskva (lårskada)

Ilzat Akhmetov, CSKA Moskva (axelskada) Osäker till spel Uros Spajic, Krasnodar (oklart)

Fedor Chalov, CSKA Moskva (knäskada)